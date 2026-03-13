Exclusiva: Gobierno de EE.UU. dejó expirar contrato clave y rescatistas quedaron sin mapa de tornados en plena emergencia

Por Gabe Cohen, CNN

Mientras devastadores tornados arrasaban el Medio Oeste y las Grandes Llanuras de Estados Unidos el fin de semana pasado, equipos estatales y locales de búsqueda y rescate se apresuraron a las zonas devastadas para buscar sobrevivientes. No fue hasta que los equipos se desplegaron que se dieron cuenta de que estaban operando sin una herramienta esencial de seguimiento de tornados que normalmente proporciona la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés).

Eso dejó a los equipos de respuesta con una imagen menos precisa de dónde buscar primero, dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con la situación.

La herramienta de mapeo determina con precisión la trayectoria de destrucción de un tornado a los pocos minutos de tocar tierra, lo que ayuda a los equipos de respuesta a concentrarse en los vecindarios más golpeados lo más rápido posible. Incluso en tormentas en las que la FEMA no responde, los rescatistas estatales y locales dependen de la herramienta de mapeo, que les proporciona la agencia.

Pero esta vez no estaba disponible, porque el contrato de aproximadamente US$ 200.000 de FEMA con la empresa que proporciona los datos expiró en febrero, y la solicitud de la agencia para renovarlo todavía está en trámite a través del estricto proceso de aprobación de gastos de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, según las dos fuentes y documentos internos revisados por CNN.

“Los rescatistas trabajaban a ciegas y tenían que recorrer la zona o basarse en los informes de noticias para determinar la ubicación de los daños”, declaró una de las fuentes a CNN. “Y cuando un tornado azota en plena noche, cada segundo cuenta”.

La interrupción refleja los problemas que FEMA enfrentó durante las mortales inundaciones de Texas del pasado julio, cuando los mismos procesos de aprobación implementados por Noem —incluida una regla de que todo gasto superior a US$ 100.000 requirieran su aprobación personal— ralentizaron la capacidad de la agencia para desplegar equipos de búsqueda y rescate, provocaron la falta de personal y retrasaron el intercambio de datos con socios estatales.

Miles de millones de dólares en contratos y subvenciones se han estancado en la agencia en los últimos meses a la espera de la aprobación de Noem y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que supervisa a FEMA, mientras el Gobierno de Trump busca frenar el gasto derrochador y trasladar más responsabilidad de la respuesta ante desastres a los estados.

El DHS no respondió a una solicitud de comentarios.

Personas dentro de FEMA advirtieron que las políticas de Noem están obstaculizando las operaciones y su capacidad para responder a desastres.

Noem tiene previsto dejar su cargo al frente del DHS a finales de marzo. Trump ha designado al senador Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma, para reemplazarla. Por ahora, su equipo continúa supervisando las operaciones de FEMA.

Durante la última semana, se han reportado decenas de tornados desde Texas hasta Michigan, como parte de una ola de tormentas severas que ha dejado al menos a 11 muertos.

A medida que las tormentas se extendían, funcionarios de varios estados comenzaron a contactar a FEMA, preguntando por qué no podían acceder a los datos de seguimiento de tornados. A principios de esta semana, se comunicaban con la directora interina de FEMA, Karen Evans —designada por Noem y el Gobierno de Trump—, instándola a que se aprobara el contrato, especialmente con el pronóstico de más tornados.

Dentro de FEMA, los líderes presionaron a Evans y al DHS para que les permitieran restablecer la herramienta de mapeo, a la que los equipos de búsqueda y rescate de todo el país pueden acceder cuando más la necesitan.

No era la primera vez que hacían la solicitud. Personal de FEMA escribió al DHS en enero y pidió a los funcionarios que renovaran el contrato y garantizaran que la tecnología que potencialmente salvaría vidas estuviera fácilmente disponible, especialmente de cara a la primavera, cuando los tornados son más frecuentes, según dos fuentes con conocimiento de la solicitud.

Miles de solicitudes de gasto de FEMA han llegado a los escritorios de Evans y Noem, muestran fuentes y documentos. Muchas han sido recortadas; otras llevan meses pendientes.

Hasta principios de esta semana, el contrato de mapeo de tornados aún no se había renovado, dijeron las dos fuentes.

“Nos han dicho que nos apartemos y empoderemos a los estados, pero la realidad es que ni siquiera proporcionamos estas tecnologías básicas a nuestros socios estatales y locales”, dijo una de las fuentes.

Cuando el DHS cerró parcialmente el mes pasado, Noem ordenó a FEMA reducir sus operaciones a “lo mínimo indispensables, solo para salvar vidas”. En un correo electrónico de seguimiento a los líderes regionales de la agencia, Karen Evans escribió que “todas las actividades en FEMA deben cesar”.

El correo, que CNN obtuvo, estableció cuatro excepciones: trabajo vinculado al discurso del Estado de la Unión del presidente Trump, respuesta inmediata a las recientes tormentas invernales, reuniones relacionadas con la Copa del Mundo y los Juegos Olímpicos y “actividades nucleares”.

Las directrices fueron inusuales, dijeron funcionarios dentro de la agencia, ya que gran parte del trabajo de FEMA suele continuar sin interrupciones durante los cierres del Gobierno porque se financia a través del Fondo de Ayuda por Desastres, un fondo independiente que el Congreso proporciona para desastres y emergencias.

Aun así, el trabajo se detuvo de inmediato para algunos trabajadores, dijeron a CNN siete funcionarios de FEMA en distintas partes del país.

Mientras algunos equipos y regiones indicaron a los trabajadores que siguieran operando como de costumbre, o casi, otros ordenaron al personal que se retirara de una amplia gama de proyectos que ayudan a las comunidades a recuperarse de desastres pasados y prepararse para los próximos.

“A la gente se le dice que ni siquiera abra sus computadoras”, dijo un alto funcionario de FEMA sobre su oficina regional, una de varias en todo el país. “Es la experiencia más terrible de mi vida profesional”.

Para quienes se quedaron con poco que hacer, algunos juegan videojuegos o a las cartas para pasar el tiempo; otros ven televisión en su escritorio. A algunos empleados se les dijo que dejen de comunicarse con socios estatales y locales.

“Estamos sentados sin nada que hacer”, dijo un alto funcionario de FEMA en una región distinta. “Literalmente tuve a alguien a mi lado que se quedó dormido en su escritorio el otro día. La próxima semana planeamos una parrillada en la oficina”.

Otros están “recuperando el trabajo” del personal, “como estudios de caso, revisiones de planes e inventario”, dijo otro funcionario regional a CNN.

Según fuentes internas de FEMA, en esta época del año deberían centrarse en prepararse para la temporada de huracanes, los tornados primaverales y una sequía severa que podría avivar los incendios forestales en los próximos meses.

“Es un enorme desperdicio de tiempo y dinero de los contribuyentes sin motivo alguno, solo para agravar el impacto del cierre del Gobierno”, declaró otro funcionario de FEMA.

Noem y el Gobierno de Trump culpan a los demócratas por el estancamiento presupuestario en el DHS, que, según dicen, está obstaculizando el trabajo de respuesta ante desastres y retrasar la ayuda. Los demócratas respaldan un financiamiento independiente para varias agencias clave, incluida FEMA, pero los republicanos se oponen a un enfoque tan fragmentado.

Noem ha sido una de las críticas más feroces de FEMA durante el último año y la ha calificado de sobredimensionada, partidista e ineficaz, y en ocasiones ha pedido que se elimine por completo.

Todo esto ocurre mientras un grupo de trabajo reunido por el presidente Trump para ayudar a reformar FEMA se dispone a presentar su lista final de recomendaciones en las próximas semanas.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Brandon Miller, de CNN.