La economía de EE.UU. creció apenas un 0,7 % el trimestre pasado

Por Bryan Mena, CNN

El crecimiento económico de Estados Unidos a finales del año pasado fue aún más débil de lo que se había informado anteriormente, lastrado por el histórico cierre del Gobierno incluso antes de la guerra de Estados Unidos con Irán.

El Producto Interno Bruto (PIB), la medida más amplia de la producción económica, se expandió a una tasa anualizada del 0,7 % en el periodo de octubre a diciembre, informó el viernes el Departamento de Comercio en su segunda estimación. Esta cifra representa una caída drástica respecto a la tasa del 1,4 % reportada inicialmente, y un ritmo mucho más lento que el 4,4 % registrado en el tercer trimestre.

La última estimación revisó a la baja varias categorías incluidas en la medición, entre ellas las exportaciones, el gasto de los consumidores y los desembolsos gubernamentales. La mayor revisión a la baja correspondió a las exportaciones —que contribuyen al PIB—, que se revisaron en baja a un -3,3 %, una cifra muy inferior al -0,9 % reportado en la primera estimación.

El cierre del Gobierno siguió siendo el factor principal que restó puntos al PIB en el cuarto trimestre, recortando 1,16 puntos porcentuales. Los economistas esperan, de manera generalizada, que la mayor parte de esas pérdidas se recuperen en el trimestre actual, que abarca desde enero hasta finales de marzo.

“La importante revisión a la baja del PIB supone una prueba de fuego ante la inminente crisis energética, aumentando el riesgo de estanflación”, escribió el viernes en una nota para analistas David Russell, jefe global de estrategia de mercado en TradeStation.

El cuarto trimestre cerró un año tumultuoso para la economía estadounidense, en el que Trump emprendió una campaña para reconfigurar el comercio mundial y las empresas intensificaron sus inversiones en inteligencia artificial, al tiempo que pisaban el freno en las contrataciones. La economía se expandió apenas un 2,1 % en 2025, el ritmo anual más débil desde 2020 y, antes de eso, desde 2016.

Sin embargo, a pesar de la incertidumbre, los consumidores estadounidenses continuaron abriendo sus carteras, aunque no está claro cuánto tiempo más se mantendrá esta tendencia ante un mercado laboral que se debilita y una actitud de los consumidores hacia la economía que se sitúa en niveles históricamente bajos.

Actualmente, la economía de Estados Unidos se enfrenta a los efectos económicos de la guerra de Trump contra Irán, conflicto que ya ha disparado los precios del petróleo y ha encarecido el combustible para los estadounidenses. Se prevé que la presión inflacionaria aumente si la guerra se extiende o se prolonga. El impacto en el petróleo se produce en un momento en que el mercado laboral estadounidense permanece en un estado precario: los empleadores eliminaron 92.000 puestos de trabajo en febrero, cuando la tasa de desempleo subió del 4,3 % al 4,4 %.

Elisabeth Buchwald, de CNN, contribuyó con la información.

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