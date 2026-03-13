Retrasos en aeropuertos de la ciudad de Washington mientras investigan un olor químico en centro de control de tráfico aéreo

Por Alexandra Skores, CNN

Los pasajeros en tres aeropuertos del área de la ciudad de Washington enfrentan retrasos significativos después de que el viernes por la tarde se emitiera una suspensión de salidas debido a una falla de equipo, según la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) y el secretario de Transporte Sean Duffy, quien publicó detalles en X.

Los pasajeros en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington estaban agrupados en las puertas el viernes por la noche mientras esperaban sus vuelos, y varios estaban recostados en el suelo. Aunque la suspensión de salidas ya se ha levantado, los retrasos en Baltimore han superado las dos horas y media, tres horas en Dulles y más de tres horas y media en Reagan, según la FAA, mientras los aeropuertos trabajan para recuperarse de la suspensión, que duró alrededor de tres horas.

También se emitieron suspensiones de salidas en el Aeropuerto Internacional de Richmond, el Aeropuerto Charlottesville Albemarle y el Aeropuerto Regional de Manassas en el área de cobertura del TRACON, lo que se suma a la creciente lista de retrasos que afectan a los viajeros.

Duffy dijo que la FAA está investigando un fuerte olor proveniente del TRACON de Potomac, que proporciona servicios de control de tráfico aéreo a las áreas de Baltimore-Washington y de Richmond-Charlottesville. El TRACON controla el espacio aéreo sobre Andrews, BWI, Ronald Reagan, Dulles, Richmond y muchos otros aeropuertos.

El TRACON está ubicado en Warrenton, Virginia.

La corresponsal especial de CNN, Jamie Gangel, es una de las muchas pasajeras varadas en un aeropuerto.

Gangel dijo que su vuelo de regreso al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan Washington se ha retrasado al menos cuatro veces esta noche, y algunos de sus compañeros pasajeros están preocupados por perder vuelos de conexión.

La gente está obteniendo la mayor parte de su información sobre lo que está pasando desde sus teléfonos, dijo Gangel, ya que los funcionarios de la aerolínea en el aeropuerto simplemente les están diciendo a los pasajeros que hay un problema de control de tráfico aéreo.

Esta es una noticia en desarrollo y se actualizará.

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