Siete razones por las que Trump no ha ganado la guerra con Irán

Análisis por Stephen Collinson, CNN

El presidente Donald Trump se dirige hacia una encrucijada inquietante en Irán

No puede declarar honestamente la victoria, parece estar perdiendo el control de una guerra en expansión, y las consecuencias estratégicas y económicas de retirarse serían más desastrosas que las de permanecer en el conflicto.

Trump aún no enfrenta la terrible situación de presidentes como Lyndon Johnson y George W. Bush, quienes prolongaron conflictos que ya estaban perdidos.

Pero las señales de peligro están en todas partes.

Hay un capítulo en la guerra de casi dos semanas que ejemplifica a la perfección la pérdida de capacidad de Trump para controlar su expansión: el cierre por parte de Irán del estrecho de Ormuz, un importante cuello de botella para la exportación de petróleo.

La resistencia del régimen demuestra que, si bien Estados Unidos goza de un enorme dominio militar, no todo se puede resolver con violencia, a pesar de la retórica de tierra arrasada de la administración.

El cierre del estrecho plantea a Trump un dilema militar que será extremadamente peligroso para la Armada estadounidense intentar resolver, a pesar de la inferioridad militar de la República Islámica.

También es la última consecuencia de una guerra que Trump lanzó basándose en una “intuición” que parece delatar una negligente falta de previsión. Después de todo, los funcionarios estadounidenses han comprendido durante décadas cómo respondería Irán a un ataque.

“No se puede alcanzar la victoria si no se puede utilizar el estrecho de Ormuz”, declaró el miércoles el capitán retirado de la Marina estadounidense Lawrence Brennan a Erin Burnett de CNN. “El estrecho de Ormuz debe reabrirse al comercio internacional, y eso es difícil, si no imposible, de lograr en las circunstancias actuales”.

Brennan, quien sirvió en el portaaviones USS Nimitz durante la crisis de los rehenes iraníes de 1979-81, añadió: “Aunque aprecio mucho el optimismo del presidente… declarar la victoria después del primer o segundo día simplemente no es lo correcto… Esto va a durar mucho más de lo que esperamos”.

La creciente reacción en cadena va más allá de los precios del petróleo. La pérdida de un avión cisterna estadounidense sobre Iraq el jueves, en lo que las autoridades describieron como un accidente, subrayó los costos de las movilizaciones militares masivas, tras la muerte previa de siete estadounidenses en el conflicto.

En Estados Unidos, los incidentes violentos ocurridos el jueves en Virginia y Michigan pusieron de manifiesto la posibilidad de repercusiones internas derivadas de una guerra al otro lado del mundo.

No está claro que estos hechos estén vinculados definitivamente con la guerra en Medio Oriente. Sin embargo, en medio de una creciente tensión y un aumento de las amenazas, las autoridades están tratando el tiroteo en Virginia como un acto terrorista.

Mientras tanto, el FBI describió la embestida de un vehículo contra una sinagoga en Michigan como un “acto de violencia dirigido contra la comunidad judía”.

El ambiente ominoso socava las garantías de la Casa Blanca de que el conflicto ya ha hecho que los estadounidenses estén más seguros al eliminar la posibilidad de una bomba nuclear iraní y al desmantelar el programa de misiles balísticos del país.

“La situación con Irán avanza muy rápido. Va muy bien. Nuestras fuerzas armadas son insuperables. Nunca ha habido nada igual”, declaró Trump el jueves.

Decir que la Operación Furia Épica fue un fracaso épico sería prematuro.

No cabe duda de que el ataque aéreo combinado entre Estados Unidos e Israel fue un éxito operacional y pudo haber mermado la capacidad de Irán para proyectar amenazas fuera de sus fronteras, retrasado su capacidad para reemplazar los misiles y drones destruidos y dañado los activos utilizados por el brutal aparato de seguridad del régimen para imponer la represión.

Además, el ritmo de los ataques con misiles iraníes contra los aliados estadounidenses del Golfo se ha ralentizado.

Si bien cada muerte en combate es trágica, las pérdidas estadounidenses aún no se comparan con las pérdidas de personal estadounidense durante las ocupaciones de Iraq y Afganistán, situaciones extremas que Trump prometió no repetir.

La guerra siempre se caracteriza por emociones intensas y es difícil de evaluar en tiempo real.

Y si bien la designación de un nuevo líder supremo iraní frustró las esperanzas de que un régimen que ha sido antagonista de Estados Unidos durante casi 50 años pudiera caer, su falta de apariciones públicas hasta el momento no fomenta necesariamente una sensación de permanencia.

“Las valoraciones que hagan hoy… puede que no sean ciertas el 5 de abril, y sin duda no lo serán el 10 de noviembre”, afirmó Ray Takeyh, investigador sénior del Consejo de Relaciones Exteriores. “Siempre les digo a las personas en estos momentos: ‘Hay que ser como un relojero’. Hay que analizarse y replantearse las cosas a diario, porque se trata de una situación dinámica que requiere una gran flexibilidad intelectual”.

Trump aborrece tal moderación como un vendedor de toda la vida que recurre a la hipérbole.

“Déjenme decirles que ganamos”, declaró en Kentucky el miércoles. “Saben, nunca se dice demasiado pronto que se ganó. Ganamos. Ganamos, en la primera hora se acabó, pero ganamos”, insistió Trump.

Pero un análisis objetivo de los acontecimientos sugiere que Estados Unidos aún no ha ganado. La creciente complejidad desafía una narrativa de victoria políticamente conveniente.

El bloqueo efectivo del estrecho por parte de Irán, punto de paso de aproximadamente una quinta parte del petróleo mundial, y los ataques a petroleros en el Golfo han disparado los precios del crudo y de la gasolina.

La Armada estadounidense, consciente del riesgo de los misiles antibuque y los drones aéreos y marítimos, se muestra reticente a entrar en esta crucial vía fluvial. Las primas de los seguros de los buques se han disparado.

No existe una solución militar clara para abrir rápidamente el Estrecho. E incluso si se vuelve transitable, requeriría misiones de escolta constantes que podrían estar fuera del alcance de las armadas estadounidenses y occidentales, sobrecargadas y disminuidas.

Una mejor opción sería una solución política con Irán. Pero Trump exige una rendición incondicional y Teherán se niega.

“El problema es que realmente no hay una buena manera de abrir el estrecho de Ormuz por la fuerza, dado que los iraníes pueden mantenerlo cerrado con solo un pequeño número de drones realmente baratos”, comentó Jennifer Kavanagh, directora de análisis militar de Defense Priorities

“Este es el punto que muchos de nosotros señalamos incluso antes de que comenzara la guerra: que los desafíos que plantea Irán son desafíos políticos que requieren una solución política. La infraestructura de misiles balísticos de Irán, su programa nuclear, son cuestiones que exigen una solución política. Y lo mismo ocurre con este asunto”, indicó Kavanagh. “No hay una solución militar para esto, porque incluso si se logra abrir el espacio ahora, ¿qué lo mantendrá abierto?”.

La muerte del ayatola Alí Jamenei durante los primeros ataques de la guerra entre Estados Unidos e Israel presentó el conflicto como un intento directo de imponer un cambio de régimen, incluso si los funcionarios estadounidenses restaron importancia a este objetivo tras la posterior supervivencia del régimen.

Así, la sustitución del longevo gobernante por su hijo Mojtaba empaña la narrativa de éxito de Trump. Esto permite a los demócratas presentar la Operación Furia Épica como un éxito militar, pero un fracaso táctico.

El representante demócrata Jake Auchincloss, un veterano de la Infantería de Marina, declaró a Kasie Hunt de CNN esta semana que el nuevo líder supremo es “aún más extremista, incluso más duro que su padre”.

Suponiendo que Trump llegue a un punto en el que desee poner fin a la guerra por razones políticas, no hay certeza de que Israel, que está mucho más adaptado a la posibilidad de guerras eternas debido a su posición geográfica, esté de acuerdo.

Ya ha habido indicios de que los objetivos estratégicos de Estados Unidos e Israel podrían diferir, después de que Israel bombardeara la infraestructura petrolera iraní

Trump declaró el domingo que la fecha de finalización de la guerra sería una “decisión mutua” entre él y el primer ministro Benjamin Netanyahu.

Este comentario reavivó la preocupación de que una nación extranjera ejerza una influencia indebida sobre las decisiones militares del comandante en jefe estadounidense.

Las frecuentes guerras y acciones militares de Israel —en lugares como Gaza, Líbano, Irán y Siria— demuestran que Israel considera la seguridad regional como una misión continua, y no como una con una fecha de finalización victoriosa, como prefiere Trump.

La confusión y las contradicciones de las descripciones que hace la administración de sus objetivos de guerra también pueden impedir la elaboración de una historia de victoria coherente, especialmente si los acontecimientos en Medio Oriente continúan escapando al control de Trump.

Trump afirma haber destruido aún más el programa nuclear iraní, que anteriormente había declarado haber “aniquilado” en los ataques aéreos del año pasado.

Sin embargo, si Irán conserva sus reservas de uranio altamente enriquecido, mantendría la posibilidad teórica de reactivar su programa nuclear en el futuro.

Esta semana se ha especulado con la posibilidad de que Trump ordene una operación de fuerzas especiales para extraer el material radiactivo. Sin embargo, esto requeriría un enorme despliegue terrestre y una misión de riesgo extremo.

El organismo de control nuclear de la ONU cree que aún quedan alrededor de 200 kilogramos de uranio altamente enriquecido en la planta nuclear de Isfahán. Sin eliminar esas reservas, Washington nunca podrá estar completamente seguro de las aspiraciones nucleares de Irán.

Trump inició la guerra diciéndoles a los iraníes que “la hora de su libertad está cerca” y que tenían una oportunidad única en la vida para sublevarse contra su autocracia teocrática.

Sin embargo, hasta el momento no ha habido señales públicas de tal revuelta.

Muchos analistas creen que el escenario más probable es otra brutal represión por parte del Gobierno cuando cesen los bombardeos estadounidenses e israelíes.

Si bien Trump aún podría proclamar una victoria estratégica si se neutraliza la amenaza del régimen para el Medio Oriente en general, esto estaría muy lejos de su retórica bélica inicial.

Las autoridades aseguran a los estadounidenses que el aumento del precio del petróleo provocado por la guerra es temporal y un sacrificio necesario a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo.

Pero la posibilidad de una bomba nuclear iraní —que aún no existía cuando estalló la guerra— es mucho más remota en los distritos electorales clave para las elecciones de mitad de mandato que en Israel, donde representa una amenaza existencial potencial.

Mientras los estadounidenses lloran a los militares caídos y ven cómo sus ya ajustados presupuestos familiares se ven aún más afectados por el aumento del precio de la gasolina y los consiguientes gastos al consumidor, es poco probable que compartan la euforia de la victoria de Trump.

El final de las guerras rara vez es tan limpio e inequívoco como la victoria de Estados Unidos sobre el nazismo y el Japón imperial en 1945. Se podría decir que la nación ha perdido muchas más guerras de las que ha ganado desde entonces.

Pero Trump se enfrenta a la inevitable consecuencia de una guerra de elección. Necesita salir victorioso antes de que la ventaja inicial del poderío militar se desvanezca y un adversario más débil pueda plantear una prueba de resistencia en la fase final.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.