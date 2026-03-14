Un camión embistió una sinagoga en Michigan con más de cien niños dentro. Claves del caso

Por Hanna Park y Nouran Salahieh, CNN

Una tranquila mañana de jueves en los suburbios de Detroit, una camioneta entró en el estacionamiento de una sinagoga, mientras los niños y los maestros que se encontraban dentro seguían con sus rutinas habituales.

Tras permanecer estacionado durante más de dos horas, el conductor del camión pisó repentinamente el acelerador y estrelló el vehículo contra la entrada principal del Templo Israel en West Bloomfield Township, Michigan.

El camión se precipitó por un pasillo y quedó atascado entre las paredes mientras se desataba un tiroteo. El compartimento del motor se incendió y el olor a humo se extendió por todo el edificio, que alberga un centro de educación infantil.

La rabina Arianna Gordon se encontraba dentro cuando el ruido resonó en la sinagoga, seguido de la orden de refugiarse en el lugar. “Oímos disparos. Olimos humo”, declaró a Anderson Cooper de CNN.

El conductor, Ayman Mohamad Ghazali, de 41 años, ciudadano estadounidense naturalizado nacido en Líbano, murió de un disparo autoinfligido tras un intercambio de fuego con agentes de seguridad, informaron los investigadores.

Un guardia de seguridad resultó herido y decenas de socorristas recibieron atención médica por inhalación de humo. Los más de 100 niños —todos menores de 5 años— que se encontraban en el edificio resultaron ilesos, según las autoridades.

El FBI lo calificó como un “acto de violencia selectivo contra la comunidad judía”. Sin embargo, los investigadores advirtieron que el motivo aún está bajo investigación.

En todo el país, las instituciones judías han operado bajo medidas de seguridad reforzadas en los últimos años ante el aumento de las amenazas antisemitas, una preocupación que se ha reavivado al entrar la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán en su tercera semana.

Esto es lo que sabemos sobre el ataque al Templo Israel:

Ghazali condujo su camioneta hasta el estacionamiento de la sinagoga alrededor de las 10:00 de la mañana y permaneció allí hasta aproximadamente las 12:15 del mediodía, cuando embistió las puertas del templo, golpeando a un guardia de seguridad mientras forzaba su entrada, según Jennifer Runyan, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Detroit.

El vehículo irrumpió a toda velocidad por la entrada y recorrió un pasillo, llegando hasta el interior de las instalaciones, según declaró el sheriff del condado de Oakland, Michael Bouchard. Quedó atascado entre las paredes del pasillo, dejando a Ghazali atrapado en su interior.

Desde allí, según las autoridades, Ghazali comenzó a disparar a través del parabrisas. Un agente de seguridad respondió al fuego a través de la ventana trasera del camión, comentó Runyan.

Un segundo agente de seguridad intercambió disparos con el atacante desde la parte delantera del vehículo. En algún momento durante el tiroteo, según Runyan, Ghazali se suicidó de un disparo.

En medio del caos, el compartimento del motor del camión se incendió. Dos fuentes familiarizadas con el caso indicaron que el cuerpo de Ghazali sufrió graves quemaduras.

Dentro del camión, los investigadores encontraron grandes cantidades de fuegos artificiales de uso comercial y varios bidones de líquido inflamable que se cree que era gasolina, informó Runyan.

Dos días antes del ataque, Ghazali compró fuegos artificiales por valor de US$ 2.250 en una tienda Phantom Fireworks en Livonia, Michigan, según William Weimer, presidente y asesor jurídico de la empresa.

Un gerente que lo atendió lo describió como una persona jovial.

Durante el ataque, uno de los principales responsables de seguridad del templo fue atropellado por el vehículo y trasladado al hospital para recibir tratamiento, pero no sufrió heridas que pusieran en peligro su vida, declaró Bouchard.

Un total de 63 socorristas fueron atendidos en hospitales por inhalación de humo tras entrar en el edificio para buscar amenazas y evacuar a la gente, sostuvo Bouchard el viernes.

Ghazali nació en Líbano y llegó a Estados Unidos en 2011 con una visa como cónyuge de un ciudadano estadounidense, según el Departamento de Seguridad Nacional. Se naturalizó en 2016.

Según un empleado del restaurante, vivía en Dearborn Heights, un suburbio de Detroit, y trabajaba en un restaurante de comida de Medio Oriente.

La esposa de Ghazali solicitó el divorcio en agosto de 2024, y este se finalizó en marzo de 2025, según consta en los registros judiciales del condado de Wayne.

Runyan declaró el viernes que no tenía antecedentes penales, ni armas registradas, y que nunca había sido objeto de una investigación del FBI.

Sin embargo, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, al ser informados sobre el asunto, indicaron que Ghazali figuraba en las bases de datos del Gobierno federal con vínculos con “terroristas conocidos o sospechosos” asociados con Hezbollah en el Líbano. No aparece en la lista de miembros de Hezbollah.

Según informaron a CNN, durante una entrevista con el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza en 2019, se encontraron en la lista de contactos telefónicos de Ghazali a personas conocidas o sospechosas de ser miembros de Hezbollah, aunque no está claro quiénes eran ni la naturaleza de esas relaciones.

Una semana antes del ataque en Michigan, la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán llegó a la familia de Ghazali en Líbano.

Iskandar Barakeh, alcalde de Mashghara, Líbano, declaró que los hermanos de Ghazali, Kassim e Ibrahim, murieron en un ataque aéreo israelí el 5 de marzo, junto con los hijos de Ibrahim, Ali y Fátima. Las esposas de los hermanos y los padres de Ghazali resultaron heridos, añadió el alcalde.

Las autoridades no han llegado a conclusiones definitivas sobre por qué la sinagoga fue atacada.

“Dado que solo llevamos 30 horas de esta investigación en curso, sería irresponsable de mi parte especular sobre su móvil en este momento”, declaró Runyan el viernes.

“No creo que nadie haya estado necesariamente más preocupado en la última semana o dos de lo que lo hemos estado nosotros en los últimos años”, manifestó la rabina Arianna Gordon del Templo Israel. “Y todas nuestras medidas de seguridad durante ese tiempo reflejan que somos plenamente conscientes de cómo es el mundo hoy en día para la comunidad judía”.

La sinagoga había estado en estado de máxima alerta ante la posibilidad de violencia durante las semanas —e incluso años— previos al ataque.

La fiscal general de Michigan, Dana Nessel, declaró el jueves que existe una clara “conexión” entre la guerra con Irán y el ataque, y añadió que no cree que sea una coincidencia que el sospechoso haya atacado una sinagoga llamada Templo Israel.

Mientras se desarrollaba el ataque, el personal y los maestros del preescolar del templo se apresuraron a ponerse a salvo.

“Oí un estruendo, que resultó ser un disparo”, declaró a la Associated Press Cassi Cohen, directora de desarrollo estratégico de la sinagoga. Ella y otros miembros del personal se atrincheraron en su oficina hasta que los agentes del equipo SWAT dieron la señal de que no había peligro.

En otra parte del edificio, los profesores reunieron rápidamente a los niños y los condujeron fuera del edificio para ponerlos a salvo.

Según Kaluzny, mientras estaban confinados en el garaje de un vecino, los niños cantaron una versión de “Las ruedas del autobús” sobre ir a la sinagoga, encender velas y celebrar el fin de semana.

“Los profesores recibieron formación y siguieron sus indicaciones, y como sabían qué hacer y fueron capaces de hacerlo, todos nuestros niños salieron felices y sanos”, indicó Kaluzny.

“Nos gustaría decir que fue un milagro. Y en muchos sentidos, realmente lo fue. Pero solo fue un milagro gracias a nuestro increíble personal de seguridad y a nuestros profesores”, declaró Kaluzny a CNN.

Emma Tucker, Elizabeth Wolfe, Hannah Rabinowitz y Holmes Lybrand, de CNN, contribuyeron a este reportaje.

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