Ecuador despliega 35.000 policías y militares para combatir al crimen con apoyo extranjero

Por EFE

Unos 35.000 policías y militares en Ecuador participarán desde las 23:00 hora local de este domingo (00:00, hora de Mami del lunes) en operativos de control y “ataque” nocturnos a grupos criminales, que se realizarán con apoyo internacional en cuatro provincias que concentran altos índices de violencia y son clave en las rutas del narcotráfico.

Las operaciones se realizarán durante 15 días, en un toque de queda nocturno que empezará desde las 23:00 y terminará a las 05:00 del día siguiente (6:00, hora de Miami), con el objetivo de “atacar a los grupos de delincuencia organizada, debilitarlos en su logística y en sus economías criminales”, señaló este domingo el general Pablo Dávila, comandante de la Policía.

Dávila explicó que todas las unidades especializadas e investigativas de la Policía estarán involucradas en estas operaciones, en las que también usarán drones y helicópteros, y que se enmarcan en la “nueva fase” de la “guerra” contra el “narcoterrorismo”, declarada por el presidente Daniel Noboa en 2024, y que esta vez contarán con “cooperación internacional”.

“Con la cooperación internacional vamos a hacer muchos operativos puntuales”, señaló el jefe policial sin entrar en detalles.

Cuando a inicios de marzo Noboa anunció estos operativos, indicó que uno de los países con los que trabajaría en este tema sería Estados Unidos, cuyas fuerzas militares iniciaron la semana pasada operaciones conjuntas con las de Ecuador contra organizaciones “terroristas”, en las que bombardearon y destruyeron un campamento de entrenamiento de los Comandos de la Frontera, uno de los grupos disidentes de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Dávila afirmó que en las calles de las provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas se instalarán unos puntos de control para detectar a las personas que circulen en las horas restringidas, quienes se enfrentarán a penas de entre uno a tres años de cárcel si no tienen justificación para salir de sus casas.

Ni siquiera la prensa tiene autorización para salir a cubrir las actividades policiales y militares.

Las fuerzas de seguridad también irán a lugares considerados como “núcleos de letalidad”, donde harán recorridos y “operaciones puntuales en los lugares tomados por los grupos de delincuencia organizada”, señaló Dávila.

Solo en la Zona 8, que es una de las más violentas del país y comprende las ciudades de Guayaquil, Durán y Samborondón, 8.000 policías estarán encargados de estas funciones.

Unos 700 militares fueron enviados este domingo solo a Durán, el municipio vecino de Guayaquil que en los últimos años se ha convertido en zona de enfrentamiento entre grupos criminales y que ha funcionado como centro de acopio de la droga que estas bandas buscan llevar a los puertos para contaminar contenedores que salen principalmente hacia Norteamérica y Europa.

A cada provincia intervenida también fue enviado un general de Policía, que estará encargado de dirigir las operaciones en territorio, las que, a su vez, serán monitoreadas esta noche por Noboa y los ministros del área de seguridad desde un centro de control en Guayaquil.

Estos operativos se realizan también después de que Ecuador cerró el 2025 con 9.235 asesinatos, el número más alto de homicidios de su historia.

The-CNN-Wire

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