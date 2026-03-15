Este es el almirante que navega entre el frente militar y la política de la guerra de Trump contra Irán

Por Jeremy Herb, Haley Britzky, Oren Liebermann, Tal Shalev y Sean Lyngaas, CNN

En el verano de 2024, la amenaza para el transporte marítimo en el mar Rojo alcanzó su punto máximo.

Los rebeldes hutíes en Yemen disparaban contra embarcaciones internacionales, lo que obligó al tráfico marítimo a evitar una de las vías navegables más críticas del mundo y a navegar miles de kilómetros alrededor de África. Para agosto, habían hundido dos barcos y matado a varios miembros de la tripulación, mientras que los ataques de EE.UU. y el Reino Unido no lograban disuadirlos.

El vicealmirante Brad Cooper, entonces el número dos del Comando Central de EE.UU., necesitaba ver el problema por sí mismo.

Cooper, quien estaba encargado de elaborar un plan para combatir a los hutíes, conocía bien esas aguas como excomandante de la Quinta Flota de la Armada, con base en Bahrein, dijo Dan Shapiro, quien trabajó en el Departamento de Defensa en Asuntos de Medio Oriente. Experimentar el problema de primera mano significaba que Cooper se pondría bajo el mando de agentes muy inferiores a él en rango.

“En lugar de limitarse a recibir los reportes de los comandantes de esos buques, salió a navegar con ellos. Se puso en peligro”, dijo Shapiro a CNN. “Dice mucho sobre su comprensión de la conexión entre los detalles en tiempo real sobre el terreno y la estrategia”.

Dos años después, Cooper, ahora almirante, está a cargo del Comando Central, o CENTCOM, que lidera el esfuerzo de guerra conjunto de EE.UU. e Israel contra Irán. El día antes de que Donald Trump diera la orden de lanzar la operación el 28 de febrero, Cooper informó al presidente en la Casa Blanca sobre las opciones militares.

Pero a medida que la guerra se expande por la región, con Irán atacando activos de EE.UU., vecinos del Golfo y embarcaciones comerciales, el desenlace se ha vuelto cada vez menos claro. Y lo que está en juego ha aumentado considerablemente.

Al igual que los generales Norman Schwarzkopf y David Petraeus, comandantes del CENTCOM que supervisaron esfuerzos bélicos previos de EE.UU. en Medio Oriente, Cooper está bajo una enorme presión para lograr una victoria decisiva en el campo de batalla. Pero también se le ha pedido ejecutar un plan de guerra contra Irán que ha existido dentro del Pentágono de una u otra forma durante años. Presidentes anteriores finalmente optaron por no llevar a cabo esos planes, en parte debido a las repercusiones que ahora comienzan a desarrollarse.

Los mercados se han visto sacudidos por el cierre del estrecho de Ormuz, la ruta de transporte energético más importante del mundo. Trece militares estadounidenses han muerto y otros 140 han resultado heridos. Y legisladores de ambos partidos exigen respuestas sobre lo que llevó a EE.UU. a atacar una escuela de niñas en Irán, lo que dejó 168 menores muertos.

Ahora, le corresponde a Cooper mantener la campaña militar en marcha hasta que se tome una decisión política para ponerle fin, sea cual sea el tiempo que eso tome.

Fuentes que han trabajado de cerca con Cooper dicen que está especialmente preparado para este momento, no solo por su pericia en el campo de batalla sino también por su instinto político, tras haber aprendido a navegar tanto las aguas disputadas de Medio Oriente como los pasillos del poder en Washington. Un portavoz del CENTCOM dijo que Cooper no estaba disponible para ser entrevistado para esta historia.

Pero entrevistas con militares actuales y retirados, funcionarios de Defensa, legisladores y asesores del Congreso revelan que, a lo largo de una carrera naval de más de tres décadas, Cooper ha demostrado ser eficaz tanto en sus interacciones con legisladores en el Congreso que supervisaban sus presupuestos como con sus contrapartes aliadas en Medio Oriente.

Eso fue especialmente cierto con las Fuerzas de Defensa de Israel, que ahora llevan a cabo operaciones militares conjuntas con EE.UU. contra Irán.

“Después de cinco años en la región, no creo que hubiera un general en Israel que no lo conociera”, dijo a CNN un funcionario militar israelí en activo sobre el período de Cooper al frente de la Quinta Flota de la Armada. Cooper visitó Israel tantas veces que también llegó a conocer por nombre a muchos coroneles israelíes, dijo el funcionario.

Cooper ha hablado casi a diario —y a veces varias veces al día— con el jefe militar de Israel, el teniente general Eyal Zamir, dijo el funcionario israelí.

En un hecho poco común para un militar, Cooper también se unió el mes pasado al yerno de Trump, Jared Kushner, y al enviado de EE.UU. Steve Witkoff para participar en conversaciones diplomáticas indirectas con Irán en Omán. Kushner y Witkoff visitaron el portaviones USS Abraham Lincoln al día siguiente por invitación de Cooper.

Desde que asumió el cargo, en agosto de 2025, dos meses después de los ataques de EE.UU. contra las instalaciones nucleares de Irán, Cooper es apenas el segundo almirante de la Armada en dirigir el Comando Central de EE.UU.

Funcionarios dicen que contrasta con su predecesor, el general retirado del Ejército Michael “Erik” Kurilla, quien tenía una personalidad fuerte y a veces brusca, pero en gran medida prefería mantenerse entre bastidores, mientras que Cooper se siente más cómodo bajo los reflectores.

Kurilla, cuya carrera militar incluyó el mando de fuerzas de operaciones especiales, tiene un estatus casi mitológico en partes del Ejército debido a su experiencia en combate, incluido un despliegue en Iraq cuando recibió varios disparos, pero continuó combatiendo. Con una presencia y personalidad imponentes, “nadie se preguntaba quién estaba a cargo” cuando Kurilla estaba en una sala, dijo a CNN un exfuncionario de Defensa.

Kurilla era un “operador brillante”, añadió el funcionario. Pero Cooper —de menor estatura y más reservado al hablar, con una carrera dedicada en gran parte al servicio a bordo de buques de la Armada de EE.UU.— parece haberse adaptado a los aspectos más políticos de su cargo más rápido de lo que Kurilla lo hizo alguna vez, dijo el funcionario.

“Es un político: estrecha manos, parece genuinamente interesado en lo que dices, recuerda los nombres de las personas; ha entendido mucho mejor que Kurilla lo que implica ser un general de cuatro estrellas”, dijo el exfuncionario.

Bajo el mando de Cooper, el mensaje del CENTCOM se ha vuelto en algunos aspectos más político, con más referencias a Trump en comunicados y videos, dijo el exfuncionario. Su lenguaje también parece en ocasiones reflejar el del secretario de Defensa, Pete Hegseth: en un mensaje a los militares cuando comenzaron las operaciones contra Irán, Cooper dijo a las tropas que debían ser “implacablemente letales”, un término utilizado con frecuencia por Hegseth y su equipo en el Pentágono.

“Quiere agradar a la gente. Se puede ver cuando testifica: tiene ese tipo de actitud modesta propia de Alabama”, dijo a CNN el exfuncionario de Defensa.

Después de los ataques del grupo extremista Hamas contra Israel el 7 de octubre de 2023, Kurilla y Cooper trabajaron estrechamente juntos mientras se desarrollaba la guerra en Gaza.

“Erik y Brad fueron un equipo extraordinario durante quizá uno de los periodos más desafiantes que Medio Oriente haya visto”, dijo Brett McGurk, excoordinador de la Casa Blanca para Medio Oriente y el Norte de África, quien trabajó extensamente con Cooper durante el Gobierno de Biden.

“La historia aún no ha registrado la verdadera dimensión de lo que enfrentamos durante este periodo, con Irán abriendo frentes en todo Medio Oriente, atacando a personal estadounidense en Iraq, Siria y Jordania, así como a buques estadounidenses en el mar Rojo”, dijo McGurk, ahora analista de Asuntos Globales de CNN.

En una declaración a CNN, Hegseth dijo que Cooper “cuenta con mi plena y total confianza” y que la “profunda comprensión de la región y el enfoque en el combate” de Cooper son fundamentales para la misión y el éxito continuo de los militares que apoyan hoy la operación Furia Épica.

Hegseth dijo que la operación actual no habría sido posible sin el “éxito total” de los ataques del verano pasado contra las instalaciones nucleares de Irán, supervisados por Kurilla. “Bajo ambos comandantes, el CENTCOM ha reforzado la coordinación con socios regionales clave, al tiempo que mantiene a nuestras fuerzas concentradas en derrotar amenazas y proteger los intereses estadounidenses”, dijo Hegseth.

Mientras Kurilla se preparaba para retirarse, el exfuncionario de Defensa dijo que hizo gestiones para que Cooper obtuviera el cargo, diciéndole directamente a Trump que Cooper debía asumir como próximo comandante del CENTCOM, pese a que también se consideraban otros nombres. Y Trump, que respetaba a Kurilla, tomó en cuenta su recomendación, añadió el exfuncionario.

Hijo de un oficial del Ejército con carrera militar, Cooper se graduó de la Academia Naval de EE.UU. en 1989. Estudió Relaciones Internacionales en Harvard y Tufts y obtuvo una maestría en Inteligencia Estratégica de la Universidad Nacional de Inteligencia.

La carrera de Cooper incluye periodos al frente de comandos con base en Japón, Corea del Sur y Bahrein, donde ocupó varios mandos antes de dirigir la Quinta Flota de la Armada.

En Washington, se desempeñó como asistente ejecutivo y asistente militar en la Casa Blanca y en la Oficina del Secretario de Defensa, y fue jefe de la oficina de Asuntos Legislativos de la Armada.

Como asistente militar en la Casa Blanca durante el Gobierno de Barack Obama, Cooper estuvo a cargo de una iniciativa impulsada por la entonces primera dama Michelle Obama para asegurar empleo y educación para los veteranos, mientras el presidente reducía la presencia de militares estadounidenses en Iraq.

El cargo en Asuntos Legislativos de la Armada puso a Cooper en contacto con comisiones del Congreso que ahora supervisan la guerra de EE.UU. con Irán —y cualquier solicitud de fondos adicionales para financiarla—. Es un puesto que ayuda a los comandantes de alto rango a aprender a navegar las “aguas políticas” de Washington, dijo el exrepresentante Mac Thornberry, republicano de Texas que presidió la Comisión de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

“Cualquiera de nuestros comandantes combatientes va a tomar decisiones que recibirán mucho escrutinio. El trabajo en Asuntos Legislativos ayuda a sensibilizarlos sobre algunos de esos factores”, dijo Thornberry. “Además, obviamente, les permite ver de primera mano de dónde proviene su financiamiento”.

Cooper comenzó a reunirse con más legisladores cuando asumió el mando de la Quinta Flota. Un demócrata de la Cámara de Representantes activo en temas militares elogió a Cooper como “inteligente y reflexivo”, al señalar una innovadora fuerza de tarea que dirigió utilizando drones en el estrecho de Ormuz.

“Es conocido por decir las cosas de frente”, dijo a CNN un asesor demócrata del Congreso. “Creo que, en general, a la gente en el Capitolio le agrada como persona, pero en nuestra experiencia también es un profesional, muy directo”.

Durante años, Cooper ha tenido una profunda conexión con Israel, una relación que surge “desde su corazón”, según un exalto funcionario militar israelí que ha trabajado estrechamente con él.

Esa relación se remonta a la etapa de Cooper como comandante de la Quinta Flota.

“Hubo una cooperación sin precedentes con la Armada israelí”, dijo el ex funcionario militar israelí. “Una de las principales decisiones que se tomó entonces fue colocar a un oficial de enlace estadounidense en la Armada israelí y a un oficial de enlace israelí en la base naval de Manama, lo que demuestra el alcance de la asociación”.

El exfuncionario dijo que Cooper organizó reuniones entre las Armadas de la región y conectó a los comandantes navales para crear una “vigilancia marítima regional contra el terrorismo”.

La relación de Cooper con Israel va más allá de lo profesional. En noviembre, habló en el funeral del rehén israelí-estadounidense Omer Neutra, cuyos restos fueron entregados por el grupo extremista Hamas después de dos años de guerra en Gaza. “Omer hizo el sacrificio máximo que esperamos que ningún soldado tenga que hacer, pero que muchos han hecho aun así al servicio de una causa mayor”, dijo Cooper.

Después de que Irán lanzara por primera vez misiles balísticos y drones contra Israel, en abril de 2024, Kurilla recorrió Medio Oriente con rapidez para establecer una red regional de defensa antimisiles entre países que no todos tenían relaciones diplomáticas con Israel.

Cuando Cooper fue ascendido al mando del Comando Central de EE.UU. (CENTCOM) el pasado agosto, retomó el trabajo donde Kurilla lo había dejado, dijeron funcionarios a CNN, profundizando las relaciones que su predecesor había iniciado.

Realizó su propio análisis posterior de las operaciones de EE.UU. e Israel contra Irán el pasado junio, dijo el funcionario militar israelí, mientras se mantenía en contacto con su predecesor. El funcionario dijo que ambos países comenzaron a definir cómo “colaborar y coordinar” en caso de otra ronda de ataques, compartiendo lecciones aprendidas y explorando escenarios regionales.

Esas conversaciones prepararon el terreno para el ataque conjunto de EE.UU. e Israel contra Irán del mes pasado.

“Ayuda que se mantenga el mismo espíritu y que nada cambie de forma drástica”, dijo un funcionario militar israelí, “y que el comandante continúe el camino del comandante anterior”.

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