Un potente sistema en EE.UU. eleva el riesgo de fuertes tormentas y deja intensas nevadas

Por Mary Gilbert, CNN

El potencial de un brote de potentes tormentas eléctricas que podría durar varios días está aumentando a medida que una enorme y poderosa tormenta avanza por Estados Unidos.

Este sistema lo tiene todo: acumulaciones de nieve de varios pies y condiciones de ventisca en partes del Medio Oeste y de la región de los Grandes Lagos; fuertes vientos capaces de causar cortes de electricidad y aumentar el riesgo de incendios en las Llanuras y las Montañas Rocosas; y tormentas eléctricas que podrían desatar tornados y ráfagas de viento dañinas en amplias zonas.

La parte más intensa del sistema invernal se sintió a primera hora de este domingo para millones de personas en el centro-norte de Estados Unidos, donde la nieve impulsada por el viento generó condiciones peligrosas para viajar. Pero desde la noche del domingo hasta el lunes, más de 100 millones de personas en la mitad oriental del país enfrentarán un riesgo creciente de fuertes tormentas eléctricas.

Existe un riesgo de nivel 3 de 5 de tormentas eléctricas fuertes desde la región de los Grandes Lagos hasta la costa del golfo de México este domingo, con la mayoría de las tormentas previstas para desarrollarse a finales de la tarde o por la noche y continuar durante la madrugada del lunes.

Ráfagas de viento en línea recta superiores a 97 km/h son la amenaza más generalizada asociada con cualquier tormenta fuerte hasta la noche del domingo. Algunas zonas desde el valle de Tennessee hasta la región de los Grandes Lagos podrían registrar ráfagas aún más fuertes, de 121 km/h o más, a medida que las tormentas se organicen en una línea capaz de causar daños.

También son posibles tornados desde la costa del golfo de México hacia el norte, hasta partes de Illinois, Indiana y Ohio, y algunos podrían ser fuertes, capaces de causar daños EF2 o mayores.

El mayor riesgo de tornados fuertes se presenta con las tormentas que se desarrollen en partes de Arkansas, Missouri, Mississippi y Tennessee a última hora de la tarde o al inicio de la noche del domingo. Es en ese momento cuando el potencial de supercélulas alcanza su punto máximo.

Las tormentas dañinas avanzarán hacia el este durante la noche y llegarán a los Apalaches y a la costa este el lunes por la mañana. Algunas probablemente seguirán siendo fuertes al amanecer del lunes, pero una inyección de energía que llegará por la tarde dará a las tormentas una nueva y aún más peligrosa intensidad.

Existe un riesgo de nivel 4 de 5 de tormentas eléctricas severas el lunes desde las Carolinas hasta los límites entre Maryland y Pensilvania, con un riesgo más amplio de nivel 3 de 5 en las zonas circundantes.

Se espera nuevamente que las ráfagas de viento dañinas en línea recta sean el impacto más extendido de las tormentas eléctricas, con ráfagas superiores a 75 mph (121 km/h) posibles en tormentas desde Georgia hasta Pensilvania y Nueva Jersey.

También son posibles tornados, con la mayor amenaza dentro del área con riesgo de nivel 4 de 5 de tormentas eléctricas severas. Cualquier tornado que se forme el lunes podría volverse fuerte si logra aprovechar las condiciones atmosféricas adecuadas.

Las amenazas disminuirán rápidamente durante la noche a medida que las tormentas avancen hacia la costa y se adentren en el océano Atlántico.

Mientras el lado sur, más cálido, del sistema genera preocupación por tormentas eléctricas severas, el lado norte, más frío, ha estado produciendo abundantes nevadas.

La poderosa tormenta ya ha dejado una amplia franja de nieve significativa desde las Montañas Rocosas del norte hasta la región de los Grandes Lagos desde que se formó el sábado.

Más de 30 centímetros de nieve cubrían partes del sur de Minnesota y del centro de Wisconsin hasta la mañana del domingo, y se esperan más acumulaciones. Las nevadas continuarán hasta el lunes en gran parte del Medio Oeste y de la región de los Grandes Lagos.

Esta tormenta podría convertirse en la más nevada registrada en ciudades como Rochester, Minnesota. Algunas zonas de la ciudad habían acumulado cerca de 30 centímetros de nieve hasta la mañana del domingo, y podrían caer otros 30 centímetros adicionales antes de que el sistema termine. La mayor nevada registrada en Rochester ocurrió durante una tormenta de marzo de 2005 que dejó 51 centímetros de nieve.

Se prevé que partes de la península superior de Michigan acumulen más de 90 centímetros de nieve para la noche del lunes.

Marquette, Michigan, no es ajena a grandes acumulaciones de nieve por el efecto lago, pero esta tormenta podría convertirse en una de las más intensas registradas allí. El mayor total de nieve en dos días registrado en la ciudad es de unos 81 centímetros durante una tormenta de marzo de 1997. Con el sistema actual se prevé una acumulación de entre 60 y 120 centímetros de nieve.

Y esta nieve no está cayendo en un tranquilo paisaje invernal: fuertes vientos la están levantando y generan condiciones de visibilidad casi nula y ventiscas más prolongadas.

Estas condiciones extremas hacen que los desplazamientos sean extremadamente peligrosos y podrían ocasionar un aumento de los cortes de electricidad.

Las advertencias de ventisca estaban vigentes la mañana del domingo para más de 11 millones de personas desde las Dakotas y Nebraska hasta la región de los Grandes Lagos. Estas advertencias continuarán hasta el lunes para la mayoría de las zonas, mientras las peores condiciones comienzan a disminuir lentamente.

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