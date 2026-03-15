Venezuela vs. Italia en el Clásico Mundial de Béisbol: previa, a qué hora y cómo ver

Por Federico Leiva, CNN en Español

Venezuela buscará hacer historia este lunes cuando se enfrente a Italia por un lugar en la final del Clásico Mundial de Béisbol, una instancia a la que nunca pudo llegar. Sin embargo, no se le puede hablar de imposibles a la novena sudamericana, que viene de acaparar todas las portadas tras borrar del torneo al vigente campeón y, quizás, máximo candidato al título, el Japón de Shohei Ohtani, Yoshinobu Yamamoto y compañía.

Venezuela confirmó ante los asiáticos su gran presente en el torneo, tras una fase de grupos sólida, que terminó con tres victorias y solo una derrota, ante República Dominicana, que era candidato a la corona pero cayó en semifinales ante Estados Unidos. Un 6-2 ante Países Bajos fue el puntapié inicial, mientras que la paliza por 11-3 a Israel la confirmación. La blanqueada por 4-0 a Nicaragua quizás también resultó la prueba de que cuando el bate no está en sus mejores días, siempre puede salir el cuerpo de lanzadores a dar la cara por el equipo.

La caída contra los dominicanos por 7-5 no tuvo un impacto negativo en la templanza del equipo, que pagó caro una primera mitad de juego defectuosa. Más bien todo lo contrario. Los ajustes en las últimas cinco entradas mostraron una reacción admirable de un conjunto que, lejos de darse por perdido, estuvo cerca de la hazaña en el noveno inning.

Pero ni el más optimista estaba preparado para el duelo de cuartos de final. Japón representaba la amenaza máxima en ese lado del cuadro, con un cuadro que no había mostrado fisuras en todo el torneo, marchando invicto con cuatro triunfos en cuatro presentaciones.

Y el juego comenzó en esa tónica, con Ohtani y compañía ganando por 5 a 2 ya en la tercera entrada. Pero la historia dio un giro brusco en el quinto y sexto inning, cuando Maikel García conectó un jonrón de dos carreras, seguido de otro cuadrangular de Wilyer Abreu de tres anotaciones. Japón nunca halló respuestas, ni siquiera con Ohtani al bateo.

El desafío en semifinales será Italia, otra selección que llega perfecta al duelo con los venezolanos. El elenco europeo (con mucho jugador nacido en Estados Unidos, en realidad), ganó sus cinco partidos en el certamen.

Comenzó con una blanqueada a Brasil por 8-0 y le siguieron dos ajustadas victorias ante Gran Bretaña (7-4) y Estados Unidos (8-6), donde se recibió de candidato, claro, aprovechando la rotación insólita que decidió el mánager del equipo norteamericano. Tras una paliza de 9-1 a México, Italia le sacó brillo a traje de aspirante al título, con un 8-6 sobre Puerto Rico.

J.J. D’Orazio, Andrew Fisher y Vinnie Pasquantino son algunas de sus armas principales al bateo y a las cuales deberá encontrarle solución Venezuela si quiere meterse en el partido más importante de todos.

EE.UU. jugará la final el martes contra el ganador del partido entre Venezuela e Italia.

El encuentro se disputará este lunes en el loanDepot Park de Miami.

8 p.m. de Miami.

6 p.m. de Ciudad de México.

7 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Buenos Aires.

1 a.m. (ya martes) de Madrid.

El partido se verá por las pantallas de FOX en Estados Unidos, con opción de relato y comentario en español, mientras que en México y gran parte de Sudamérica, como Colombia y Argentina, se verá por la plataforma de streaming Disney+.

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