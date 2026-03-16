Alto comisionado de la ONU dice que persisten las denuncias y pide transparencia sobre la liberación de presos en Venezuela

Por Rocío Muñoz-Ledo, CNN en Español

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo este lunes que su oficina continúa recibiendo información sobre torturas y malos tratos contra detenidos en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses en Caracas el pasado 3 de enero.

“Las preocupaciones estructurales y sistémicas sobre los derechos humanos han persistido”, dijo Türk al presentar una actualización ante el Consejo de Derechos Humanos. “Mi oficina ha recibido información sobre la continua tortura y el maltrato de personas detenidas, lo cual es profundamente preocupante”, agregó.

CNN contactó al Gobierno de Venezuela para solicitar comentarios sobre las declaraciones de Türk y espera respuesta. Las autoridades venezolanas han insistido en que a todos los detenidos en el país se les respeta los derechos humanos y el debido proceso.

Türk también aseguró que la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos no ha recibido de las autoridades venezolanas una lista oficial de los presos que han sido liberados desde que comenzó el proceso puesto en marcha por el Gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, incluida la ley de amnistía que fue aprobada a mediados de febrero por la Asamblea Nacional.

“Según las autoridades, unas 7.700 personas han sido liberadas incondicionalmente bajo la ley, pero mi oficina ha solicitado la lista oficial de las personas liberadas, así como acceso a varios centros de detención, y hasta ahora sin éxito”, dijo Türk.

“Insto a una mayor transparencia respecto a la liberación de los detenidos”, agregó.

Türk reconoció que las autoridades han tomado algunas medidas para “corregir abusos del pasado”, incluida la aprobación de la nueva ley de amnistía. Sin embargo, como muchas otras organizaciones han expresado, señaló que fue elaborada sin una consulta amplia.

“Se adoptó una nueva ley de amnistía, pero lamento que haya sido redactada sin una consulta adecuada con los distintos sectores de la sociedad”, afirmó.

El funcionario confirmó que desde su última actualización unas 950 personas “detenidas arbitrariamente” han sido liberadas, incluidos defensores de derechos humanos, figuras políticas y periodistas.

“Comparto el alivio de quienes han sido liberados y de sus seres queridos, pero nunca debieron haber sido detenidos en primer lugar”, dijo, pero advirtió que muchos venezolanos continúan detenidos arbitrariamente.

“Muchos venezolanos siguen detenidos de forma arbitraria, entre ellos personas con discapacidad y problemas graves de salud, personas mayores y al menos un niño”, dijo.

El alto comisionado advirtió además que el espacio cívico sigue restringido en el país. “Años de represión significan que muchas personas temen hablar”, señaló.

En ese sentido, Türk expresó su esperanza de que la revisión recientemente anunciada de la Ley Constitucional contra el Odio impida que la norma siga siendo utilizada “para suprimir la disidencia”.

En febrero, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el diputado oficialista Jorge Rodríguez, anunció la revisión de la Ley contra el Odio, una norma que, según sus detractores, ha servido para frenar la actividad de partidos, organizaciones y voces críticas al Gobierno.

El alto comisionado también pidió reformas estructurales para la justicia en Venezuela: “Son clave para garantizar a la justicia y crear confianza en las instituciones”, dijo.

“Eso incluye desmantelar los marcos jurídicos y las prácticas que han permitido la opresión (…) el gobierno tiene desarmar y disolver a grupos de civiles armados que han intimidado a las personas”, agregó.

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