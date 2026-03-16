Cinco integrantes del equipo femenino de fútbol de Irán retiran sus solicitudes de asilo en Australia

Por Christina Macfarlane, Sana Noor Haq y Alessandra Freitas, CNN

Cinco integrantes de la selección femenina de fútbol de Irán retiraron sus solicitudes de asilo y partieron desde Australia hacia Irán, en el último de una serie de cambios de postura que involucran a jugadoras que inicialmente habían solicitado refugio durante la Copa Asiática Femenina.

Esto deja solo a dos mujeres iraníes en Australia con visas humanitarias, tras una intensa actividad de las autoridades de inmigración después de la eliminación del equipo del torneo.

A las mujeres se les concedió asilo tras alegar temor a ser perseguidas si regresaban a su país, devastado por la guerra, luego de que se negaran a cantar el himno nacional iraní durante el partido inaugural contra Corea del Sur. Esta acción provocó una fuerte reacción de los sectores más conservadores en Irán, incluyendo a un presentador de medios estatales que las calificó de “traidoras de guerra”.

Dos jugadoras, Mona Hamoudi y Zahra Sarbali, así como una miembro del cuerpo técnico, Zahra Meshkekar, llegaron a Malasia el sábado y se dirigirán a Teherán, según informaron los medios estatales iraníes, que publicaron una fotografía de las tres juntas.

Otra mujer retiró posteriormente su solicitud. Los medios estatales iraníes la identificaron como la capitana del equipo, Zahra Ghanbari.

En declaraciones a Sky News, afiliada de CNN, el lunes, el viceministro de Asuntos Exteriores, Matt Thistlethwaite, afirmó que las jugadoras habían estado en contacto con sus familias y funcionarios iraníes.

“Entiendo que algunas de ellas contactaron con la embajada iraní aquí en Australia; obviamente, no podemos cortar la comunicación”, declaró.

Anteriormente, el ministro del Interior australiano, Tony Burke, había dicho que a las jugadoras se les habían brindado “oportunidades reiteradas para hablar sobre sus opciones”.

“Si bien el Gobierno australiano puede garantizar que se les brinden oportunidades y se les informe, no podemos ignorar el contexto en el que las jugadoras toman estas decisiones tan difíciles”, añadió.

La semana pasada, la delantera Mohadeseh Zolfi fue la primera en devolver su visa humanitaria, abandonando Australia el miércoles para unirse al resto del equipo en Malasia.

Siete integrantes de la selección nacional femenina de fútbol de Irán —seis jugadoras y una miembro del cuerpo técnico— habían recibido visas de refugiado para permanecer en Australia tras la Copa Asiática por temor a ser perseguidas en su país.

El equipo llegó a Australia antes de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra Irán, en los que murió el líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Ali Jamenei.

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