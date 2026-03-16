“Golden”, de “KPop Demon Hunters”, se convierte en la primera canción de K-pop en ganar un premio Oscar

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

El K-pop avanza en su conquista de la cultura pop global. Este domingo, este género musical oriundo de Corea del Sur alcanzó un hito: ganó el premio Oscar a mejor canción original con la canción “Golden” de la película “KPop Demon Hunters”.

Fue un momento agridulce, no obstante, pues el discurso de Ejae, una de las cantantes de la canción y una de las compositoras del tema, fue cortado abruptamente por los productores de la gala, efectuada el domingo en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California.

Quizás fue un momento de pánico de los organizadores, ya que seis personas subieron al escenario, como coautores de la canción, para recibir su estatuilla. El equipo creador de “Golden” está formado EJAE, Mark Sonnenblick, Joong Gyu Kwak, Yu Han Lee, Hee Dong Nam, Jeong Hoon Seo y Teddy Park. ¿Pensó la Academia cada uno de los ganadores diría unas palabras de agradecimiento?

Según reportó Lisa Respers France, de CNN, la interrupción fue recibida con algunos abucheos. Finalmente, detrás de escena, en el breve intercambio con la prensa que sucede tras el escenario, los ganadores por “Golden” pudieron dar sus agradecimientos.

Antes de recibir el premio, las tres cantantes del tema musical, Ejae, Rei Ami y Audrey Nuna, interpretaron “Golden” en una presentación que exaltó la cultura coreana, que forma parte de los valores distintivos de “KPop Demon Hunters”.

Al ganar el premio a mejor canción original en la 98.ª edición de los Oscar, “Golden” estableció otros dos récords: la primera canción con más de cuatro compositores en ganar un Oscar; y la primera ganadora de mejor canción en la que no todos los compositores recibirán un trofeo individual.

En total, la película también ganó el premio Oscar a mejor cinta animada, en una categoría en la que también participaba “Zootopia 2”.

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