Premios Oscar 2026: los momentos de los que hablaremos todo el año

Por Alli Rosenbloom y Dan Heching, CNN

Las mayores estrellas de Hollywood se reunieron en Los Ángeles el domingo en la gala de los premios Oscar para homenajear algunas películas increíbles y celebrar el poder del cine, al tiempo que aceptaban que dejar de lado los problemas del mundo, aunque sea por una noche, es imposible.

Hubo, en efecto, algunos momentos felices, incluidos triunfos que hicieron historia y actuaciones musicales alentadoras. Pero también hubo un elemento de tristeza: se dedicó mucho tiempo a honrar a esas leyendas que perdimos este año, e incluso el presentador Conan O’Brien se tomó un momento para reconocer que vivimos tiempos “muy caóticos y aterradores”.

¿Cómo resistirán el paso del tiempo los premios Oscar de este año? En medio d e la agitación tanto dentro como fuera del país, quizá su lección sea que los momentos difíciles pueden dar lugar a un arte increíble, y que celebrar juntos es aún más importante.

¡Que empiece el show!

Levanta la mano si pensabas que esta vez sería diferente y que el entusiasmo por “Sinners” —un logro creativo y cultural en el género de terror y más allá— la llevaría a una gloria absoluta. Ajá.

Al final, “One Battle After Another”, otra película muy merecedora en tantos sentidos, se impuso. Pero: “Sinners” no es de ninguna manera una perdedora aquí.

Con 16 nominaciones en total, la película llegó a la noche de los premios Oscar haciendo historia, como la cinta más nominada de todos los tiempos en los 98 años de los premios de la Academia. Tener un proyecto que no solo sea aclamado por la crítica y culturalmente significativo, sino también un fenómeno en taquilla, es raro. Que esa película sea de terror, escrita y dirigida por un hombre negro y con un elenco mayoritariamente negro, se sintió como un nivel completamente distinto.

Aunque los trofeos son agradables, la película lo hizo bien en lo que más importa. Eso se siente como la mayor victoria de todas.

Volviendo a esos triunfos de “Sinners”…

Sin un claro favorito, todas las miradas estaban puestas este año en la carrera a mejor actor, y el máximo premio fue para Michael B. Jordan por su interpretación de los gemelos Smoke y Stack en la película.

El actor pareció atónito cuando se leyó su nombre, y el teatro estalló en un aplauso atronador mientras el exactor infantil aceptaba su primer Oscar.

Después de agradecer a su familia, que estaba en el público, Jordan agradeció al director de la película, el ganador del Oscar Ryan Coogler, quien ha elegido a Jordan para actuar en todas las películas que ha hecho.

“Me diste la oportunidad y el espacio para que me vieran”, dijo.

Jordan mencionó a actores negros ganadores del Oscar que lo precedieron, incluidos Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx y Halle Berry, entre otros, y dijo lo orgulloso que estaba de estar “entre esos gigantes, entre esos grandes, entre mis ancestros”.

Nota para quienes reserven invitados en futuros Oscar: si van a poner lo que es, en esencia, un comercial en medio de la ceremonia, más vale que sea así de bueno.

Anna Wintour hizo una aparición sorpresa en el escenario de los Oscar; e incluso se quitó sus característicos lentes de sol, al menos por un rato, para la ocasión.

La legendaria editora de Vogue apareció junto a Anne Hathaway para presentar dos premios —diseño de vestuario y maquillaje, y peinado—, ambos para “Frankenstein”.

Wintour y Hathaway salieron al escenario con “Vogue” de Madonna, una canción que aparece de forma célebre en “The Devil Wears Prada” (“El diablo viste a la moda”), la película en la que Hathaway actúa junto a Meryl Streep, quien interpreta a Miranda Priestly, un personaje que se cree está inspirado de manera libre en Wintour. Una secuela de la querida película de 2006 se estrenará en cines el 1 de mayo.

El dúo hizo guiños a la película mientras presentaban, y en un momento Wintour bromeó llamando a Hathaway “Emily”, en referencia al personaje de la asistente interpretado por Emily Blunt en el filme.

Aunque solo hubo dos actuaciones musicales durante la transmisión, compensaron con creces cualquier sensación de que pudiera faltar espectáculo.

Primero llegó una impresionante interpretación en vivo de “I Lied to You”, de “Sinners”, encabezada por la estrella revelación de la película, Miles Canton, y el compositor Raphael Saadiq. Se les unieron en el escenario la bailarina Misty Copeland, la leyenda del blues Buddy Guy (quien también aparece en la película), la cantautora ganadora del Grammy Brittany Howard, el ganador del Grammy Shaboozey y el artista de blues Christone “Kingfish” Ingram.

“I Lied to You”, coescrita por Saadiq y el colaborador de larga data de Coogler, Ludwig Göransson (quien ganó un Oscar por la música original), es la banda sonora de uno de los momentos más trascendentes de “Sinners”, cuando diversos intérpretes de la música negra a lo largo de la historia son representados en una secuencia que fusiona sin esfuerzo pasado, presente y futuro; un momento que fue recreado de manera hermosa en el escenario de los Oscar.

Ese tema de “Sinners” competía por mejor canción original, premio que finalmente fue para “Golden”, de “KPop Demon Hunters”, la otra actuación destacada de la noche. La presentación fue una celebración de la cultura coreana que literalmente brilló en dorado, mientras los bailarines se desplegaban por el escenario con banderas ondeantes.

Las cantantes EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami de HUNTR/X, quienes son las voces cantadas de la exitosa película de Netflix, pusieron de pie al público del Dolby Theatre con luces que agitaron al ritmo de la canción.

Por apenas sexta vez en la historia de los Oscar, una de las categorías terminó en empate. El premio Oscar a mejor cortometraje de acción real fue para dos películas: “The Singers” y “Two People Exchanging Saliva”.

Este es el sexto empate verdadero. En los años 30, dos películas —“Dr. Jekyll and Mr. Hyde” y “The Champ”— ganaron ambas en la categoría de mejor actor porque las reglas de entonces indicaban que, si dos nominados quedaban a tres votos o menos de diferencia, ambos recibirían el premio. Hoy, solo una coincidencia exacta en los votos califica como empate.

Al darse cuenta de la situación, el presentador Kumail Nanjiani instó a todos a mantener la calma. “Es un empate. No estoy bromeando”, dijo, prometiendo que “vamos a salir adelante con esto”.

El empate no fue del todo inesperado para Alexandre Singh, uno de los directores de “Two People Exchanging Saliva”.

“También somos un poco frikis de los Oscar”, dijo Singh en la sala de prensa después de la victoria. “Así que, de hecho, habíamos hablado de que esto podría pasar, pero no podíamos imaginarlo”.

Natalie Musteata, codirectora de Singh, dijo que un usuario de Reddit…

El presentador Conan O’Brien hizo un muy buen trabajo manteniendo el humor mientras reconocía, a su manera, que vivimos tiempos extremadamente extraños. Sus mejores pullas incluyeron un chiste sobre el pene que hacía referencia al amor del presidente Donald Trump por poner su nombre en edificios (“Bienvenidos de nuevo, les transmitimos en vivo desde el Teatro Tiene un Pene Pequeño; a ver si se atreve a poner su nombre delante de eso”.) y un chiste sobre los archivos de Epstein que provocó un coro de “uuuh” entre los asistentes.

Pero la política explícita, en gran medida, se detuvo ahí, dejando al presentador en esa zona relativamente segura entre un Jimmy Kimmel de la vieja escuela (que nunca evitó fustigar a Trump) y la presentadora de los Actor Awards, Kristen Bell, de “vamos a mantener las cosas divertidas esta noche”.

O’Brien pareció buscar que sus comentarios no eclipsaran lo que él veía como la misión: reconocer, pero no recrearse, en el hecho de que “estos son tiempos muy caóticos y aterradores”.

“Es en momentos como estos cuando creo que los Oscar son particularmente resonantes”, dijo O’Brien en un momento. “Esta noche rendimos homenaje no solo al cine, sino a los ideales del arte global, la colaboración, la paciencia, la resiliencia y esa cualidad hoy tan rara: el optimismo”.

Entre los presentadores y ganadores, hubo otras declaraciones que tocaron la actualidad; una de las más memorables fue cuando Javier Bardem subió al escenario con su propio mensaje contundente: “No a la guerra y Palestina libre”.

La Academia se volcó para honrar a las numerosas leyendas de Hollywood que murieron desde la última ceremonia.

Billy Crystal rindió homenaje a sus amigos y colaboradores Rob y Michelle Reiner, un tributo emotivo que culminó con la presencia en el escenario de varios actores que protagonizaron algunas películas del fallecido director, entre ellos Cary Elwes, Carol Kane y Fred Savage de “The Princess Bride”, Kathy Bates de “Misery”, y Christopher Guest y Michael McKean de “This is Spinal Tap”. Jerry O’Connell y Wil Wheaton de “Stand by Me” también subieron al escenario, entre otros.

Rachel McAdams rindió homenaje a la gran Diane Keaton, con quien actuó en el clásico navideño de 2005 “The Family Stone”, llamándola “luminosa en la pantalla e imborrable en la vida”.

Momentos después, Barbra Streisand subió al escenario para honrar a su amigo Robert Redford, con quien protagonizó el romance ganador del premio Oscar de 1973 “The Way We Were”.

Streisand describió a Redford como un “vaquero intelectual que abrió su propio camino” antes de deleitar al público con un verso de la canción homónima.

Un gran momento llegó cuando Autumn Durald Arkapaw, quien trabajó en “Sinners”, se llevó el premio a mejor fotografía, convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona de color en ganar el Oscar en esa categoría.

Al aceptar el premio, pidió que todas las mujeres en la sala se pusieran de pie. “Porque siento que no llego aquí sin ustedes”, dijo, en medio de una ovación prolongada. “De verdad, de verdad, lo digo en serio”.

Otro momento histórico llegó cuando “Golden”, de “KPop Demon Hunters”, se convirtió en la primera canción de K-pop en ganar el premio a mejor canción original.

La canción ha dominado la temporada de premios —y el streaming—. “Al crecer, ya saben, la gente se burlaba de mí por que me gustara el K-pop, pero ahora todo el mundo está cantando nuestra canción, y toda la letra en coreano”, dijo EJAE, una de las cantantes y compositoras de “Golden”, en un emotivo discurso de aceptación. “Estoy tan orgullosa”.

El reinado de Timothée “Timmy” Chalamet en la conversación cultural se acabó… al menos por ahora. “Marty Supreme” se fue con cero premios, pese a sus nominaciones a mejor película, mejor actor y mejor dirección para Josh Safdie, entre otras. ¿El “balletgate” hundió a Timmy? Poco probable. Pero a estas alturas, la pregunta más interesante es qué hará después.

Hubo otros desaires. “El agente secreto”, la celebrada película brasileña protagonizada por Wagner Moura, que competía por mejor actor principal, se fue con las manos vacías, al igual que “It Was Just an Accident”, del director iraní Jafar Panahi.

Mientras tanto, la ocho veces nominada “Hamnet” se llevó una sola victoria, con la favorita en las apuestas Jessie Buckley cumpliendo su destino en la categoría de mejor actriz.

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Con información de Miriam Elder, Lisa Respers France, Sandra Gonzalez, Asuka Koda, Matt Meyer, Tori Powell y Aditi Sangal, de CNN.