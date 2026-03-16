Sebastián Marset fue trasladado a EE.UU., donde enfrenta cargos por narcotráfico y lavado de dinero, dice la DEA

Por Sol Amaya y Darío Klein, CNN en Español

Sebastián Marset, el presunto narcotraficante uruguayo capturado en Bolivia el viernes, fue trasladado a Estados Unidos, en donde enfrenta cargos por tráfico de drogas y lavado de dinero, según informó la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).

“Este arresto representa un paso significativo hacia una América más segura”, indicó la DEA en un comunicado en su página web. Marset figuraba como uno de los fugitivos más buscados por el organismo estadounidense.

“Agradecemos la asistencia de las fuerzas del orden bolivianas para la captura de Marset”, dice el comunicado firmado por Terrance Cole, administrador de la DEA.

En otra publicación del organismo, describen a Marset como un “Pablo Escobar de la era moderna”.

El uruguayo, de 34 años, era buscado por la Justicia de Paraguay desde febrero de 2022, requisitoria a la que se sumaron luego pedidos de las justicias de Bolivia y Estados Unidos.

Se lo acusa de liderar una red criminal internacional de tráfico de drogas, además de lavado de dinero. En 2025, la DEA lo incluyó en su lista de más buscados. También era requerido por Europol e Interpol.

CNN contactó a la defensa de Marset pero respondieron que de momento no harán comentarios.

El fugitivo fue capturado el viernes por la Policía Boliviana en un megaoperativo en el que también fueron detenidas varias personas que integraban su círculo cercano.

El Gobierno de Bolivia dijo que el “daño económico” a la organización criminal liderada por Marset “supera los US$ 15 millones”.

Entre los bienes incautados en el operativo hay dos aeródromos y 16 avionetas, 54 kilos de marihuana, una decena de vehículos, algunos de ellos con un alto nivel de blindaje, una motocicleta de lujo y 21 armas “sofisticadas”, detalló el viceministro de Régimen Interior y Policía, Hernán Paredes.

Con información de la agencia EFE

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