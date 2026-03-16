Trump necesita la ayuda de China para solucionar la crisis del petróleo. Es poco probable que Beijing coopere

Análisis de Stephanie Yang, CNN

Dos semanas antes de la fecha en que el presidente Donald Trump tiene previsto abordar las cruciales disputas entre Estados Unidos y China en Beijing, ha establecido una nueva condición para las negociaciones: ayuda para la reapertura del estrecho de Ormuz.

China tiene escasos incentivos para ceder ante sus exigencias.

Al cerrar este importante canal de navegación, Irán ha estrangulado, en la práctica, una quinta parte del suministro mundial de petróleo, desencadenando fuertes alzas en los precios y temores de escasez energética que podrían desestabilizar la economía global. Enfrentado ahora a la peor crisis petrolera de la historia, Trump insta a otras naciones —incluyendo Francia, Japón, Corea del Sur y el Reino Unido— a colaborar para garantizar la seguridad del estrecho.

Para persuadir a China, Trump está ejerciendo una presión adicional. En una entrevista con el Financial Times publicada el domingo, declaró que desea saber si China prestará su asistencia antes de la cumbre que tiene programada con el líder chino, Xi Jinping, a finales de este mes. Sin una respuesta, añadió Trump, podría decidir posponer su viaje.

“Resulta lógico que aquellos que se benefician del estrecho contribuyan a garantizar que no ocurra ninguna desgracia en la zona”, dijo Trump. “Creo que China también debería ayudar”.

A primera vista, esta petición resulta extraordinaria: Trump está solicitando a China que ponga en riesgo sus propios activos militares en una guerra que Estados Unidos inició contra una nación afín a Beijing, amenazando, de lo contrario, con suspender las gestiones diplomáticas.

No obstante, China se encuentra en una posición más ventajosa que el resto de Asia para resistir una crisis energética prolongada. En los últimos años, Beijing ha procurado blindarse frente a este tipo de shocks petroleros mediante la acumulación de reservas de crudo, la diversificación de sus importaciones y la inversión de miles de millones en energías limpias, tales como la eólica, la solar y los vehículos eléctricos.

Asimismo, tal como informó CNN, Irán está sopesando la posibilidad de permitir el paso de algunos buques cisterna a través del estrecho, siempre y cuando el petróleo se comercialice en yuanes chinos.

“Es posible que los chinos digan: ‘Muy bien, esperemos un poco’”, señaló Bert Hofman, profesor del Instituto de Asia Oriental de la Universidad Nacional de Singapur. “Dado que gozan de una posición estratégica bastante sólida, dispondrían de cierto margen de maniobra”.

La guerra —que, según han declarado tanto funcionarios estadounidenses como israelíes, continuará durante semanas— ha eclipsado la cumbre de Beijing anunciada inicialmente por Trump, quien ahora se enfrenta a una reacción adversa interna debido al aumento de los precios de los combustibles a medida que se intensifican los ataques contra la infraestructura energética de Irán.

Dentro de China, las noticias sobre el conflicto se reciben con cierto aire de *Schadenfreude* (regocijo ante el infortunio ajeno).

“Trump se encuentra solo en el mundo en estos días; nadie lo apoya realmente”, afirmó Henry Huiyao Wang, presidente del Centro para China y la Globalización, un grupo de investigación con sede en Beijing. “Realmente ha perturbado al mundo con la guerra en Irán y se encuentra en una situación un tanto comprometida”.

Si bien los comentarios de los medios estatales oficiales de China del domingo abogaban por una mayor colaboración entre EE.UU. y China ante la incertidumbre global, el Global Times —un tabloide de corte nacionalista— rechazó la idea de enviar buques de guerra al estrecho de Ormuz.

“¿Se trata realmente de ‘compartir responsabilidades’ o de compartir el riesgo de una guerra que Washington inició y que no puede terminar?”, escribió el autor anónimo de un artículo de opinión.

En una conferencia de prensa celebrada el lunes, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Lin Jian, no ofreció ningún compromiso firme ante el llamamiento de Trump y reiteró la importancia de la próxima reunión.

“La diplomacia a nivel de jefes de Estado desempeña un papel indispensable a la hora de proporcionar orientación estratégica a las relaciones entre China y EE.UU. Ambas partes mantienen la comunicación con respecto a la visita del presidente Trump a China”, declaró Lin.

La sugerencia de Trump de posponer el viaje se produce en un momento en que funcionarios en materia de economía de EE.UU. y China han celebrado varias rondas de conversaciones en París sobre posibles acuerdos comerciales en los sectores de la agricultura y de los minerales críticos, según informó Reuters.

Su capacidad de presión en las negociaciones con China sufrió un duro revés a principios de este año, cuando la Corte Suprema dictaminó que había excedido su autoridad al imponer aranceles de manera unilateral a todos sus socios comerciales. Su administración busca ahora otros mecanismos para imponer aranceles similares.

“Estados Unidos necesita a China más de lo que China necesita a Estados Unidos”, señaló Wang.

Trump ha advertido a la OTAN de un futuro “muy sombrío” si sus miembros no atienden su llamamiento para enviar buques de guerra. Otros aliados de Estados Unidos, como Japón y Australia, se han negado hasta el momento a hacerlo.

China, uno de los socios estratégicos más importantes de Irán y el mayor comprador de su petróleo, tiene aún menos motivos para alinearse con Trump. Las autoridades chinas han condenado los ataques contra Irán y han hecho un llamamiento a un alto el fuego inmediato. Sin embargo, China también ha criticado los ataques iraníes contra Estados vecinos, incluida Arabia Saudita.

Aunque es poco probable que Beijing tome medidas en el estrecho de Ormuz, el país tiene un interés directo en aportar estabilidad a la región en su conjunto. China se encuentra relativamente protegida de la crisis petrolera, pero no es inmune a los efectos expansivos de esta sobre los precios de la energía.

“Seguirá siendo doloroso”, afirmó Ja Ian Chong, profesor asociado de Ciencias Políticas en la Universidad Nacional de Singapur. “Realmente desean mantener su economía en pleno funcionamiento”.

Beijing también se ha posicionado como un líder diplomático entre los Estados del Golfo y el Sur Global, tras haber mediado en 2023 un acuerdo entre Irán y Arabia Saudita para que restablecieran sus lazos diplomáticos.

“Medio Oriente es, en apariencia, una zona en la que Beijing ha invertido un gran capital político”, señaló Chong. “Desean que la situación se estabilice y destacar su papel en la región; sin embargo, lo que está ocurriendo ahora ensombrece esos esfuerzos”.

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