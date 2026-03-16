Venezuela vs. Estados Unidos en la final del Clásico Mundial de Béisbol: previa, a qué hora y cómo ver

Por Federico Leiva, CNN en Español

Llegó la hora de la verdad. Después de doce días de béisbol en estado puro, el Clásico Mundial de 2026 llega a su fin este martes, con la gran final del torneo entre el seleccionado local por terreno, Estados Unidos, y el seleccionado local por pasión y sentimiento, Venezuela.

Cada uno con sus armas, Estados Unidos y Venezuela arriban a un cara a cara por la gloria. De un lado, la novena norteamericana, que bordeó la eliminación en primera ronda, pero que desde entonces mostró reacción en el campo. Del otro, un elenco sudamericano que sabe de hazañas y remontadas.

Estados Unidos avanzó como segunda de su zona. Debutó con una paliza a Brasil por 15 a 5, y luego siguió otra por 9 a 1 a Gran Bretaña. Hasta allí lo sencillo, porque luego siguió un ajustado 5-3 a México y la que hasta ahora es su única derrota: un 6-8 ante Italia. El seleccionado de las barras y las estrellas tuvo que conseguir la clasificación a cuartos de final por televisión, con la derrota de México ante los italianos.

Ya en cuartos le tocó Canadá, ante la que no lo sobró nada: fue 5-3, siempre con la sombra de la remontada canadiense en el horizonte. En semifinales despachó a un candidato al título, República Dominicana, en un juego que se decidió por 2 a 1 con un polémico (y decididamente erróneo) arbitraje, especialmente en el epílogo del juego.

Venezuela, por su parte, comenzó su camino con un triunfo por 6-2 sobre Países Bajos gracias a una buena actuación en el bate de Luis Arráez y Willson Contreras en la quinta entrada. A eso le siguió una paliza a Israel, que terminó 11-3 gracias a una noche fantástica de Arráez, y una noche perfecta de su pitcheo en el 4-0 a Nicaragua.

La única derrota llegó contra la República Dominicana de Juan Soto y Vladimir Guerrero Jr., entre otros bates destacados, que hicieron la diferencia en la primera mitad del juego y ganaron 7 a 5. Venezuela, de todas maneras, mostró reacción en el final, dejando una señal de que no se rinde fácilmente.

En cuartos llegó el primer cimbronazo de los sudamericanos en el torneo. Enfrente se les puso la Japón de Shohei Ohtani, invicta hasta allí, que ganaba por 5 a 2 ya en la tercera entrada. La historia se torció en el quinto y sexto inning, cuando Maikel García conectó un jonrón de dos carreras, seguido de otro cuadrangular de Wilyer Abreu de tres anotaciones. Japón nunca halló respuestas, ni siquiera con Ohtani al bateo.

En semifinales llegó la campanada definitiva. Venezuela venció a Italia, selección que tampoco conocía la derrota hasta enfrentar a los sudamericanos, con otra remontada que quedará para el recuerdo de la afición que inundó el loanDepot Park de Miami. Con una mágica séptima entrada, Venezuela pasó de un 1-2 al 4-2 definitivo.

Este martes, estadounidenses y venezolanos se enfrentarán mano a mano por el título.

8 p.m. de Miami.

6 p.m. de Ciudad de México.

7 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Buenos Aires.

1 a.m. (ya miércoles) de Madrid.

En Estados Unidos la definición del certamen se verá por las pantallas de FOX Sports, con una opción en español. En cambio, en México y gran parte de Sudamérica, como Colombia y Argentina, se verá por la pantalla de la plataforma Disney+.

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