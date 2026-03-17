El enfrentamiento entre Trump y el Reino Unido por Irán pone en riesgo la visita del rey Carlos III a Estados Unidos

Por Christian Edwards, CNN

El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, formal, reservado y con aires de abogado, no es un hombre propenso a la efusividad. Pero cuando se sentó junto al presidente estadounidense Donald Trump en el Despacho Oval el pasado mes de febrero, empezó a hablar como su anfitrión.

“Esto es realmente especial”, declaró Starmer, mientras blandía una carta del rey Carlos III invitando a Trump a una segunda visita de Estado a Gran Bretaña. “Esto nunca había sucedido antes. Esto no tiene precedentes… Esto es verdaderamente histórico: una segunda visita de Estado sin precedentes”.

Los efusivos discursos de Starmer, inusuales en él, demostraron cómo su Gobierno planeaba tratar con el presidente de EE.UU. en su segundo mandato: aprovechar su inclinación por la adulación y la realeza, y esperar obtener recompensas, desde un arancel más bajo que el impuesto a la Unión Europea hasta el apoyo continuo de Estados Unidos a Ucrania.

Durante un tiempo, esa estrategia resultó bastante efectiva. Pero ahora parece haber fracasado.

Si bien Trump ha reprendido a todos los aliados de Estados Unidos por su reticencia a brindar apoyo militar en la guerra contra Irán, ha atacado a Starmer con virulencia. “No estamos tratando con Winston Churchill”, declaró Trump el 3 de marzo. El lunes, sugirió que Gran Bretaña ya no era “el Rolls-Royce de los aliados”.

Ante la virulencia de los ataques de Trump contra Gran Bretaña, un número creciente de legisladores se pregunta si sería prudente que Carlos III visitara Estados Unidos esta primavera.

Si bien la visita de Estado no ha sido confirmada, se espera que el rey viaje a Washington en abril para celebrar el 250 aniversario de la independencia estadounidense.

“Lo último que queremos es que Su Majestad pase vergüenza”, declaró el martes Emily Thornberry, diputada laborista. “Creo que hay que sopesar con mucho cuidado si es apropiado seguir adelante ahora”.

“Sospecho que sería más seguro retrasarlo”, manifestó Thornberry en el programa matutino estrella de la BBC.

La disputa entre Trump y Starmer comenzó cuando Gran Bretaña rechazó inicialmente la solicitud del presidente de utilizar sus bases militares en apoyo de la guerra con Irán, lo que Starmer consideraba ilegal.

Sin embargo, Starmer se unió a la defensa contra las represalias de Irán después de que los activos militares británicos en Medio Oriente fueran atacados.

Desde entonces, Trump se ha burlado de las aparentes ofertas de ayuda de Starmer y lo ha reprendido por no hacer más.

El 7 de marzo, cuando Trump afirmó que Gran Bretaña estaba “considerando finalmente enviar dos portaaviones a Medio Oriente”, le dijo a Starmer que no se molestara. “¡No necesitamos gente que se una a guerras después de que ya hayamos ganado!”

El lunes, después de que Gran Bretaña y otros países rechazaran el llamamiento de Trump para ayudar a asegurar el estrecho de Ormuz, Trump indicó que la reticencia de Londres a enviar buques de guerra para desminar la vía marítima era “terrible”.

El presidente estadounidense afirmó que, cuando le pidió a Starmer que enviara recursos para ayudar a reabrir el estrecho, el primer ministro respondió que necesitaba consultar las opciones con su equipo.

Trump afirma que Starmer le contestó: “No tiene que preocuparse por un equipo… usted es el primer ministro; puede tomar una decisión… Es muy decepcionante”.

Según Peter Westmacott, quien fue embajador británico en Washington entre 2012 y 2016, los menosprecios de Trump hacia Starmer han puesto de manifiesto los límites de la estrategia británica de adulación.

“Starmer ha pasado 18 meses intentando gestionar la relación evitando caer en la provocación y tratando de mantener las cosas en privado”, declaró Westmacott a CNN. “Él mismo no tiene un ego desmesurado… Intenta usar la calma, la razón y argumentos que le resulten atractivos a Trump. Pero está claro que no siempre funciona, y nunca se sabe qué dirá al día siguiente”.

A pesar de su creciente distanciamiento con Starmer, Trump dio a entender esta semana que espera recibir pronto al rey Carlos III en visita de Estado.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca el lunes, Trump afirmó que, una vez construido su “magnífico salón de baile”, este se utilizaría durante las visitas de jefes de Estado extranjeros.

“Tenemos, por ejemplo, al rey del Reino Unido —yo diría rey de Inglaterra—, que es un gran tipo. Llegará muy pronto”, declaró Trump.

Al día siguiente, en una reunión bilateral en el Despacho Oval con el Taoiseach irlandés Micheál Martin, Trump comentó a los periodistas que Carlos III lo visitaría “muy pronto”.

La imprevisibilidad de Trump podría influir en la decisión del Gobierno británico sobre si recomendar o no al rey que siga adelante con su visita de Estado.

Si bien Downing Street no querrá arriesgarse a exponer al monarca a los frecuentes ataques de Trump contra Gran Bretaña, tampoco querrá arriesgarse a enfadar al presidente abandonando el plan.

Sin embargo, indicó Westmacott, “podría llegar un momento en que el Gobierno decida que los riesgos de seguir adelante son mayores que el de ofender a Donald Trump”. Ese último riesgo se reduciría, añadió, “si ambos Gobiernos estuvieran de acuerdo en que lo más sensato es posponerlo”.

Preguntado el martes sobre si la visita de Estado del monarca británico debería seguir adelante, un portavoz de Downing Street declinó hablar sobre futuros compromisos reales y recalcó que los detalles de la visita “aún no se han confirmado”.

Aunque Starmer ha recibido críticas tanto en el extranjero como en su país por su supuesta excesiva cautela respecto al apoyo británico a la guerra de Estados Unidos contra Irán, muchos de sus opositores internos han rectificado desde entonces sus posturas.

Nigel Farage, líder del emergente partido Reform UK y aliado de Trump, declaró inicialmente: “Hay que dejar de andarse con rodeos. Debemos aceptar que formamos parte de esto, junto con los estadounidenses y los israelíes”.

Sin embargo, tras darse cuenta de la enorme impopularidad de la guerra de Trump, Farage afirmó que Gran Bretaña no debería involucrarse “en otra guerra extranjera”.

Kemi Badenoch, líder del Partido Conservador de la oposición, también apoyó inicialmente unirse a la ofensiva estadounidense-israelí. Sin embargo, ella también ha rectificado y ha llegado a defender al primer ministro de los ataques de Trump.

“Soy la mayor crítica de Keir Starmer. Ha hecho muchas cosas mal”, señaló Badenoch el martes. “Pero también creo que las declaraciones que salían de la Casa Blanca eran inapropiadas. Esta guerra de palabras y estas disputas son muy infantiles. Quizás piensen que son entretenidas, pero… son simplemente indecorosas”.

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