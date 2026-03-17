Los países que más veces han ganado el Clásico Mundial de Béisbol: este es el palmarés

Por CNN Español

Venezuela eliminó al campeón defensor del Clásico Mundial de Béisbol (Japón) y tiene la posibilidad de ganar su primer título. Se enfrenta en la final a Estados Unidos, que busca validar que no solo es la cuna de ese deporte, sino su potencia. ¿Cómo está el palmarés del torneo global que reúne a las mejores selecciones?

El torneo, que tiene ya 20 años de historia, ha estado dominado por Japón: ha estado en el podio en todas las ediciones y tiene tres títulos. Estados Unidos y República Dominicana han sido campeones una vez, mientras que Puerto Rico, Corea del Sur y Cuba han conseguido subcampeonatos. México y Venezuela han alcanzado un tercer puesto cada uno.

El campeonato siempre ha sido realizado con varias sedes en cada edición; Japón y Estados Unidos son los países que más partidos han acogido.

2006

Campeón: Japón 🇯🇵

Subcampeón: Cuba

Tercer puesto: Corea del Sur

Cuarto puesto: República Dominicana

2009

Campeón: Japón 🇯🇵

Subcampeón: Corea del Sur

Tercer puesto: Venezuela

Cuarto puesto: Estados Unidos

2013

Campeón: República Dominicana 🇩🇴

Subcampeón: Puerto Rico

Tercer puesto: Japón

Cuarto puesto: Países Bajos

2017

Campeón: Estados Unidos 🇺🇸

Subcampeón: Puerto Rico

Tercer puesto: Japón

Cuarto puesto: Países Bajos

2023

Campeón: Japón 🇯🇵

Subcampeón: Estados Unidos

Tercer puesto: México

Cuarto puesto: Cuba

Japón 🇯🇵: 3

República Dominicana 🇩🇴: 1

Estados Unidos 🇺🇸: 1

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 alcanzó un nuevo nivel porque, a diferencia de ediciones anteriores, las grandes estrellas realmente se han comprometido con el torneo, elevando tanto la calidad del juego como la intensidad emocional. Figuras de élite han respondido a la presión y al ambiente internacional —donde el orgullo nacional pesa tanto como el rendimiento deportivo—, lo que ha convertido los partidos en duelos de máximo nivel, comparables o incluso superiores a instancias de las Grandes Ligas de EE.UU.

Ese compromiso, sumado a estadios llenos y aficiones apasionadas, ha transformado el torneo en un espectáculo global más competitivo, relevante y atractivo que nunca.

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Con información de Hannah Keyser, de CNN.