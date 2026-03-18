Entre la desesperación por sus familiares y la expectativa de un cambio: así viven los cubanos de Miami la crisis en la isla

Por Anabella González y Ana María Mejía, CNN en Español

Una vida en el exilio, pero el corazón todavía en la isla. Desde la Calle 8, protagonista del barrio de Miami conocido como la Pequeña Habana, los cubanos ven la grave crisis política y económica que por estas horas atraviesa su país con algo mucho más urgente que una simple preocupación.

“Cuba se está muriendo”, dice a CNN Celina Rubio alzando la voz. Es abuela y tiene a sus nietos en Cuba. En Miami solo trabaja con ese objetivo, dice: para poder mantenerlos a ellos y enviarles todo lo que necesiten. “Trabajo para eso, para mandarles a ellos un dinerito, un paquetico de comida, porque en Cuba no hay nada”.

La escasez de petróleo en la isla luego de perder los envíos de Venezuela, su principal proveedor, y también de México por las amenazas arancelarias tras el operativo militar en el que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro, ha profundizado y acelerado la crisis en la isla, que se apaga cada vez más ante la presión estadounidense.

Los impactos son evidentes en la falta de electricidad, de gasolina, en los servicios médicos y hasta en los servicios públicos esenciales, como la recolección de basura, paralizada por la falta de combustible.

En ese panorama, muchos cubanos en el exilio ven en el accionar del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, una salida posible. “Trump es el único que ha hecho algo. Nuestra esperanza está puesta en él”, dice Rubio.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, asegura que cualquier intento de Estados Unidos de tomar el control de la isla tendrá “una resistencia inexpugnable”, al denunciar una “feroz guerra económica” que el Gobierno de Trump lleva a cabo en contra de los cubanos.

El objetivo es utilizar ese debilitamiento de Cuba como pretexto para tomar acciones directas, afirma Díaz-Canel, que días atrás confirmó que funcionarios cubanos mantuvieron conversaciones con Estado Unidos para buscar soluciones al embargo impuesto en el país, que los cubanos consideran un bloqueo.

Por su parte, Trump advierte públicamente desde hace semanas que tomará acciones en Cuba y argumenta que la isla “está en sus últimos momentos de vida”, que su economía no funciona y que es necesario un cambio en La Habana. En palabras del secretario de Estado, Marco Rubio, Cuba necesita “nueva gente al mando”.

John Suárez, director ejecutivo del Center for a Free Cuba (Centro para una Cuba Libre), una organización independiente y apartidaria que promueve un cambio democrático en la isla, dice que apoyan una política de sanciones a Cuba, pero que a su vez “abogan por un corredor humanitario” para el pueblo cubano.

Activista de derechos humanos, Suárez es hijo de padres cubanos que huyeron del país en 1957 durante la dictadura de Fulgencio Batista. Ha testificado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en Ginebra como parte de su trabajo al frente de la ONG.

En los últimos 67 años, distintos Gobiernos de Estados Unidos han tomado políticas diversas frente a Cuba, dice Suárez, “incluso otras que han sido mucho más agresivas”, como la invasión de Bahía de Cochinos llevada a cabo durante la presidencia de John F. Kennedy en 1961.

Sin embargo, señala que la decisión del Gobierno de Trump de llevar a cabo una presión directa se aleja de “los parámetros de las decisiones” que se han tomado en las últimas décadas. “Es muy temprano aún este proceso para poder dar un pronóstico de cuánto esto puede durar”, dice.

Dinora tiene más de 60 años y lleva más tiempo viviendo en Estados Unidos que los años en que vivió en su tierra natal.

“Allí no hay nada que hacer ya”, dice la mujer sobre la posibilidad remota de volver ante un cambio de gobierno, en caso de que la situación en la isla mejorase. Habla con CNN luego de salir de una tienda de la Calle 8, a la que fue a hacer compras para enviar insumos a la isla y ayudar a su tía, de 85 años, con productos básicos que allá no consigue. “Hay que mandarle todo, ¡¿usted sabe lo que es todo?! Todo hay que mandárselo de aquí”, dice con resignación.

Para Celina Rubio, sus familiares son parte de los cubanos “privilegiados” que tienen alguien en Estados Unidos que puede enviarles ayuda. “El que no tiene familia se acuesta sin comer”, dice.

Muchos cubanos ven lo que ha sucedido en Venezuela con la salida de Maduro como una posibilidad para el futuro de su país. La caída del presidente venezolano, capturado y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico, que él rechaza, reactivó desde entonces viejas conversaciones en el exilio cubano, con muchos de ellos que esperan desde hace años un cambio de régimen.

Pocos días después del ataque militar estadounidense en Caracas, varios cubanos residentes en la Pequeña Habana ya pedían por la “liberación” de su país. Ahora, algunos consideran que eso podría estar más cerca.

“Creo que mayoritaria e incontestablemente, la mayoría de la diáspora está por un cambio y está dispuesta a hacer sacrificios indecibles para que esos cambios ocurran”, dice Santiago Alpízar, abogado cubano residente en Miami. Alpízar es presidente de Cuba Demanda, una organización sin fines de lucro que ha dado asesoramiento legal a cubanos sancionados por razones políticas.

Los cambios que se han dado “poco a poco” en el Gobierno de Venezuela alimentan la esperanza que tiene para el futuro de Cuba, dice a CNN un cubano residente en Miami desde hace 34 años, que prefiere no dar su nombre por temor a represalias. Cree que Cuba necesita un cambio de régimen que no se limita solo a la figura de Díaz-Canel.

El presidente de Cuba anunció el lunes una serie de medidas con las que busca atraer inversión extranjera e impulsar la economía de la isla, una decisión que genera dudas en analistas consultados por CNN que no prevén en principio un impacto sustancial.

“Si el régimen cubano quiere prevenir un proceso como el de Venezuela o de Irán, en la ley americana existente desde 1996 hay tres condiciones para levantar las sanciones de inmediato de Estados Unidos: liberar todos los presos políticos, legalizar los partidos políticos de oposición y garantizar la libertad de prensa; y elecciones libres”, dice el director del Centro para una Cuba Libre.

Si el Gobierno de Díaz-Canel no impulsa “un cambio verdadero, sustancial y palpable” en esa línea, el riesgo de que aumente la escasez, las protestas y las tensiones en torno a la crisis es latente, agrega Alpízer.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Mauricio Torres, Sol Amaya y Rocío Muñoz-Ledo, de CNN.