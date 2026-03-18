La brecha de género en el bienestar de los cuidadores es real. Cómo solucionarla

Por Elissa Strauss, CNN

Cuidar de un padre o madre anciano no es, por naturaleza, una tarea sencilla.

Existe una montaña de asuntos prácticos que atender, lo que incluye gestionar las citas médicas, buscar diagnósticos y asegurar que mamá o papá se encuentren físicamente a salvo.

Si bien es probable que usted sienta tristeza por la condición de su progenitor o por el cambio de roles en su relación —y estrés por los compromisos de tiempo y las cuentas bancarias—, también es posible que experimente ese profundo sentido de significado, propósito e incluso alegría que muchos encuentran al cuidar de un ser querido.

Sin embargo, los hombres y las mujeres no experimentan esos aspectos más positivos en igual medida cuando cuidan de sus padres, según una nueva investigación del Pew Research Center.

En su nuevo informe, Pew compartió hallazgos tanto sobre la prevalencia del cuidado de personas en Estados Unidos como sobre el bienestar de los cuidadores.

Muchas personas ejercen como cuidadores. El informe reveló que el 10 % de los adultos estadounidenses cuida de un progenitor mayor de 65 años, mientras que el 3 % cuida de un cónyuge o pareja de 65 años o más. Los adultos de bajos ingresos tienen más probabilidades de ser cuidadores que los de ingresos medios o altos; asimismo, las mujeres tienen más probabilidades de ser cuidadoras que los hombres: un 28 % de las mujeres frente a un 23 % de los hombres, según el informe. No obstante, esa brecha de género se está reduciendo.

Pero la forma en que hombres y mujeres experimentan el cuidado es diferente.

Entre los cuidadores varones, el 61 % informa que esta labor ha tenido un impacto positivo en su relación con sus padres. Esa cifra desciende al 53 % entre las mujeres.

Las mujeres también son más propensas a informar que el cuidado ha tenido un impacto negativo en su salud física (38 % frente al 26 %) y un efecto negativo en su bienestar emocional (47 % frente al 30 %), en comparación con los hombres.

Por su parte, los hombres son más propensos a informar que el cuidado ha tenido un impacto positivo en su bienestar emocional (36 % frente al 21 %).

Kim Parker, directora de investigación de tendencias sociales en Pew, me comentó que estas cifras se mantenían incluso cuando hombres y mujeres realizaban las mismas tareas. (El cuidado personal, como el baño y la asistencia en el aseo, tiende a ser más exigente física y emocionalmente que la gestión de las finanzas).

“La única diferencia que observamos es que las mujeres son más propensas a ayudar a sus padres ancianos con la gestión de la atención médica. Pero en lo que respecta a otros tipos de cuidados —incluido el cuidado personal— no vimos ninguna diferencia significativa”, afirmó Parker, señalando que los resultados la sorprendieron.

Por lo tanto, la brecha en el bienestar de los cuidadores no puede explicarse por el tipo de cuidados que prestan las mujeres y los hombres. Sin embargo, podría explicarse —al menos en parte— por la forma en que se alienta a las mujeres a compartir sus sentimientos, mientras que a los hombres no.

Para empezar, las mujeres son más propensas que los hombres a reportar estrés y ansiedad en una amplia gama de estudios, según me comentaron varios expertos. Esto podría ser el resultado de un condicionamiento social que hace que las mujeres sean más sensibles a las realidades emocionales y se sientan más cómodas expresándolas; e, inversamente, un condicionamiento social que hace que los hombres sean menos sensibles a dichas realidades y se sientan más incómodos al expresarlas.

“La expresión emocional está más aceptada en las mujeres… y esto se ve reflejado en los resultados que estamos analizando”, señaló Michelle Feng, geropsicóloga y directora clínica de Executive Mental Health, con sede en Los Ángeles.

Además de compartir sus sentimientos, Feng sospecha que las mujeres son más propensas a ir más allá de la mera resolución de problemas para reflexionar sobre el duelo inherente a ver envejecer a sus padres y ser testigos de su deterioro físico o mental.

Esta brecha de género en el bienestar es también el resultado de las diferentes expectativas con las que mujeres y hombres abordan la relación de cuidado, según indicaron los expertos.

Por lo general, las mujeres son socializadas para ser generosas, y la cultura en general asume que poseen un instinto innato para el cuidado. Como consecuencia, se espera que las mujeres hagan más que los hombres en el contexto de la relación de cuidado.

“Las expectativas sociales están desequilibradas”, afirmó Barry Jacobs, psicólogo clínico y coautor de ‘The AARP Caregiver Answer Book’ (El libro de respuestas para cuidadores de la AARP). Lamentablemente, estas elevadas expectativas que recaen sobre las mujeres suelen ir acompañadas de menos apoyo, reconocimiento y elogios de los que, por lo general, reciben los hombres, añadió Jacobs.

Los hombres, por otro lado, experimentan pocas o ninguna expectativa en lo que respecta a su aptitud para el cuidado. Es posible que no inicien relaciones de cuidado con esa sensación de presión interna o perfeccionismo que a menudo sienten las mujeres.

Jacobs comprobó que este era el caso durante su experiencia cuidando a su madre y a su padrastro. “Me pusieron en un pedestal, me llamaron héroe. Pero no era un héroe ni por asomo; me sentía resentido y perdía los estribos”, comentó. “Nunca escucho que llamen heroínas a las mujeres por ejercer labores de cuidado”.

La cultura estadounidense, por lo general, socializa a los hombres para que sean competitivos, decididos y sensatos. Por el contrario, el cuidado exige capacidad de respuesta, receptividad y una toma de decisiones guiada por las emociones. Para muchos hombres, esto puede percibirse como un bienvenido respiro de las expectativas tradicionales de la masculinidad.

La periodista Brigid Schulte ha realizado una extensa investigación sobre los hombres que ejercen labores de cuidado. Ha descubierto que muchos hombres anhelan dedicarse más al cuidado, pero se topan con barreras sistémicas que se interponen en su camino.

Ellos “sentían que sus familias no los apoyaban, o percibían un estigma social, o descubrían que las políticas públicas no les brindaban respaldo”, señaló Schulte, directora del “Better Life Lab”, una organización dedicada a mejorar las narrativas y las políticas en torno al trabajo y la familia dentro del “think tank” New America.

Al mismo tiempo, muchos hombres informaron que el cuidado les resultaba profundamente significativo y sentían que “la experiencia los había transformado” para mejor, añadió.

La brecha de género en el bienestar de quienes ejercen labores de cuidado no es inevitable.

Todos los cuidadores necesitan buscar apoyo social y disponer del espacio mental y el tiempo necesarios para reflexionar sobre cómo hallar un sentido a su labor, afirman los expertos. Hacerlo constituye un conocido amortiguador del estrés, ya que otorga a los cuidadores la capacidad de integrar un sentido de propósito y una perspectiva a largo plazo en sus actividades cotidianas.

Jacobs sugiere que los cuidadores se proyecten cinco años hacia el futuro e imaginen que están reflexionando sobre el momento presente. “Cuando las personas se sitúan mentalmente en el futuro, son capaces de decir: ‘Esto es realmente difícil, pero me alegro de haberlo hecho’. Esto les ayuda a ver cómo crecen y evolucionan a través de la experiencia”.

Por su parte, Jacobs anima a todo el mundo —y en particular a las mujeres— a ser menos exigentes consigo mismos. “Este es un trabajo muy arduo, y la autocrítica nunca mejora el desempeño del cuidador; solo hace que toda la experiencia resulte más difícil”, afirmó. “Pero cuando las personas son más amables consigo mismas —cuando se conceden cierta indulgencia mientras aprenden—, entonces se desempeñan mejor y se permiten corregir los errores que han cometido.

“Cometer un error no te convierte en una mala hija ni en una mala esposa; simplemente te hace humana”.

Schulte recomienda a las mujeres que ejercen como cuidadoras que procuren no asumir toda la carga del cuidado sin compartir las responsabilidades.

“A veces, esto comienza en un ámbito muy reducido —en el seno de la propia familia—, simplemente tomando conciencia de cómo te sientes tú y cómo se siente tu pareja, identificando en qué aspectos te sientes desamparada y qué cosas te brindan alegría”, explicó.

Esos momentos pueden derivar en conversaciones de mayor envergadura sobre la manera de distribuir las responsabilidades del cuidado de forma más equitativa.

Esas conversaciones podrían percibirse como un elemento más en la lista de tareas pendientes. Sin embargo, Jason Resendez, presidente y director ejecutivo de la National Alliance for Caregiving (Alianza Nacional para el Cuidado), señaló que la creciente disposición de los hombres a involucrarse en las labores de cuidado abre una oportunidad para entablar diálogos productivos sobre la división del trabajo en el hogar.

Esto resulta indispensable —aseguró—, dado que el estrés y el agotamiento derivados del cuidado terminan afectando a toda la familia, independientemente de quién sea la persona que ejerza activamente la labor de cuidador. Una persona exhausta podría verse incapacitado para desempeñar su trabajo remunerado, atender a sus hijos o realizar las tareas domésticas.

“Esa labor de cuidado acabará siendo absorbida por el hogar de una forma u otra; por consiguiente, es imprescindible hablar al respecto”, afirmó Resendez.

“El cuidado es una cuestión sumamente personal e íntima, pero constituye también una realidad con implicaciones tanto económicas como sanitarias”, señaló. Es necesario que las personas encuentren “una manera más sostenible de llevarlo a cabo y logren mitigar algunas de las dificultades que conlleva”.

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