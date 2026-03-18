La realidad alternativa de Trump sobre la guerra con Irán

Análisis de Aaron Blake, CNN

Independientemente de la opinión que se tenga sobre la conveniencia estratégica y moral de la guerra contra Irán, es indiscutible que los comentarios del presidente Donald Trump al respecto han sido confusos, inconsistentes y contradictorios. A menudo da la impresión de que el hombre que dirige el esfuerzo bélico no está muy al tanto de los detalles ni siente curiosidad por ellos.

El lunes, más que ningún otro día hasta ahora, ejemplificó esto a la perfección.

En dos apariciones públicas, Trump aseguró que no necesitaba asesores para tomar decisiones. Luego presentó la esperada respuesta iraní de atacar a sus vecinos del Golfo —algo que seguramente sus asesores le habrían advertido— como algo que nadie podría haber previsto.

Y Trump no lo dijo solo una vez. Ahora lo ha repetido en numerosas ocasiones, de una manera bastante extraña, lo que plantea más interrogantes sobre si el hombre que acaba de iniciar una guerra en Medio Oriente comprendía realmente las implicaciones de lo que estaba haciendo.

En una reunión con la junta directiva del Kennedy Center en la Casa Blanca, se le preguntó a Trump si sus asesores le habían informado cuánto tiempo se mantendrían elevados los precios de la gasolina.

“No necesito que mis asesores me lo digan; yo sé lo que es”, dijo el presidente.

Luego, al tiempo que pedía a los aliados que ayudaran a asegurar el estrecho de Ormuz, Trump criticó al primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, por querer deliberar con su equipo.

“¿Sabes? Ayer, el primer ministro del Reino Unido me dijo: ‘Me reuniré con mi equipo para tomar una decisión’. Le respondí: ‘No necesitas reunirte con el equipo. Eres el primer ministro, puedes tomar la tuya. ¿Por qué tienes que reunirte con tu equipo para decidir si nos vas a enviar dragaminas o barcos?’”.

(El martes, Trump dio marcha atrás y de repente dijo que no necesitaba la ayuda de sus aliados con respecto al estrecho de Ormuz).

Pero sus comentarios sobre tomar decisiones por su cuenta son simplemente el indicador más reciente de que las decisiones no necesariamente se toman en función de la experiencia.

Trump ha dicho que la guerra terminará cuando “ lo sienta en mis huesos”.

Y cuando se le presionó sobre sus afirmaciones infundadas de que Irán estaba a punto de atacar objetivos estadounidenses —algo que ningún servicio de inteligencia estadounidense conocido demostró—, Trump y la Casa Blanca han aludido repetidamente a la intuición del presidente. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, lo ha calificado como el “ sentimiento de Trump… basado en hechos”.

También el lunes, Trump volvió a expresar su sorpresa ante la represalia de Irán contra sus vecinos. Afirmó que “nadie” preveía que Irán respondería a los ataques estadounidenses e israelíes atacando a sus vecinos del Golfo.

“Atacaron a Qatar, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Kuwait”, dijo Trump. “Nadie lo esperaba. Nos quedamos impactados”.

El comentario resultó tan desconcertante que Peter Doocy, de Fox News, presionó a Trump al respecto en un evento posterior en la Casa Blanca. Le preguntó si le sorprendía que nadie le hubiera informado sobre esta posibilidad.

El presidente redobló y luego triplicó su apuesta.

“Nadie. Nadie. No, no, no, no”, dijo Trump. “Los mayores expertos, nadie pensó que iban a atacar, eran, no diría países amigos, eran más bien neutrales”.

Luego añadió: “Ningún experto habría dicho que eso iba a suceder. No se trata de preguntarse si deberíamos haberlo sabido”.

Trump le dijo algo similar a Jake Tapper de CNN poco después de que comenzara la guerra, calificando los ataques de Irán contra sus vecinos del Golfo como “la mayor sorpresa”.

Sin embargo, prácticamente no existe ningún escenario en el que esto debiera haber sido una sorpresa.

De hecho, esto era algo ampliamente previsto, tanto que se ha escrito sobre ello y los funcionarios iraníes lo han comentado repetidamente.

Aproximadamente una semana antes de que comenzara la guerra, la BBC presentó siete escenarios posibles en caso de que Estados Unidos atacara a Irán. El cuarto escenario era: “Irán toma represalias atacando a las fuerzas estadounidenses, a los países árabes vecinos y a Israel”.

“Esto es muy probable”, comenzaba esa sección.

Casi al mismo tiempo, la revista Foreign Affairs describió la posibilidad de una escalada iraní, señalando que “Irán podría considerar seriamente atacar directamente la infraestructura energética de los estados árabes del Golfo”.

En enero, Al Jazeera señaló que las naciones del Golfo temían que un ataque contra Irán pudiera “desencadenar una represalia iraní en su territorio”.

Irán incluso se pronunció repetidamente al respecto. Un alto funcionario iraní anónimo declaró a Reuters en enero que “Teherán ha advertido a países de la región, desde Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos hasta Turquía, que las bases estadounidenses en esos países serían atacadas” si Estados Unidos ataca a Irán.

Y apenas unos días antes de que comenzara la guerra, el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Majid Takht-Ravanchi, fue consultado por NPR si Teherán estaba “preparado para atacar a sus vecinos”.

Takht-Ravanchi lo negó, pero era evidente que era una posibilidad que estaba en boca de mucha gente en aquel momento.

Incluso el secretario de Defensa, Pete Hegseth, lo ha reconocido. Hace una semana, dijo que los ataques de Irán contra sus vecinos tomaron al Pentágono un tanto por sorpresa, pero a diferencia de Trump, insistió en que “sabíamos que era una posibilidad”.

¿Qué podemos concluir de todo esto?

No es ni mucho menos la primera vez que se sugiere que Trump podría no tener toda la información que uno esperaría de un presidente en esta situación.

Incluso sus comentarios del martes apuntaban en esa dirección. Si bien el lunes afirmó que “un par” de países iban a ayudar con el estrecho de Ormuz, el martes reconoció que otros países no iban a hacerlo.

Anteriormente, también afirmó falsamente que algunos países del Golfo habían comenzado a luchar del lado de Estados Unidos e Israel.

La semana pasada, Trump explicó su insinuación de que Irán podría haber sido responsable del ataque a una escuela de niñas diciendo: “Simplemente no sé lo suficiente al respecto”. Pero este fue un ataque sumamente controvertido —y objeto de una investigación en curso— del que, según los hallazgos preliminares, Estados Unidos es responsable.

Si bien alegar ignorancia al respecto podría haber sido interesado, ese no es el caso de las últimas declaraciones de Trump. Sus nuevos comentarios sobre la guerra solo lo hacen parecer desinformado y poco preparado.

Pero si se analiza cómo Trump ha hablado sobre sus prácticas de información, no debería resultar demasiado sorprendente.

A menudo pienso en una entrevista que Trump concedió al Washington Post en 2016, en la que afirmaba haber tomado las decisiones correctas “con muy poco conocimiento, aparte del conocimiento que [ya] tenía, más las palabras ‘sentido común’, porque tengo mucho sentido común y mucha habilidad para los negocios”.

Añadió que no le eran de mucha utilidad los expertos porque “no ven el bosque por los árboles”.

Quizás Trump realmente lo crea y haya actuado en consecuencia, incluso al tomar la más seria de las decisiones presidenciales: poner en riesgo vidas estadounidenses en una guerra impredecible en Medio Oriente.

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