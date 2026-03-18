Los precios del petróleo se mantienen estables pese a que Iraq reanuda algunas exportaciones a través de Turquía

Por Hanna Ziady, CNN

Los precios del petróleo se mantuvieron estables este miércoles, después de que Iraq alcanzara un acuerdo para reanudar parte de sus exportaciones de crudo a través de Turquía. No se trata de un volumen enorme de petróleo, pero en estos días constituye una buena noticia, dado que el estrecho de Ormuz permanece en gran medida bloqueado.

El brent, referencia mundial del petróleo, cotizó con un ligero repunte situándose en US$ 103,7 por barril. El WTI, referencia estadounidense, cayó un 1,5 % hasta situarse justo por debajo de los US$ 95 por barril.

Se prevé que las exportaciones de crudo procedentes de los yacimientos petrolíferos iraquíes de Kirkuk se reanuden este miércoles desde el puerto turco de Ceyhan, después de que el Gobierno Regional del Kurdistán (GRK) —que controla parte del norte de Iraq— accediera a permitir el flujo de petróleo a través del oleoducto que conecta la región del Kurdistán con Ceyhan.

El Gobierno federal de Iraq y el GRK “también acordaron adoptar las medidas de seguridad necesarias para proteger los yacimientos petrolíferos y garantizar la continuidad de las exportaciones de petróleo”, declaró el GRK en un comunicado emitido el martes.

Las exportaciones por oleoducto desde Kirkuk fluirán a un ritmo de 250.000 barriles diarios; una mera “gota en el océano”, según Neil Wilson, estratega de la plataforma de operaciones Saxo. No obstante, la reanudación de dichos flujos sigue constituyendo “otro titular positivo en el contexto de la guerra latente”, señaló en una nota.

Para ponerlo en contexto: antes del estallido de la guerra, Iraq producía cerca de 4,5 millones de barriles de petróleo al día, según datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA). El cierre casi total del estrecho de Ormuz implica que, cada día, alrededor de 20 millones de barriles de crudo y productos petrolíferos —lo que equivale aproximadamente a una quinta parte del suministro mundial de petróleo— quedan bloqueados y sin acceso al mercado global.

Por otra parte, una fuente de seguridad iraní reveló a CNN que Teherán mantiene conversaciones con ocho países ajenos a Medio Oriente con el fin de conceder un paso seguro a través del estrecho de Ormuz a aquellos buques cisterna que transporten petróleo comercializado en yuanes chinos. Si bien el petróleo se comercializa mayoritariamente en dólares, una de las excepciones es el petróleo ruso, que se negocia en rublos o yuanes.

El brent cerró la sesión del martes en US$ 103,42, su nivel más alto desde el inicio de la guerra, en un contexto en el que Irán intensificaba sus ataques contra la infraestructura energética en la región del Golfo. Los precios del petróleo crudo han subido alrededor de un 40 % desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán, el 28 de febrero.

El hecho de que los operadores de petróleo hayan ignorado en gran medida las noticias sobre las exportaciones petroleras de Iraq significa que la atención sigue centrada en la duración de la guerra. Irán lanzó nuevos ataques contra Israel este miércoles, prometiendo represalias por la muerte de dos altos líderes iraníes ocurridas esta semana, incluido el jefe de Seguridad, Ali Larijani. Dos personas murieron a causa de la metralla de misiles en Tel Aviv, según la Policía, y varios puntos de la ciudad fueron impactados por la caída de escombros.

Los mercados bursátiles subieron por tercer día consecutivo. En Asia, el índice Kospi, de Corea del Sur, escaló un 5 % y el Nikkei, de Japón, subió un 2,9 %, “ambos impulsados ​​por las acciones del sector tecnológico”, según Jim Reid, jefe de Investigación Macroeconómica Global en Deutsche Bank.

El índice Hang Seng, de Hong Kong, cerró con una ligera alza en la jornada, y los mercados europeos también registraron ganancias durante las horas de la mañana. Los futuros estadounidenses apuntaban a una apertura al alza.

Reid señaló en una nota que, en este momento, se percibe “un poco más de calma en los mercados [bursátiles] y un leve indicio de que se está produciendo un desacoplamiento respecto al precio del petróleo”.

Los inversores dirigirán ahora su atención a la reunión de la Reserva Federal, que tendrá lugar más tarde este miércoles, en busca de pistas sobre cómo cree el banco central que las fluctuaciones en los precios del petróleo podrían afectar a la inflación en un sentido más amplio y, por consiguiente, a sus decisiones sobre las tasas de interés.

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Con información de Frederik Pleitgen, Mohammed Tawfeeq y Jessie Yeung, de CNN.