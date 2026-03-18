Maikel García, el héroe irreverente y audaz de la Venezuela que ganó el Clásico Mundial de Béisbol

Por Pablo Antonio Garcia Escorihuela, CNN en Español

Con el mismo desparpajo con el que sale a batear, Maikel García dijo una frase que retumbó en la sala de prensa del Loan Depot Park, tras la victoria de Venezuela ante Italia, en el camino a la consecución del título de campeón del Clásico Mundial de Béisbol.

“¿Presión? Presión es venir de un pueblo pequeñito como nosotros, y saber que tu familia depende de eso para salir adelante. Eso es presión. La pelota es diversión”, declaró el oriundo de La Sabana, un pequeño poblado en las costas del centro norte de Venezuela, donde su amplio linaje beisbolero tiene ahora un nuevo heredero, el Jugador Más Valioso del Clásico Mundial 2026.

Maikel tiene una forma de pensar que puede ser catalogada de inusual para un deportista. Muy meditativo, suelta frases que parecen tablazos conectados con su madero.

Jugó en Venezuela con los Tiburones de La Guaira, la novena del estado donde se encuentra La Sabana, y fue parte del equipo que rompió el maleficio del equipo costero, que tenía 38 años sin ganar un título en la liga profesional de béisbol de ese país.

“Maikel es uno de los jugadores de pelota más inteligentes que he visto en mi vida”, manifestó Oswaldo Guillén en alguna rueda de prensa durante los playoffs de aquel enero de 2024.

“Hace todo bien y entiende mejor el juego que cualquiera que tiene 20 años jugando esto”, añadió Guillén, quién fuera el primer manager latino en ganar una Serie Mundial, cuando superó a los Astros de Houston al comando de los White Sox de Chicago en 2005.

Pero… ¿Qué hace tan bueno a Maikel García?

Su capacidad para responder bajo el fuego intenso de la presión, sus buenas manos en un puesto difícil como la tercera base, su bateo tórrido y peligroso, que al combinarse con esa respuesta ante las situaciones al límite, lo hacen brillar por encima del promedio.

En el Clásico Mundial, su ofensiva fue clave: Bateó para .385, con un jonrón, y 7 remolcadas. El cuadrangular de dos carreras ante Japón, para devolver a Venezuela al partido ante los asiáticos, más la remolcada que abrió el marcador en la final frente a Estados Unidos, fueron esenciales en su designación como el mejor jugador del torneo.

“La gente subestimaba a Venezuela. Nunca hablamos del ranking entre nosotros, pero nos subestimaban porque nunca habíamos ganado nada. Es una potencia que nunca había llegado a la final. Demostramos que tenemos la garra y el talento”, manifestó García en la rueda de prensa pospartido.

Para García, que siempre está flanqueado por su primo mayor, Ronald Acuña Jr., nada se compara a lo que vivió en el mes de marzo de 2026.

“Yo quedé campeón con Tiburones, que tenía 38 años sin ganar, y creía que aquello era lo máximo que me podía pasar. Nunca creí que iba a estar en un Clásico Mundial. Puede que gane una Serie Mundial, no lo sé, el tiempo dirá que tiene para mí. Pero esto, ganar el Clásico, por tu país, es lo número uno”, remató el oriundo de un pequeño pueblito en el que se vive y se respira béisbol.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.