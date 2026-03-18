Un juez ordena la reincorporación del personal de Voz de América, revirtiendo el cierre decretado por Trump

Por Brian Stelter, CNN

Un juez federal dictaminó que la administración Trump debe permitir que más de 1.000 empleados de la Voz de América (VOA, por sus siglas en inglés) suspendidos regresen a sus puestos de trabajo la próxima semana.

El fallo del martes se produjo casi exactamente un año después de que el presidente Donald Trump decidiera desmantelar la VOA y el resto de la Agencia de Medios Globales de Estados Unidos (USAGM, por sus siglas en inglés).

La VOA, una emisora ​​internacional financiada por Estados Unidos y de gran prestigio, ha permanecido prácticamente inactiva desde entonces. Su sitio web está congelado en el tiempo, sin actualizaciones desde el 15 de marzo de 2025.

Pero ahora, por orden judicial, la VOA debe restablecer sus reportajes y programación, en un momento crucial para las relaciones exteriores de Estados Unidos, dada la guerra en Irán.

En dos fallos emitidos el martes, el juez Royce C. Lamberth escribió que Kari Lake, la persona designada por Trump para dirigir la VOA, y otros acusados, “están reteniendo ilegalmente las medidas obligatorias de la agencia”.

El juez afirmó que los 1.042 empleados de la VOA que han estado con licencia administrativa remunerada durante el último año deben ser reincorporados antes del 23 de marzo.

Lamberth también anuló todas las medidas que Lake tomó para cumplir la orden de Trump de reducir la USAGM a la “presencia y función mínimas exigidas por ley”.

El fallo del martes se produjo diez días después de que Lamberth dictaminara que Lake dirigió ilegalmente la USAGM durante varios meses el año pasado y de que el juez anulara los despidos masivos que se intentaron en ese momento.

Lake criticó a Lamberth y anunció que apelaría dicho fallo. No emitió ninguna reacción inmediata a los fallos del martes. Un portavoz de la USAGM no respondió a las solicitudes de comentarios de CNN.

Steve Herman, veterano de la VOA y actual director de un centro de periodismo en la Universidad de Mississippi, afirmó que los fallos judiciales representan “una derrota legal contundente para los secuaces de DOGE, la autoproclamada ‘directora ejecutiva adjunta’ de USAGM, Kari Lake, y otros miembros de la administración Trump que intentaron desmantelar la Voz de América”.

Si la administración Trump acata los fallos, Herman señaló que “es casi seguro que se desatará una batalla sobre si se respetará la independencia editorial, que prohíbe la manipulación partidista del periodismo de la VOA”.

Lake y sus aliados han intentado transformar lo poco que queda de la VOA en una plataforma abiertamente pro-Trump.

Sin embargo, veteranos de la radiodifusión internacional financiada por Estados Unidos afirman que la independencia editorial y la credibilidad de la agencia son esenciales para su éxito.

Los fallos del martes se derivaron de las demandas presentadas por el director de la VOA, ahora apartado de su cargo, y tres empleadas de USAGM.

Las tres empleadas, Patsy Widakuswara, Jessica Jerreat y Kate Neeper, declararon en un comunicado conjunto que están “deseosas de empezar a reparar el daño que Kari Lake ha causado a nuestra agencia y a nuestros colegas, de retomar nuestro mandato congresional y de reconstruir la confianza de la audiencia global a la que no hemos podido servir durante el último año”.

“Sabemos que el camino para restaurar las operaciones y la reputación de la Voz de América será largo y difícil”, afirmaron las empleadas. “Esperamos que el pueblo estadounidense siga apoyando nuestra misión de producir periodismo, no propaganda”.

Y el director de la Voz de América, Michael Abramowitz, a quien Lake intentó despedir el verano pasado, declaró a CNN: “Estamos encantados con el fallo del juez Lamberth y esperamos volver al trabajo. La Voz de América nunca ha sido tan necesaria”.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.