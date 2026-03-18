Venezuela declara Día Nacional del Béisbol tras conquistar el Clásico Mundial

Por Federico Leiva, CNN en Español

De ahora en adelante, el 17 de marzo será el Día Nacional del Béisbol en Venezuela. Así lo declaró este miércoles la presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, un día después de que el seleccionado venezolano rompiera todos los pronósticos al quedarse con el Clásico Mundial 2026, venciendo en la final a Estados Unidos en Miami.

Rodríguez decretó el día festivo con un acto en el palacio presidencial de Miraflores, acompañada de ministros e integrantes del Gobierno. El objetivo, dijo, es homenajear a los peloteros campeones.

Precisamente, los flamantes campeones tendrán un “Paseo de las Estrellas” en la Plaza de la Juventud, ubicada en el oeste de Caracas, donde estarán todos sus nombres.

Según Rodríguez, quien recibió el trofeo de campeón de manos de la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, la idea de esto último vino casi que como sugerencia del pelotero Ronald Acuña Jr., uno de los campeones. Tras vencer a Estados Unidos el martes, el jugador publicó en sus redes sociales una foto del Paseo de las Estrellas de Hollywood junto a un pequeño texto: “Un piso así en Caracas con todos nuestros nombres, gerencia y todos los que fueron parte de esto. Por favor y gracias. Solo eso quiero”.

Rodríguez dijo este miércoles que está gestionando la visita al país de los campeones, aunque está en duda que pueda ocurrir. Sucede que muchos de los beisbolistas juegan en las Grandes Ligas (MLB) de Estados Unidos, y sus equipos se están preparando con ansias para la nueva temporada en lo que se conoce como “entrenamientos de primavera”.

Venezuela escribió el martes la página más dorada en su historia en el béisbol, cuando ante un colmado loanDepot Park en Miami, donde fue en gran parte local, venció al seleccionado estadounidense. Este año, dicho equipo se armó con casi todas sus figuras con el objetivo de recuperar el trofeo que Japón le quitó hace tres años.

Sin embargo, EE.UU. se encontró con una Venezuela inquebrantable. Ni siquiera el empate tardío, casi que sacado de la nada, pudo vencer el espíritu de la novena venezolana.

Los sudamericanos se pusieron en ventaja con una carrera en la tercera entrada y otra en la quinta, blanqueando al poderoso arsenal ofensivo estadounidense durante siete innings completos. No obstante, en el octavo todo pareció venirse abajo por un jonrón de dos carreras que empató el juego.

Lejos de sentirse amedrentados, los venezolanos salieron en la novena entrada a por todo, y con una excelente gestión del mánager y una impecable labor en las bases y el bateo, sumó la carrera que necesitaba para luego cantar los tres outs de la victoria.

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