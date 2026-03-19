Abogado de Epstein asegura que no tenía conocimiento de los abusos sexuales del financiero

Por Em Steck, CNN

Darren Indyke, abogado y empleado de muchos años de Jeffrey Epstein, declaró este jueves que “no tenía conocimiento alguno” de los abusos cometidos por el delincuente sexual condenado y rechazó “cualquier insinuación” de que haya ayudado o facilitado los delitos de su antiguo jefe, según una copia de su declaración inicial.

“De haber sabido que estaba abusando o traficando con mujeres, habría dejado de trabajar para él de inmediato y habría cortado todo vínculo”, dijo Indyke en una declaración inicial ante la Comisión de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, cuya copia obtuvo CNN. “La verdad es que no sabía lo que el señor Epstein hacía fuera del horario laboral, a puerta cerrada y en lugares donde yo no estaba presente”.

Indyke, uno de los empleados con más años de servicio de Epstein, trabajó como su abogado durante más de 20 años en asuntos corporativos, transaccionales y servicios legales generales. Describió ese trabajo como una función de asesoría con “propósitos completamente legítimos”.

Los legisladores buscan respuestas sobre ese trabajo y sobre su conocimiento de las finanzas de Epstein. El testimonio se llevó a cabo a puerta cerrada, aunque se espera que los legisladores publiquen un video posteriormente.

En su declaración inicial, Indyke rechazó las acusaciones de que retiró miles de dólares en efectivo en nombre de Epstein para evitar sospechas bancarias. Afirmó que el dinero no se utilizó para “ningún propósito indebido”.

Los investigadores policiales determinaron que Epstein pagaba con frecuencia a jóvenes y mujeres entre US$ 200 y US$ 300, pagos que ellas afirmaron haber recibido después de que él las abusara bajo el pretexto de realizar masajes a mediados de la década de 2000.

Indyke también negó categóricamente haber ayudado a coaccionar a mujeres jóvenes para contraer “matrimonios falsos” entre ellas con el fin de eludir normas migratorias, calificando esa acusación como “100 % falsa”.

Estas acusaciones fueron presentadas en una demanda civil colectiva de 2024 interpuesta por víctimas de Epstein contra Indyke y su coejecutor del patrimonio de Epstein, Richard Kahn. La demanda alegaba que ambos facilitaron la red de tráfico sexual de Epstein y “también fueron clave para que Epstein eludiera la justicia durante años al ocultar su larga lista de delitos”. Ambos negaron enérgicamente las acusaciones. Recientemente, el patrimonio acordó resolver la demanda por hasta US$ 35 millones, sin admitir responsabilidad. La Corte aprobó preliminarmente el acuerdo a principios de este mes.

Al dirigirse a la Comisión, Indyke también señaló que, tras la condena de Epstein en 2008 por cargos estatales de solicitar prostitución a una menor, su antiguo jefe parecía “devastado y extremadamente arrepentido”.

“Insistía en que no tenía idea de que alguna de las personas involucradas fuera menor de edad y me aseguró personalmente que nunca volvería a ponerse en esa situación. Le creí, y cometí el error de creer al señor Epstein cuando dijo que no volvería a cometer un delito”.

“Lamento profundamente haberlo hecho. Sobre todo, me siento terrible por las mujeres a las que el señor Epstein abusó”, añadió Indyke.

Indyke también destacó su labor como coejecutor del patrimonio de Epstein, que ha cooperado con las solicitudes de pruebas y materiales de la comisión. El patrimonio también estableció un programa de restitución para las víctimas, conocido como el Epstein Victims’ Compensation Program, que ha distribuido US$ 121 millones a 136 mujeres. Además, ha llegado a acuerdos en múltiples demandas civiles y aceptó pagar US$ 48 millones a otras 59 mujeres.

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