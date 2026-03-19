BTS lanza su nuevo álbum ‘Arirang’, el primero en más de tres años: canciones y detalles

Por CNN Español

BTS, la banda fenómeno del k-pop, lanzó su nuevo álbum, “Arirang”. Es el primer disco del grupo en más de tres años, tras la finalización del servicio militar obligatorio en Corea del Sur por parte de sus siete miembros, y se espera que sea un éxito en ventas.

El álbum contó con la producción de reconocidos productores musicales como Diplo, El Guincho, Mike WiLL Made-It, Kevin Parker (Tame Impala) y Ryan Tedder, entre otros.

La “boy band” también participó activamente en la producción y creación de las canciones, registrando sus nombres en los créditos de todos los temas musicales.

Para sus fans, más conocidos como “Army”, es un momento significativo: este 21 de marzo la banda —integrada por RM, Jin, J-Hope, V, Jimin, Jungkook y Suga— dará un concierto masivo en Seúl.

El concierto, que será transmitido en vivo por Netflix para todo el mundo, se titula “BTS: The Comeback Live | Arirang” y es el punto de partida de una gira mundial que los llevará a 34 ciudades, entre las que se encuentran Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo y Madrid.

La transmisión del especial “BTS: The Comeback Live | Arirang” comienza este sábado a las 8.00 p.m., hora de Corea, equivalente a las 7:00 a.m., hora de Miami.

El álbum de estudio tendrá un total de 14 canciones, la mayoría con título en inglés:

1- Body to Body

2- Hooligan

3- Aliens

4- FYA

5- 2.0

6- No. 29

7- SWIM

8- Merry Go Round

9- NORMAL

10- Like Animals

11- they don’t know ‘bout us

12- One More Night

13- Please

14- Into the Sun

Según Forbes, “Arirang” ya ha vendido, antes de ser lanzado, ya ha vendido 4 millones de copias en preventa desde que se permitieron hacer órdenes el 16 de enero.

Para poner en contexto, el álbum más vendido en todo 2024 según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica (IFPI, por sus siglas en inglés) fue “The Tortured Poets Department” de Taylor Swift tras vender 5,6 millones de copias. “Arirang” ya ha vendido 71 % de esa cifra sin ser lanzado.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Gonzalo Jiménez, Cristopher Ulloa, Erick Espinosa y Sebastián Jiménez, de CNN.