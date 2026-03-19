Concierto de BTS en Netflix: cuándo, a qué hora y cómo ver el esperado regreso de la banda de K-pop

Por Gonzalo Jiménez, CNN en Español

Netflix emitirá este sábado 21 de marzo, desde la plaza Gwanghwamun de Seúl, Corea del Sur, el evento que marca el regreso a los escenarios de BTS, la banda más famosa y exitosa del K-pop, según informó en un comunicado la plataforma de streaming.

La transmisión del especial “BTS: The Comeback Live | Arirang” comienza este sábado a las 8.00 p.m., hora de Corea, equivalente a las 7:00 a.m., hora de Miami. Netflix emitirá el programa a nivel mundial.

“Las transmisiones en vivo de BTS siempre han funcionado como reuniones globales, con fans que ponen alarmas, se toman largas pausas para el almuerzo o se quedan despiertos hasta tarde para poder vivir el momento juntos. Y como el programa sigue el horario de máxima audiencia de Corea, los espectadores en el continente americano lo verán temprano por la mañana”, dijo Netflix en su comunicado.

“BTS: The Comeback Live | Arirang” promueve el lanzamiento del nuevo álbum de BTS, “Arirang”, que sale a la venta este viernes. El nuevo álbum incluye 14 temas y será acompañado por una gira mundial que los llevará a 34 ciudades, entre las que se encuentran Ciudad de México, Bogotá, Lima, Buenos Aires, Santiago de Chile, Sao Paulo y Madrid.

Netflix tiene los derechos globales para transmitir “BTS: The Comeback Live | Arirang”, así que es necesario tener una suscripción a esta plataforma de streaming. “El evento se transmitirá en vivo y estará incluido en todos los planes. No se requiere ninguna compra adicional”, explicó la plataforma de streaming.

La hora de emisión en Corea del Sur es este viernes a las 8:00 p.m., hora de Seúl. En Estados Unidos podrá verse este sábado 21 de marzo a las 7:00 a.m., hora de Miami (4:00 p.m., hora del Pacífico). Se puede verificar la hora de transmisión según cada país en el sitio web de Netflix.

En América Latina, la hora de inicio de la transmisión varía dependiendo de cada país:

México, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua: 5:00 a.m.

5:00 a.m. Colombia, Perú, Panamá y Ecuador: 6:00 a.m.

6:00 a.m. Bolivia, Venezuela, República Dominicana, Puerto Rico, Paraguay: 7:00 a.m.

7:00 a.m. Argentina, Brasil, Chile, Uruguay: 8:00 a.m.

8:00 a.m. España: 12:00 p.m.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.