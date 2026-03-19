Del SEBIN y la Guardia de Delcy Rodríguez al Ministerio de Defensa de Venezuela: quién es Gustavo González López

Por Mauricio Torres, CNN en Español

El general Gustavo González López fue nombrado este miércoles como nuevo ministro de Defensa de Venezuela, una posición en la que reemplaza a Vladimir Padrino López, quien desde 2014 encabezaba la Fuerza Armada del país sudamericano.

La designación de González López fue anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien suma decenas de cambios en el gabinete y las Fuerzas Armadas desde que asumió el cargo. Rodríguez tomó la jefatura del Estado a principios de enero, luego del operativo militar en el que Estados Unidos capturó al presidente Nicolás Maduro.

González López es un militar con una larga trayectoria en instituciones de seguridad venezolanas, en particular en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). Debido a su paso por ese organismo, que en varias ocasiones ha sido señalado por presuntas violaciones a los derechos humanos, algunas organizaciones no gubernamentales descalifican el nombramiento de González López como nuevo ministro de Defensa.

“La designación de Gustavo González López como ministro de Defensa mantiene intacta la estructura represiva de Venezuela”, dijo en X este miércoles la organización Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA).

Juanita Goebertus, directora para las Américas de la organización Human Rights Watch (HRW), se expresó en la misma línea en un pronunciamiento enviado a CNN.

“Designar a Gustavo González López es mantener intacta la estructura represiva y premiar a quien debería ser investigado por graves violaciones de derechos humanos, incluyendo torturas y detenciones arbitrarias. Esta decisión, junto a la aplicación selectiva de la ley de amnistía, muestra que el régimen está decidido a perpetuar las prácticas abusivas del pasado”, dijo.

CNN contactó a los ministerios de Defensa y de Comunicación e Información de Venezuela para pedir comentarios sobre estos señalamientos y está en espera de respuesta.

González López nació el 2 de noviembre de 1960, dicen registros del gobierno de Estados Unidos y de la Unión Europea (UE).

Entró a las Fuerza Armada cuando tenía poco más de 20 años, de acuerdo con la agencia Reuters. Este miércoles, tras el anuncio de su nombramiento, Padrino lo felicitó en un mensaje en sus redes sociales y dijo que ambos estudiaron juntos en la Academia Militar del Ejército.

González López fue titular del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), dicen registros de Estados Unidos. Esta área fue creada en 2013, durante los primeros meses de gobierno de Nicolás Maduro, quien llegó a la presidencia tras la muerte del presidente Hugo Chávez, y fue suprimida con un decreto de Delcy Rodríguez publicado el 9 de febrero, con el argumento de reorganizar el funcionamiento del Ministerio para el Despacho de la Presidencia.

El militar también fue director del SEBIN en dos ocasiones: la primera, de febrero de 2014 a octubre de 2018; la segunda, de abril de 2019 a octubre de 2024.

Durante la segunda mitad de 2024, de acuerdo con Reuters, González López comenzó a trabajar con Rodríguez como jefe de relaciones estratégicas en la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), luego de que Maduro había encargado a la entonces vicepresidenta supervisar el sector energético del país.

Ya este año, después de la captura de Maduro y de que Rodríguez asumiera como presidenta encargada, ella lo nombró comandante de la Guardia de Honor Presidencial, según un decreto publicado el 5 de enero.

González López está sancionado tanto por Estados Unidos como por la UE por las presuntas violaciones a los derechos humanos atribuidas al SEBIN durante el período en el que él fue su titular.

Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC, por sus siglas en inglés) datan de 2015. La OFAC informó entonces que, con base en un decreto del entonces presidente Barack Obama, decidió sancionar a González López y otras personas con bloqueo de bienes y prohibir su entrada a Estados Unidos por considerarlas responsables del deterioro de los derechos humanos en Venezuela.

En su decreto de esa época, Obama dijo que en Venezuela había “erosión de las garantías de los derechos humanos, persecución de oponentes políticos, reducción de la libertad de prensa, uso de violencia y violaciones a los derechos humanos y abusos en respuesta a las protestas antigubernamentales, así como detenciones arbitrarias y detención de manifestantes”.

Las sanciones de la UE llegaron dos años después. En 2017, la UE informó que decidió sancionar a González López y otras personas con impedirles la entrada a los países del bloque debido a su presunta responsabilidad en violaciones a los derechos humanos y actos contra la democracia en Venezuela.

En reiteradas ocasiones, el gobierno de Venezuela ha rechazado este tipo de medidas y negado que las autoridades violen los derechos humanos en el país.

Ahora, pese a los señalamientos y las sanciones en su contra, González López llega al Ministerio de la Defensa de Venezuela, donde estará al frente de unos 343.000 integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), según el dato más reciente.

Para el analista Imdat Oner, académico de la Universidad Internacional de Florida, la llegada de González López a esa posición muestra que la presidenta encargada de Venezuela no hará esfuerzos significativos en materia de democracia y apertura política. Rodríguez, por su parte, asegura que en Venezuela la democracia y el diálogo político se encuentran fortalecidos.

“Al nombrar a González López, un oficial militar del sector de inteligencia con una historia documentada de abusos a los derechos humanos, ella claramente está apuntando a una fase de consolidación en la que la estabilidad se mantiene a través del miedo y la intimidación más que con reformas”, dijo Oner a CNN.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.

Con información de Germán Padinger, de CNN.