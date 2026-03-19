El Líbano insta a Trump a intervenir para que Israel deje de bombardear el país: van más de 1.000 muertos

Por Nick Paton Walsh, Natalie Wright y Sarah Dadouch, CNN

El primer ministro del Líbano hizo este jueves un llamado urgente al presidente de EE.UU. Donald Trump para que intervenga en favor de la paz, al pedir un cese del fuego inmediato y conversaciones directas con Israel.

Nawaf Salam dijo a CNN en una entrevista exclusiva que busca un cese de hostilidades “ayer, no mañana”, mientras el número de muertos por la ofensiva de Israel contra el grupo militante libanés Hezbollah en el Líbano alcanzó los 1.000. Más de 100 de los fallecidos son niños, según funcionarios libaneses.

Al ser consultado sobre cuál sería su mensaje para Trump, Salam respondió: “Que ayude a poner fin al conflicto libanés. Quisiera reafirmar al presidente Trump nuestra disposición a entablar negociaciones inmediatas”. Calificó a Estados Unidos como un “socio estratégico” y afirmó que Trump “más que nadie” puede “desempeñar un papel decisivo” para terminar la guerra.

“Por eso pedimos un mayor involucramiento de Estados Unidos. Me refiero a un contacto directo. Estamos listos para negociar con Israel”, dijo el primer ministro.

La posibilidad de un final negociado del conflicto en Líbano se ha debilitado en las últimas 48 horas, a medida que la campaña militar de Israel se ha enfocado en una invasión terrestre más amplia. Francia ha planteado algunas ideas para un acuerdo, dijo Salam, y existen contactos con funcionarios estadounidenses. Sin embargo, evitó sugerir que ya hayan comenzado conversaciones formales.

Uno de los principales obstáculos probablemente será que el Líbano no reconoce al Estado de Israel. Presionado en tres ocasiones sobre si esa concesión sería posible en un acuerdo de paz, Salam evitó responder directamente y atribuyó la falta de avances a la ausencia de respuesta por parte de Israel a las propuestas libanesas.

“Hemos estado durante dos semanas extendiendo la mano para mantener conversaciones directas con los israelíes. Hasta ahora, no hemos recibido una agenda por parte de Israel”, afirmó. Una vez que el Líbano tenga una “agenda clara” de Israel, “entonces responderé definitivamente a su pregunta”, agregó.

Salam, ampliamente respetado como estadista y considerado clave en el renovado compromiso del Gobierno de desarmar a Hezbollah, dijo que Líbano carece de la capacidad militar para hacerlo y necesita con urgencia ayuda militar para su ejército. No obstante, rechazó cualquier participación de soldados extranjeros e insistió en que la integridad territorial libanesa es fundamental para cualquier acuerdo de paz.

Israel continúa avanzando en el Líbano, y crece la preocupación de que busque crear una “zona de amortiguamiento” más profunda a lo largo de la frontera. Las fuerzas israelíes ocupan territorio al sur del río Litani, una zona de la que han pedido evacuar a los libaneses.

“No podemos aceptar ninguna zona de amortiguamiento, zona de seguridad ni ninguna violación de nuestra soberanía”, afirmó Salam. “No podemos negociar ningún tipo de tratado, acuerdo o arreglo con Israel antes de que nuestra soberanía sea plenamente restablecida”.

Salam expresó además profunda preocupación por la creciente crisis humanitaria de un millón de libaneses desplazados por culpa de Israel y sus órdenes de evacuación, que ahora afectan a todo el sur del país por debajo del río Zahrani, así como a gran parte del sur de Beirut.

“Eso representa casi el 20 %, si no el 25 %, de la población libanesa”, dijo. “Estas personas también son víctimas de la guerra. Esta guerra nos ha sido impuesta. No la buscamos, no la elegimos, y ahora nuestro principal objetivo es cómo ponerle fin. Líbano se ha convertido en un campo de batalla de la guerra entre Israel e Irán”.

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