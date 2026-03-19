Liberan a la reportera de inmigración de Nashville Estefany Rodríguez de la custodia de ICE

Por Liam Reilly, CNN

Una reportera colombiana radicada en Nashville fue liberada este jueves bajo fianza de la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) tras su arresto a principios de este mes.

Estefany Rodríguez, reportera en español de Nashville Noticias que a menudo cubre temas de inmigración, fue liberada de un centro de detención en Louisiana después de pagar una fianza de US$ 10.000. Su liberación se produce poco más de dos semanas después de que fuera detenida por agentes de ICE en Nashville.

“Hoy celebramos que Estefany ha sido liberada del centro de detención de ICE en Louisiana y está de camino a casa para estar con su familia”, dijo en un comunicado Mike Holley, abogado de Derechos de Inmigrantes y Refugiados de Tennessee que representa a Estefany.

Los abogados de Rodríguez están solicitando una orden que prohíba a ICE “maltratarla de una manera similar en el futuro”, dijo Holley. (Rodríguez tiene dos casos, uno por su detención y otro por su estatus migratorio).

Una petición presentada por sus abogados dijo que Rodríguez ha realizado reportajes que a menudo son “críticos de las prácticas” de ICE y que estaba informando sobre arrestos migratorios el día anterior a su detención.

Rodríguez huyó de Colombia en 2021 después de recibir amenazas de muerte relacionadas con su trabajo como periodista. Ingresó legalmente a Estados Unidos con una visa de turista y solicitó asilo político antes de que la visa expirara.

En el momento de su detención, Rodríguez tenía una solicitud de tarjeta de residencia (“green card”) pendiente y un permiso de trabajo emitido por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).

Tras su detención, ICE afirmó que Rodríguez “actualmente no tiene un estatus migratorio legal”. La agencia federal también alegó que ella “no salió del país y está en violación de las condiciones de su visa”. Agentes de ICE afirmaron que Rodríguez fue detenida porque no se presentó a dos citas de inmigración.

El abogado de inmigración de Rodríguez rechazó esas acusaciones, señalando una tormenta invernal en Nashville que hizo peligroso el viaje y cerró la oficina de ICE. El día de su segunda cita, los agentes no pudieron localizar la cita en el sistema, de acuerdo con su petición legal. Rodríguez tenía programado un registro en la oficina de ICE el 17 de marzo, pero para esa fecha ya estaba bajo custodia.

Durante casi una semana y media, Rodríguez estuvo detenida en la cárcel del condado de Etowah, en Alabama, donde “los carceleros se negaron a establecer una llamada entre abogado y cliente”, según alega una presentación judicial. Rodríguez estuvo en aislamiento durante cinco días, afirma el documento.

La fianza de US$ 10.000 de Rodríguez es “inusualmente alta”, según el Comité para la Protección de los Periodistas, especialmente considerando que su esposo y su hija de siete años viven en Estados Unidos y que no se la considera un riesgo de fuga.

El Comité para la Protección de los Periodistas acogió con satisfacción la liberación de Rodríguez, pero advirtió sobre el peligro que enfrentan los periodistas en todo el país.

“Su detención ha tenido un efecto amedrentador, socavando la capacidad de los periodistas, especialmente los reporteros locales, para cubrir a sus comunidades sin temor a represalias”, dijo en un comunicado José Zamora, director regional para las Américas del CPJ. “El Gobierno debe defender la libertad de prensa y garantizar que todos los periodistas puedan trabajar de forma segura y sin represalias”.

CNN se ha comunicado con ICE para solicitar comentarios.

El Gobierno también ha detenido a otros periodistas durante una ofensiva migratoria a nivel nacional. En octubre, el periodista independiente Mario Guevara fue deportado a su natal El Salvador después de meses bajo custodia federal.

Al igual que Rodríguez, Guevara había huido de su país de origen tras recibir amenazas de muerte por sus reportajes allí y, tal como Rodríguez, había informado sobre inmigración en Estados Unidos antes de su arresto.

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