Precios del petróleo y gas se disparan tras aumento de los ataques en las instalaciones de producción de Medio Oriente

Por Hanna Ziady, CNN

Los precios del petróleo y del gas natural se dispararon el jueves, a medida que Irán intensificaba sus ataques contra la infraestructura energética en todo Medio Oriente y atacaba una de las instalaciones de gas natural licuado (GNL) más importantes del mundo en Qatar.

El crudo Brent, la referencia mundial del petróleo, extendió las ganancias del día anterior, subiendo casi un 8 % hasta los US$ 115 por barril. El miércoles, el Brent cerró en US$ 107,38 por barril, su nivel de cierre más alto desde junio de 2022. El WTI, la referencia estadounidense, subió alrededor de un 1 % hasta los US$ 96 por barril.

En Europa, los precios de referencia del gas natural se dispararon un 24 % y ya se han duplicado con creces desde que comenzó la guerra el 28 de febrero.

QatarEnergy anunció el miércoles que su planta de GNL de Ras Laffan sufrió “daños considerables” tras ser atacada con misiles iraníes en dos ocasiones en 12 horas. Según la Agencia Internacional de Energía, Ras Laffan es la mayor planta de GNL del mundo.

Los ataques iraníes se produjeron tras los bombardeos contra las instalaciones de producción energética de la propia república islámica, los primeros desde el inicio de la guerra y una importante escalada del conflicto, que hasta entonces había respetado en gran medida la infraestructura energética iraní. El miércoles, un ataque israelí tuvo como objetivo South Pars, en Irán, parte del yacimiento de gas natural más grande del mundo, compartido con Qatar.

Irán ha amenazado con nuevos ataques en Medio Oriente, señalando a Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos como posibles objetivos. Según el ministro de Asuntos Exteriores saudita, el príncipe Faisal bin Farhan, dos refinerías de petróleo en Riad ya han sido blanco de ataques. El jueves, la Corporación Petrolera de Kuwait informó de incendios en dos de sus refinerías tras ataques con drones durante la madrugada, los cuales ya han sido extinguidos.

En referencia a las amenazas de Irán, Aditya Saraswat, vicepresidente senior de Rystad Energy en Dubái, declaró el jueves: “Cualquier ataque de este tipo probablemente elevaría los precios del petróleo en al menos otros US$ 10 y perturbaría significativamente el suministro, en particular en los principales productores de Medio Oriente”.

“Qatar está particularmente expuesto dada la concentración de su infraestructura de GNL en Ras Laffan. Cualquier interrupción aquí no solo afectaría el suministro regional, sino que tendría repercusiones en los mercados mundiales de GNL, y Asia sería la más afectada dada su dependencia de los volúmenes qataríes”, agregó en una nota.

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