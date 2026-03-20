Delcy Rodríguez cambia la cúpula militar de Venezuela mientras busca afianzar el control tras la captura de Maduro

Por Mauricio Torres, CNN en Español

En solo tres días, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, renovó la cúpula militar del país, una serie de movimientos que, de acuerdo con algunos analistas, busca afianzar su control sobre las Fuerzas Armadas a dos meses y medio de la captura del presidente Nicolás Maduro en el operativo militar que Estados Unidos ejecutó el 3 de enero.

Rodríguez realizó 17 cambios esta semana. El primero se produjo el miércoles, cuando anunció el nombramiento del general Gustavo González López como nuevo ministro de Defensa en lugar de Vladimir Padrino López, quien ocupaba el cargo desde 2014 cuando fue designado por Maduro.

Al relevo de Padrino se sumaron este jueves los de ocho comandantes. Entre ellos destaca la salida de Domingo Hernández Lárez como comandante general del Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), donde fue reemplazado por Rafael David Prieto Martínez.

La presidenta encargada también informó en su cuenta de Telegram sobre los nombramientos de Jesús Rafael Villamizar Gómez como segundo comandante Estratégico Operacional de la FANB, Dilio Guillermo Rodríguez Díaz como inspector general de la FANB, Rubén Darío Belzares Escobar como comandante del Ejército, Jorge Alejandro Agüero Montes como comandante de la Armada, Royman Antonio Hernández Briceño como comandante de la Aviación Militar, Juan Ernesto Sulbarán Quintero como comandante de la Guardia Nacional y Nayade Solovenly Lockiby Belmontes como comandante de la Milicia Bolivariana.

Además, Rodríguez dio a conocer este viernes la designación de ocho nuevos comandantes de las Regiones Estratégicas de Defensa Integral (REDI), “quienes asumen la responsabilidad de garantizar la paz, la soberanía y la seguridad en todo el territorio nacional”, según dijo.

Estas nuevas cabezas militares son César Augusto Lugo Rivera en la REDI Capital, Ángel Daniel Balestrini Jaramillo en la REDI Central, Gustavo Adolfo Serrano Urdaneta en la REDI Los Llanos, Erasmo Eduardo Ramos Iriza en la REDI Oriental, Pedro Esteban González Ovalles en la REDI Occidental, Pablo Ernesto Lizano Colmenter en la REDI Los Andes, Wilfredo Alejandro Medrano Machado en la REDI Guayana y Víctor Hugo Borjas Trujillo en la REDI Marítima e Insular.

Antes de estos nombramientos, Rodríguez había ya hecho movimientos en otras áreas de las Fuerzas Armadas, como jefes de algunas bases militares, comandos de zona, brigadas y academias militares.

Dentro de áreas civiles, la presidenta encargada también suma alrededor de una treintena de cambios desde que asumió el cargo a principios de enero.

Entre otros movimientos, Freddy Ñáñez fue sustituido por Miguel Pérez Pirela como ministro de Comunicación e Información y pasó al Ministerio de Ecosocialismo, el empresario Alex Saab —un hombre cercano a Maduro— fue destituido de su cargo cuando Rodríguez decidió fusionar áreas en un nuevo Ministerio de Industrias y Comercio Nacional, mientras que el Ministerio de Hidrocarburos también tuvo un relevo con la llegada de Paula Henao como su nueva titular.

A esto se suma que Tarek William Saab, quien el 25 de febrero renunció a la Fiscalía que encabezaba desde 2017, esta semana fue nombrado por Rodríguez como jefe de la Gran Misión Viva Venezuela, Mi Patria Querida.

El analista Imdat Oner, académico de la Universidad Internacional de Florida, consideró que estos cambios son un reflejo de que Rodríguez busca afianzar su poder en Venezuela, donde, si bien ha rechazado la captura de Maduro, también ha dicho que busca tener una relación de cooperación y respeto con Estados Unidos.

“La remoción de Padrino era ampliamente anticipada. Delcy Rodríguez claramente se está moviendo para consolidar su autoridad al hacer a un lado a figuras del círculo cercano de Maduro”, dijo Oner a CNN.

“Deberíamos esperar más destituciones en los próximos días mientras ella reestructura el gabinete y se rodea de un marco exclusivamente leal. En este punto, la política en Venezuela parece estar evolucionando hacia un sistema centrado enteramente en la propia Delcy, una especie de ‘delcyismo’ emergente”, añadió.

El académico venezolano Carlos Torrealba, investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), también consideró que la salida de Padrino era previsible porque “fue perdiendo peso” después del operativo de Estados Unidos para capturar a Maduro.

“Por el tiempo que duró y el tipo de cargo en un régimen como el venezolano, donde claramente el poder militar no solo es político sino económico y ha sido clave en sostener al chavismo en el poder, no es cualquier cambio”, dijo a CNN.

Torrealba también coincidió con Oner en que el relevo de Padrino en el Ministerio de Defensa y otros movimientos en el gobierno indican que Rodríguez busca desplazar a algunas figuras cercanas a Maduro. Sin embargo, estimó que aún es pronto para saber si esto generará una transformación real en la política de Venezuela y no únicamente medidas “cosméticas”.

“Es un chavismo que, en esa situación de negociación asimétrica (con Estados Unidos), de tutelaje, está tratando de ceder en cosas como concesiones tácticas que en cualquier momento también pueden ser reversibles”, dijo.

Para muchos venezolanos, a pesar de los movimientos que ha habido en el gobierno este año y de medidas como las excarcelación de personas detenidas por motivos políticos y una nueva ley de amnistía, aún no es claro el rumbo que tomará el país en la época posterior a Maduro.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.