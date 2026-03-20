Dolores Huerta, ícono de los derechos de los trabajadores: tres hechos que debes saber sobre su vida

Por Ione Molinares, CNN en Español

La historia de Dolores Huerta es la historia de la lucha por los derechos de los hispanos a comienzos del siglo XX, en medio del controvertido programa de braceros, que por más de 20 años permitió a trabajadores mexicanos trabajar en agricultura y en la industria ferroviaria en EE.UU de 1945 a 1964.

El Museo Nacional de la Historia de la Mujer (National Women’s History Museum) califica a Dolores Clara Fernandez Huerta como una de las activistas laborales más influyentes del siglo XX. Y esa influencia continuó en el siglo XXI.

Huerta nació el 10 de abril de 1930 en Dawson, Nuevo México, hija de una trabajadora agrícola y un minero. Obtuvo un título de maestría, y la biografía de la Fundación Dolores Huerta dice que fue profesora en comunidades agrícolas brevemente en los años 50 “pero después de ver muchos niños en el campo llegando a la escuela con hambre, pensó que podía hacer más para ayudarles, organizando a los agricultores y trabajadores del campo”.

Huerta cuenta también que fue motivada a luchar por los derechos civiles por su propia experiencia. Dice que, de estudiante, una profesora la acusó de hacer trampa en la escuela porque una de sus tareas estaba muy bien escrita.

En su nueva misión creó la Asociación de Trabajadores Agrícolas (Agricultural Workers Association) y les enseñó a los trabajadores a registrarse para votar a la vez que presionó a los gobiernos locales para mejorar las comunidades en los campos de California.

En 1955 conoció a Cesar Chavez, el fallecido ícono de los derechos de los campesinos en EE.UU. recientemente acusado de haber cometido abuso sexual contra Huerta y otras mujeres, y a comienzos de 1962 lanzaron National Farm Workers Association (Asociación Nacional de Trabajadores del Campo), un sindicato que cambió las condiciones de los trabajadores agrícolas en EE.UU. Rápidamente lograron protecciones para los trabajadores del campo californiano, como asistencia para las familias de los campesinos y seguro por discapacidad.

Es bien documentada la cercanía ideológica de Huerta con Cesar Chavez, también lo es la naturaleza de una dinámica marcada por acalorados argumentos sobre el rumbo de la organización y el rol de cada una de las dos fuertes personalidades que lideraron la lucha por los derechos civiles de los hispanos en la nación.

La fundación que ella creó en 2002 destaca que Dolores fue crucial en la aprobación en 1975 de la Ley de Relaciones Laborales, que estableció el derecho de los trabajadores del campo a sindicalizarse, y creó la Junta de Relaciones Laborales Agrícolas de California con la que se crearon las elecciones y se aseguró el cumplimiento de los derechos sindicales.

La política vino con su activismo. En la larga carrera de Huerta, apoyó las campañas presidenciales de John F. Kennedy, George McGovern, Al Gore, Howard Dean, Hillary Clinton, Joe Biden y Kamala Harris.

Como una extensión de los derechos de los trabajadores inmigrantes, en años recientes su activismo se enfocó en una reforma inmigratoria, participando en incontables manifestaciones, marchas, protestas, y toda forma de presión política en los pasillos del poder en Washington. Era difícil no ver a Huerta en cada evento posible presionando por décadas en fracasados intentos de reforma migratoria. De hecho, su rol fue crucial en la aprobación de la última reforma migratoria en EE.UU., en 1986, bajo la administración de Ronald Reagan, que otorgó amnistía a unos 3 millones de personas.

Tiene más de una decena de premios y reconocimientos, como el Derechos Humanos Eleaonor Roosevelt, y en 2012 Barack Obama le otorgó el premio civil más alto en EE.UU.: la Medalla Presidencial de la Libertad. En 2015, el Gobierno de México le entregó la Orden del Águila Azteca.

Cuatro universidades le han otorgado títulos honorarios, varias escuelas públicas en Oklahoma y en California tienen su nombre, al igual que calles, plazas y autopistas en Texas y California.

Desde 2018, en California el 10 de abril es el día de Dolores Huerta, para una mujer que, a punto de cumplir 96 años, sigue vigente y ahora forma parte de un sacudón en la percepción de muchos que veneraron al icónico Cesar Chavez por décadas, al revelar un secreto de abuso y violación sexual por parte de Chávez, que dice que guardó por décadas, en parte por temor a que no se le creyera y en parte por proteger al movimiento por el que trabajó toda la vida. Por esa revelación, los archivos históricos tendrán que hacer ajustes.

Dolores Huerta se casó dos veces, y además tuvo una larga relación oficial con Richard Chávez (hermano de Cesar). Tuvo 11 hijos en total, más dos hijas que acaba de revelar, como producto de lo que denunció como dos relaciones íntimas no consensuadas con Cesar Chavez. Dolores Huerta dice que, después de décadas de silencio, ahora hace parte de la historia de mujeres víctimas y sobrevivientes de abuso sexual, que espera que ya no deban callar su tragedia.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.