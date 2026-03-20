EE.UU. intenta evitar a toda costa un posible cierre de meses del estrecho de Ormuz

Por Alayna Treene, Zachary Cohen, Natasha Bertrand, Jim Sciutto y Kevin Liptak, CNN

Funcionarios estadounidenses están tratando frenéticamente de evitar un posible cierre de varios meses del estrecho de Ormuz, reconociendo en privado que reabrir esta vía marítima clave es un problema sin una solución clara y que depende, al menos en parte, de hasta dónde esté dispuesto a llegar el presidente Donald Trump para forzar la mano del régimen iraní, dijeron a CNN múltiples funcionarios del Gobierno y de los servicios de inteligencia.

“Uno de los dilemas centrales de este conflicto es que los iraníes tienen una verdadera ventaja con esto, y no hay una solución evidente”, dijo un funcionario de inteligencia sobre los esfuerzos para reabrir el estrecho.

Una evaluación interna reciente de la Agencia de Inteligencia de Defensa, que circuló dentro del Pentágono en las últimas semanas, determinó que Irán podría mantener el paso cerrado entre uno y seis meses, dijeron a CNN cuatro fuentes familiarizadas con el documento. Sin embargo, funcionarios de la Casa Blanca y del Pentágono insistieron en que la evaluación, en particular el escenario de mayor duración, que algunos consideran el peor caso, no estaba siendo considerada seriamente.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, no la había visto, y Trump no había sido informado al respecto ni la estaba utilizando para orientar sus decisiones de política, dijo un alto funcionario de la Casa Blanca.

El portavoz del Pentágono, Sean Parnell, dijo en un comunicado que la Agencia de Inteligencia de Defensa era “una de muchas agencias de inteligencia en el Pentágono que planifican para cada posible peor escenario”.

“Una evaluación no significa que sea plausible, y es peligroso que los medios seleccionen el peor escenario para asustar al pueblo estadounidense”, dijo Parnell. “He estado presente en todas las sesiones informativas sobre este tema, y un cierre de seis meses del estrecho de Ormuz es una imposibilidad y completamente inaceptable para el secretario de Defensa. El Pentágono estaba bien preparado para los intentos del régimen iraní de cerrar el estrecho, y estamos trabajando para abordar este desafío bajo la dirección del comandante en jefe”.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo en un comunicado: “Como la Casa Blanca ha sostenido durante mucho tiempo, el presidente Trump y su equipo de seguridad nacional estaban bien preparados para los intentos del régimen iraní de cerrar el estrecho, y las Fuerzas Armadas de EE.UU. están enfocadas en eliminar sistemáticamente la capacidad del régimen terrorista iraní de interrumpir el libre flujo de energía”.

La Agencia de Inteligencia de Defensa (DIA, por sus siglas en inglés) dijo en un comunicado: “La DIA no puede confirmar ni negar la supuesta evaluación mencionada”.

Las variables sobre cuánto tiempo permanecerá cerrado el estrecho de Ormuz cambian casi a diario, dijeron a CNN los funcionarios de inteligencia y del Gobierno, a medida que las operaciones militares de EE. UU. e Israel continúan dañando las capacidades de Irán para lanzar ataques. El tiempo del cierre, dijeron, depende en parte de cuánto logren esos ataques afectar los arsenales de armas iraníes y de la incertidumbre sobre las capacidades militares que aún conserva el país.

EE.UU. ha intensificado los esfuerzos militares para despejar el estrecho, y el presidente del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Caine, detalló esta semana varios sistemas de armas utilizados para contrarrestar ataques con drones iraníes y controlar el paso. Entre ellos mencionó un A-10 Warthog para atacar embarcaciones en el estrecho.

EE.UU. ha dañado de manera innegable las capacidades de Irán, pero su arsenal de misiles de corto alcance no ha sido completamente destruido, han dicho altos funcionarios del Pentágono, aunque un funcionario de la Casa Blanca subrayó que la guerra apenas está en su tercera semana de un cronograma previsto de cuatro a seis semanas. Y aunque EE. UU. e Israel han tenido éxito eliminando la Marina iraní y su arsenal de misiles, el país aún tiene otras opciones para atacar buques petroleros que transitan el estrecho, según funcionarios occidentales.

Eso incluye embarcaciones más pequeñas, pequeños submarinos e incluso motos acuáticas, dijeron. Estas embarcaciones podrían estar cargadas con explosivos para infligir daños a los petroleros en misiones suicidas.

Incluso si EE.UU. logra eliminar la capacidad de Irán para fabricar misiles y drones, los riesgos derivados de estas operaciones más pequeñas podrían persistir durante semanas, dijeron los funcionarios. Las misiones de escolta en el estrecho requerirían varios destructores por cada petrolero. Y una fuente señaló que los iraníes aún tienen una amplia capacidad para colocar minas con embarcaciones pequeñas.

Trump tampoco puede simplemente ordenar a los barcos que transiten el estrecho, lo que significa que EE.UU. debe demostrar, de una manera que dé confianza a quienes deciden asumir el riesgo, que la capacidad iraní ha sido destruida o que la amenaza puede ser mitigada con un alto grado de certeza, dijeron las fuentes.

CNN informó previamente que el Gobierno de Trump subestimó la disposición de Irán para bloquear esta vía clave, creyendo que la medida perjudicaría a Irán tanto o más que a EE.UU. Pero ahora que Irán ha tomado ese riesgo, EE.UU. debe enfrentar la realidad de que reabrir el estrecho de Ormuz es un desafío mucho mayor que otros objetivos planteados por el Gobierno en la guerra, dijeron los funcionarios.

“A diferencia del dominio aéreo sobre Irán, que era prácticamente inevitable, este tema del petróleo es diferente. El espectro de posibles resultados es mucho más amplio, y el resultado de resolver el problema del estrecho no es inevitable en este momento”, dijo un funcionario de inteligencia.

Trump intentó sin éxito formar una coalición internacional para vigilar el estrecho, criticando a los aliados por su reticencia y sugiriendo públicamente que podría dejar el asunto en sus manos tras haber “acabado” con Irán.

“¡Eso pondría en marcha a algunos de nuestros ‘aliados’ que no responden, y rápido!”, escribió en Truth Social.

Uno de los desafíos es geográfico: el estrecho mide unos 160 kilómetros. Trump podría enviar militares estadounidenses a islas dentro del propio estrecho, lo que proporcionaría una posición estratégica para interceptar embarcaciones o misiles iraníes. Pero también implicaría una misión arriesgada que pondría en peligro vidas estadounidenses.

“La gente subestima completamente lo vasto que es el estrecho. Logísticamente, es una costa tan extensa, de unos 160 kilómetros, que es difícil hacer una sola cosa que neutralice eficazmente la amenaza de Irán”, agregó el funcionario de inteligencia. “Los iraníes pueden posicionarse en cualquier punto de la costa”.

También están los puntos de presión que podrían persuadir a Irán a retroceder. Entre ellos, los funcionarios han considerado en privado capturar la isla de Kharg, un salvavidas económico para Irán que maneja aproximadamente el 90 % de sus exportaciones de crudo, o destruir la infraestructura petrolera de la isla.

Varios funcionarios describieron el ataque militar de EE.UU. a la isla de Kharg la semana pasada como una señal a Irán de hasta dónde está dispuesto a llegar Trump para debilitar al régimen. Internamente, la isla es vista como un punto clave de presión que podría forzar a Irán a aceptar la reapertura del estrecho.

“El ataque a la isla de Kharg fue una señal, pero la pregunta es qué está dispuesto a hacer (el presidente) para que los iraníes digan: ‘Esto ya no nos conviene mantenerlo como un punto de estrangulamiento’. Porque eso es lo que se necesitará”, dijo el funcionario de inteligencia.

Funcionarios de la Casa Blanca creen que tomar la isla de Kharg “llevaría a la quiebra total” al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC, por sus siglas en inglés), dijo un funcionario, y podría potencialmente conducir a un rápido fin de la guerra. Pero muchos dentro del Gobierno recelan de tal medida, particularmente porque requeriría un número significativo de militares terrestres para lograrlo. El jueves, en la Oficina Oval, Trump dijo que “no está desplegando tropas en ninguna parte”.

“Si lo estuviera haciendo, ciertamente no se lo diría, pero no estoy desplegando militares”, dijo a los periodistas.

Mientras tanto, el cierre del estrecho está teniendo importantes implicaciones políticas y económicas dentro de EE.UU.

Los precios del petróleo han seguido subiendo mientras el estrecho permanece cerrado, y el precio promedio de la gasolina en EE.UU. ha aumentado de forma constante. Aproximadamente el 20 % del petróleo mundial transita por esta vía, y el Gobierno ha tenido dificultades para encontrar soluciones que compensen la disminución del suministro.

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