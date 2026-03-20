El estudiante estadounidense James Gracey fue hallado muerto en Barcelona tras una noche de fiesta. Claves del caso

Por Elizabeth Wolfe, CNN

Quienes vieron por última vez a James “Jimmy” Gracey en una discoteca de Barcelona quizás recuerden a un joven estadounidense cuyos rizos estaban iluminados por el resplandor carmesí de la pista de baile, o las luces estroboscópicas que brillaban en la cruz de diamantes de imitación que llevaba alrededor del cuello.

Gracey se separó de sus amigos mientras salía de fiesta la madrugada del martes y fue visto con vida por última vez alrededor de las 3:00 a.m., según informaron sus familiares.

En los días siguientes, su familia, amigos y compañeros de fraternidad en la Universidad de Alabama aguardaron ansiosamente noticias. El padre de Gracey voló a Barcelona, ​​donde la policía municipal patrullaba las calles y rastreaba la playa cercana en busca del joven de 20 años.

Pero la búsqueda terminó el jueves cuando Gracey fue encontrada muerto en las aguas poco profundas del océano frente al club, según confirmó la policía de Barcelona.

Los investigadores afirman que los primeros indicios apuntan a una muerte accidental. Sin embargo, la causa y las circunstancias del fallecimiento del joven aún no están claras.

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

Gracey, originario de Illinois, estaba a solo un mes de terminar su tercer año de universidad.

Había viajado al extranjero para pasar las vacaciones de primavera visitando a compañeros que estudiaban en el extranjero, declaró su tía a la agencia Associated Press.

Según su tía Beth Marren O’Reilly, el joven había salido de Alabama el jueves pasado y pasó el fin de semana en Amsterdam antes de llegar a Barcelona el lunes.

Esa noche, Gracey salió con amigos y visitó la popular zona de clubes frente al mar en Port Olímpic, que dinamizan la vida nocturna turística de la ciudad.

Mientras estaba en el club Shoko, frente al mar, se separó de sus amigos, según declaró su compañero de fraternidad, Cavin McLay, a la filial de CNN, WBMA.

“Esa fue la última vez que supimos de él”, afirmó McLay.

Según su familia, se denunció su desaparición después de que no regresara a la vivienda que había alquilado a la mañana siguiente.

Las autoridades españolas buscaron al estadounidense desaparecido, patrullando el barrio costero en motocicletas y utilizando unidades subacuáticas para rastrear las aguas cercanas al club donde fue visto por última vez, según un portavoz de los Mossos d’Esquadra, la policía catalana.

La policía finalmente logró recuperar el teléfono de Gracey, que había sido robado, según informó su madre, Therese Gracey, en una publicación en Facebook. Los Mossos se negaron a dar detalles cuando CNN preguntó sobre el teléfono.

Según informó WBMA, la policía también revisó las grabaciones de las cámaras de seguridad del club Shoko para intentar reconstruir sus movimientos durante la madrugada.

Los empleados del establecimiento se negaron a hacer declaraciones a CNN sobre la desaparición de Gracey, pero confirmaron haber entregado las grabaciones de las cámaras de seguridad a la policía.

Según los trabajadores, los amigos de Gracey también regresaron al club en los últimos días con la esperanza de obtener más información sobre lo sucedido. Además, recorrieron la playa repartiendo volantes de persona desaparecida, informó la filial.

Finalmente, el cuerpo de Gracey fue descubierto a pocos metros bajo el agua, frente a la playa de Somorrostro, que se extiende frente a Shoko, según la policía.

“Todo apunta a que fue un accidente, no un acto delictivo”, declaró el portavoz de la policía.

Sus seres queridos estaban cada vez más preocupados al no tener noticias de Gracey, sabiendo que era “completamente inusual” que un joven responsable y centrado en la familia no se comunicara, según declararon sus familiares.

La familia quedó “desconsolada” al enterarse de que Gracey había sido encontrado muerto.

“Jimmy era un hijo, nieto, hermano, sobrino, primo y amigo muy querido, y nuestra familia está luchando por asimilar esta pérdida inimaginable”, manifestó la familia en un comunicado.

La ausencia de Gracey será profunda. Como el mayor de cinco hermanos, a menudo ayudaba a sus padres a cuidar de sus hermanos menores, según su tío David Gracey, productor sénior de CNN en Washington.

También fue un mentor y hermano muy querido en la fraternidad Theta Chi, donde se desempeñó como capellán y presidente del comité de filantropía, afirmó McLay, el presidente del capítulo.

“Él es de esas personas que se desviven por estar ahí cuando alguien lo necesita”, agregó McClay antes de enterarse de su muerte.

Según su tío, el estudiante de tercer año de universidad también era un apasionado del hockey. Cuando no estaba en la pista de hielo, se dedicaba a sus estudios, llegando a ser un alumno sobresaliente en el programa de contabilidad de la universidad.

“La pérdida de Jimmy se siente profundamente en todo nuestro campus”, lamentó la Universidad de Alabama en un comunicado el jueves.

“La Universidad ha estado en estrecho contacto con la familia durante toda la semana y continuará brindándoles apoyo, así como a los amigos, compañeros de clase de Jimmy y a todos los miembros de nuestra comunidad afectados por esta tragedia”, agregó la institución.

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Con información de Chris Boyette, Taylor Romine, Cindy Von Quednow y Pau Mosquera, de CNN.