El impacto de la guerra en Irán, de México a Argentina: combustibles, el fantasma de la inflación y un precio en particular

Por Anabella González, Ana María Cañizares, Darío Klein, Cristopher Ulloa, Fernando Ramos, Emiliano Giménez, Lizbeth Padilla, Merlín Delcid, Pau Mosquera, Elvin Sandoval, Djenane Villanueva, Jimena De La Quintana y Elizabeth González, CNN en Español

Están a miles de de kilómetros de distancia, pero países de América Latina y España miran con cautela e incertidumbre cómo la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, que ya lleva semanas, pone una presión creciente sobre sus economías locales.

Los ataques de Irán contra la infraestructura energética en Medio Oriente y el bloqueo del estrecho de Ormuz han aumentado la preocupación por el suministro mundial de petróleo y gas natural.

Los precios del petróleo aumentaron a un ritmo vertiginoso y ya están un 40 % por encima del valor que tenían antes de los primeros ataques estadounidenses e israelíes contra Irán el 28 de febrero.

Incremento en el precio de combustibles, eventual impacto en los precios de los bienes y alimentos y sectores agrícolas preocupados por los costos de los fertilizantes han llevado a que varios líderes latinoamericanos diseñen planes de contingencia para contener la onda expansiva en sus países.

Así reaccionaron países como Honduras, donde el Gobierno del presidente Nasry Asfura anunció un subsidio del 50 % en los combustibles en un territorio ya golpeado por los índices de pobreza. En Panamá, el Gobierno dijo que recibirá donaciones de fertilizantes de Marruecos para evitar el impacto en la producción agrícola, que utiliza insumos que pasan por el estrecho de Ormuz, prácticamente cerrado.

Otros países, en cambio, parecen haber decidido esperar y analizar los acontecimientos, aunque no descartan medidas en las próximas semanas o meses si el conflicto se prolonga. El Gobierno de Gustavo Petro, en Colombia, que había anunciado reducciones en el precio de la gasolina, ya adelantó que podría revertir esa medida si la guerra continúa.

Este es el panorama en 11 países, elaborado en base a reportes de los corresponsales de CNN.

El conflicto en Medio Oriente ya se hace sentir desde hace días en el precio de los combustibles en España.

Los datos del ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico muestran que el precio de la gasolina ha subido un 16 % hasta este jueves, mientras que el diésel sufre un alza del 20 % desde que iniciaron las hostilidades.

Esos aumentos hacen que una carga completa de combustible esté entre 25 y 30 euros más cara que antes de la guerra, le dice a CNN Miguel, mientras carga su auto en una gasolinera madrileña. “Al final hay que asumirlo; al coche hay que utilizarlo para el día a día”, se resigna.

El sector agrícola se muestra menos comprensivo. Organizaciones que representan al sector, como la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores, estiman que la subida del precio de la energía junto al costo de los fertilizantes ha disparado los precios de producción del sector en esta última semana unos 47 millones de dólares por encima de lo habitual.

Por su parte, el Gobierno de España anunció que preparaba un plan de acción para mitigar los efectos que esta guerra tiene en la economía española, “para proteger a ciudadanos y empresas ante el impacto de la guerra y futuros shocks”, dijo Carlos Cuerpo, ministro de Economía de España. La prioridad será “hacer frente al aumento de los costes energéticos y de carburantes, con atención a los sectores más afectados y refuerzo del escudo social”, dijo Cuerpo.

A pocos días del inicio de la guerra entre Estados Unidos e Israel con Irán, la Secretaría de Energía de Panamá anunció nuevos precios máximos de combustibles líquidos en el país que regían hasta este viernes.

La gasolina de 95 octanos pasó de 0,91 centésimos de balboa el litro a 0,95; y el diésel, de 0,85 a 0,90 centésimos por litro. Si bien los precios varían de acuerdo con la distancia a las ciudades de Panamá y Colón, donde se ubican las estructuras de logística y distribución, los incrementos rondan entre los 4 y 5 centésimos de balboa.

“Esa crisis (en Medio Oriente) no toca a Panamá”, dijo días atrás el presidente del país, José Raúl Mulino, al desestimar que los aumentos en el precio del petróleo afecten a Panamá.

El Gobierno no prevé otorgar subsidios y el país tendrá que afrontar las alzas de precios “que establezca el mercado”, según anunció en su conferencia de prensa semanal. “Panamá va a pagar el precio que haya que pagar, lo lamento”, dijo Mulino.

Por otro lado, el presidente de Panamá sí planteó el impacto en el sector agrícola. El país recibirá una donación de mil toneladas de fertilizantes por parte de Marruecos, lo que ayudaría a mitigar los efectos económicos de la guerra en Medio Oriente en la producción agrícola, dijo el ministro de Relaciones Exteriores panameño, Javier Martínez Acha, durante la misma conferencia de prensa.

Aún no se han percibido los efectos del alza del petróleo en el precio del combustible ni a nivel logístico, dijo a CNN Ángel Sánchez, presidente del Consejo Empresarial Logístico (COEL).

No obstante, esperan un posible impacto.

“Sabemos que va a venir un movimiento” de precios, dijo y agregó que estima que dependerá de la cantidad de tiempo que dure el conflicto. Si se percibe un impacto en los precios, estos efectos se trasladan al consumidor final, agregó Sánchez, que también advirtió por la posibilidad de especulación sobre la fijación de precios.

Ante el aumento en los precios internacionales de la gasolina por el conflicto entre Estados Unidos e Irán, el Gobierno de México decidió apuntalar su estrategia para evitar que el impacto llegue directamente a los consumidores.

El 96 % de las estaciones de servicio aceptó mantener el precio de la gasolina regular por debajo de los 24 pesos por litro (alrededor de US$ 1,35) por los próximos seis meses, dijo la secretaria de Energía, Luz Elena González Escobar. El acuerdo, sin embargo, no aplica para la gasolina premium ni para el diésel.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que el lunes que el objetivo de su gobierno es garantizar que el precio de la gasolina no aumente, y aseguró que el precio de los combustibles no se ha ubicado por encima de la inflación. “En términos reales” la gasolina regular “está más barata que el año pasado”, ya que su precio se mantiene, dijo la mandataria.

Entre las medidas tomadas, el Gobierno de Sheinbaum decidió además dejar de cobrar parte del impuesto especial sobre producción y servicio (IEPS), para evitar que suba el precio de los combustibles.

Los efectos en el país de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán serán cortos, estimó días atrás el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de México, Édgar Amador.

El alza del crudo tiene dos formas de incidencia en México, explicó el funcionario. En primer lugar, con un aumento en los ingresos petroleros; y en segundo lugar, con la necesidad de ajustar estímulos fiscales para amortiguar presiones sobre los combustibles.

Para Arnulfo Rodríguez, economista principal del banco BBVA, el contexto internacional puede tener efectos en las finanzas del país. Explica que si suben los precios de la gasolina en Estados Unidos, México podría recaudar hasta 38 mil millones de pesos (US$ 2.111 millones) menos por el impuesto especial a gasolinas, según dijo a EFE.

Petroecuador, la empresa petrolera estatal del país, dijo a CNN que, en el contexto del conflicto en Medio Oriente, “el aumento del precio del crudo representa mayores ingresos para el Estado” pero también en el de sus derivados, lo que encarece el precio de importación.

Al ser Ecuador “un país superavitario en producción de crudo”, esperan una mejora en los ingresos petroleros, aseguró la compañía ecuatoriana en un comunicado.

“En la coyuntura actual del mercado petrolero, en la que el WTI (la referencia del petróleo estadounidense) aumenta su precio, Petroecuador sí podrá vender mejor su petróleo y obtener mejores ganancias para el Estado”, afirmó la compañía.

El Gobierno del presidente Daniel Noboa, que atraviesa actualmente una escalada de tensiones con Colombia y un toque de queda en cuatro provincias como medida contra el crimen, anunció que proyecta una producción “de más de 380.000 barriles de petróleo equivalentes por día” a partir de mayo de este año, que sumado a la producción privada “superaría los 477.000” barriles equivalentes por día.

Como una medida “de apoyo temporal”, el Gobierno de Honduras decidió subsidiar el 50 % del precio del combustible en el país debido al aumento de los precios del petróleo, dado que el conflicto en Medio Oriente “está generando presiones en los mercados energéticos a nivel mundial”, informó la Presidencia de Honduras el domingo en un comunicado.

Los precios del combustible han tenido incrementos en las últimas semanas. Honduras, al ser importador de combustibles, no es ajeno a estas variaciones del precio del petróleo en el mundo, dijo el Gobierno del presidente Nasry Asfura.

La medida le costará al Estado alrededor de 49.824.000 lempiras por semana (unos US$ 1.875.249,80) destinada a “amortiguar parcialmente el alza internacional y proteger el bolsillo de las familias hondureñas”, en un país cuyo índice de pobreza asciende al 60,1 % y el de pobreza extrema al 38,3 %, según cifras oficiales de 2025.

El Gobierno de Asfura, quien lleva poco menos de dos meses de gestión, dijo que seguirá monitoreando el comportamiento del mercado internacional de combustibles para “acompañar a la población ante los efectos de esta situación internacional”.

Por estos días, el Gobierno planeaba una serie de medidas para mitigar el impacto de los aumentos en los precios de los productos básicos y de servicios, según adelantó el ministro de Comunicaciones, José Argueta.

En el caso de Chile, la bencina tradicional no ha experimentado —de momento-— grandes aumentos, aunque varios conductores consultados por CNN indican que hay alzas de al menos 20 pesos chilenos (unos US$ 0,022), un aumento que registra variaciones según el punto de carga en la capital, Santiago de Chile.

El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que fue un alza “de las más altas, la más alta desde el año 1985 en una semana”, según señaló el lunes en una rueda de prensa desde La Moneda.

Si el precio internacional del crudo se mantiene en los niveles actuales, “el país podría terminar gastando US$ 3.000 millones en total”, dijo Quiroz, que reiteró una advertencia que hizo del Gobierno de José Antonio Kast sobre la “compleja” situación financiera del Estado: “Ya estamos gastando más de US$ 50 millones por semana”.

En Chile opera el MEPCO (Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles), un sistema tributario que permite amortiguar las alzas bruscas del petróleo en los precios al consumidor. Cuando el precio del crudo aumenta con fuerza, el mecanismo reduce de forma temporal los impuestos a los combustibles para suavizar el impacto en los ciudadanos.

El Gobierno de Kast, que asumió el mandato apenas semanas atrás, busca escuchar opiniones tanto del oficialismo como de la oposición para diseñar un plan para enfrentar el alza de los combustibles, según explicó Quiroz.

Colombia no ha tomado por el momento nuevas medidas económicas en relación al conflicto en Medio Oriente, aunque no descarta hacerlo.

Antes del comienzo de la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán, el Gobierno del presidente Gustavo Petro había llevado a cabo dos disminuciones en el precio de la gasolina en lo que va del año, equivalentes a US$ 0,27.

Esta reducción es parte de un plan de los ministerios de Minas y Energía y del de Hacienda para buscar controlar la inflación, que en febrero mostró una variación anual del 5,3 %, de acuerdo a las cifras oficiales del Departamento Nacional de Estadísticas, DANE.

Estas reducciones en el precio —que se dan en época preelectoral— han aliviado el bolsillo de los colombianos. Pero desde 2022, cuando asumió Petro, el precio del galón de gasolina ha aumentado al menos un 74 %, según datos de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), tras la decisión del equipo económico de terminar con los subsidios a los combustibles fósiles. Una decisión que Petro reafirmó el pasado lunes durante el Consejo de Ministros.

El impacto a futuro para el precio de la gasolina en Colombia aún es incierto.

Si el conflicto armado entre Estados Unidos, Israel e Irán se prolonga, no solamente no podrán continuar las reducciones de los precios de la gasolina, sino que podrían incrementar nuevamente su valor por el comportamiento de los precios internacionales y la variación del peso frente al dólar, dijo el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, en declaraciones a medios locales.

Argentina emerge entre los países de América Latina que está enfrentando un impacto en los precios como consecuencia directa del conflicto en Medio Oriente. Y ya se vislumbran, además, otros posibles efectos a futuro.

El incremento del precio de los combustibles, entre un 7 y un 8 %, es consecuencia del aumento del barril de petróleo a nivel internacional, señala a CNN Hugo Vasques, licenciado en Economía de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y ex auditor general de la Ciudad de Buenos Aires.

El país sudamericano, que transita el final del verano, podría tener un problema adicional con el aumento de costos cuando desciendan las temperaturas y necesite importar Gas Natural Licuado (GNL) para hacer frente a la demanda en los meses de invierno, dice el especialista.

La inflación es uno de los temas que más preocupa a los argentinos, un índice que logró su punto más alto en décadas en el año 2023 y que, desde hace meses, va en ascenso sostenido, a contramano de los pronósticos del presidente Javier Milei, quien dijo meses atrás que “a mediados de 2026” la inflación desaparecería.

El traslado de los aumentos hacia otros bienes de la economía diaria es un temor recurrente, que ahora podría profundizarse por un factor externo.

“El precio del combustible impacta en la cadena logística, donde la mayoría de los bienes se trasladan por tierra y para eso hoy se paga un combustible hasta 8 % más caro que hace 15 días. Y eso indefectiblemente se va a reflejar en la inflación de marzo”, advierte Vasques.

Sin el impacto del contexto internacional, señala el también profesor, ya enero y febrero habían marcado 2,9 %, por lo que podría esperarse un incremento mayor para la economía de los argentinos.

Desde el martes, El Salvador registra aumentos en la gasolina superior y el diésel, que costarán US$ 0,26 más por cada galón. Estos precios, según informó el Ministerio de Economía, estarán vigentes hasta el 30 de marzo.

El incremento de precios en los combustibles ha causado incertidumbre entre diferentes sectores, como el transporte y la industria, que ven cómo estos aumentos podrían impactar en sus costos de operación.

La expectativa también está entre la población: el impacto de la guerra, aunque tiene lugar a cientos de kilómetros, ya afecta a sus bolsillos debido al aumento de precios en la canasta básica, así como bienes y servicios.

“Hay que apretarse el bolsillo. Es que no hay de otra”, dice a CNN Eduardo Bonilla, residente de San Salvador.

Alfredo Portillo, taxista, dice que cree poder absorber este aumento del combustible, pero le preocupa “la especulación” que hay en los precios de los bienes.

Algunos economistas prevén que mientras más se prolongue el conflicto, mayores consecuencias sufrirán los países de la región.

Mientras conversa y atiende a quienes se acercan al puesto de pupusas salvadoreñas, una receta típica de tortillas, Rosa Recinos cuenta a CNN que para mantener a la clientela habitual, la propietaria del negocio ha decidido por el momento no subir los precios. “Todo está caro”, dice, y mantener los precios estables es una forma de procurar que los clientes sigan comprando.

La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) prevé que el conflicto en Medio Oriente generaría un escenario mixto para el próximo ajuste tarifario de los combustibles. Por un lado, un aumento moderado en la gasolina regular, diésel y gas, mientras que la gasolina super tendría una baja leve, según dijo Recope en un comunicado dado a conocer el viernes.

El tipo de cambio actual contribuye a contener parte del impacto, así como los contratos que la refinadora tiene a largo plazo con el servicio de fleje con precio fijo, dijo la presidenta de Recope, Karla Montero.

El diferencial tarifario semestral, que empezará a aplicarse a partir de abril, también suavizará el impacto. “Este mecanismo devuelve a los consumidores la diferencia entre el precio registrado en los conocimientos de embarque (BL) y el precio final de las facturas de compra de combustibles, cuando estas resultan menores”, dijo Montero.

El país no se desliga de la incertidumbre que genera la inestabilidad geopolítica en Medio Oriente y la marcada volatilidad en el mercado petrolero internacional, dice el Recope en el comunicado, que mientras tanto pidió a la ciudadanía “un consumo responsable” de los insumos energéticos de manera preventiva, para optimizar el uso del combustible.

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