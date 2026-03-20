El primer videoclip de BTS tras su regreso redefine su identidad con un mensaje de evolución y riesgo artístico

Por Cristopher Ulloa, CNN en Español

Una mujer corre por lo que aparenta ser un museo naval sin personas. En las exhibiciones se ven distintas miniaturas de veleros, barcos y botes. Luego, en medio del océano, un velero de color blanco llamado “Arirang” viaja entre las olas, mientras una música a base de sintetizadores suena desde lejos en una tonalidad menor. La cámara se aleja y vemos a siete personas alineadas sobre la embarcación, todas vistiendo trajes oscuros con estética de la marina. Hablamos de “Swim”, el nuevo videoclip del grupo de pop surcoreano BTS, que regresó este viernes con su quinto álbum de estudio, “Arirang”.

Tras cuatro años de pausa por el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, la banda —conformada por RM, Jin, J-Hope, V, Jimin, Jungkook y Suga— lanzó este trabajo con un total de 14 canciones nuevas, colaboraciones con productores internacionales y un primer videoclip que busca demostrar el viaje, la madurez y resiliencia de sus integrantes.

“Arirang es un álbum que encapsula nuestra identidad como BTS. Este álbum es particularmente especial porque cada miembro del grupo jugó un rol fundamental para traer estas canciones a la vida, y también está lleno de nuestros pensamientos y colores”, dijo RM, líder de la banda, en un especial de Spotify para promocionar “Swim”.

Según los miembros de la boy band, este videoclip estará enfocado en la determinación de seguir adelante pese a las dificultades u “olas turbulentas” de la vida, a comenzar a fluir en vez de luchar contra la corriente, a “ser uno mismo” y avanzar a un ritmo propio.

“Es un tema de pop alternativo muy animado que transmite el mensaje que queríamos compartir con un sonido enérgico. La batería combina a la perfección con la guitarra eléctrica, por lo que se puede sentir la fuerza del tema de inmediato”, aseguró Jin sobre “Swim” a Spotify. Y agrega: “Si prestan atención a las letras, se darán cuenta que tienen un significado mucho más profundo”.

En los primeros adelantos se alcanzó a percibir una letra que dice “Swim… I just wanna dive”, lo que podría traducirse al español como “Nadar… Sólo quiero sumergirme”. Los colores de la imagen, en efecto, parecen ser más oscuros, a diferencia de videoclips del pasado como “Dynamite” o “Butter”. El ambiente sonoro, esta vez evidencia una clara tensión.

“Cuando escuchen la canción, lo que queremos que sientan son dos cosas: valentía y amor por la vida”, dijo Jungkook en su mensaje para Spotify. “Si alguien por allá se siente un poco exhausto o cansado en este minuto, espero que esta canción les dé el valor para levantarse y volver a avanzar”, agrega el intérprete de “Standing Next to You”.

La canción “Swim” fue producida por Tyler Spry, Leclair y contó con la participación de RM tanto en la composición como en las letras.

Este sábado, BTS realizará una presentación gratuita y en vivo en Corea del Sur, donde las autoridades esperan la llegada de al menos 260.000 asistentes. El evento será transmitido por Netflix en todo el mundo y marca el regreso oficial de la banda a los escenarios.

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