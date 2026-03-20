March Madness, explicado: los términos que debes conocer

Por Juan Alvarado, CNN en Español

Ya está en marcha el torneo nacional de la primera división del básquetbol universitario de la NCAA, competencia que es conocida como el “March Madness”, o “Locura de Marzo”, en español.

Año tras año, los equipos más destacados de la temporada compiten por ver cuál es el mejor programa de Estados Unidos en un mes de baloncesto de primer nivel.

Este torneo cuenta con varias fases, las cuales, principalmente en las instancias finales, tienen nombres llamativos. Por lo que te contamos la historia detrás de algunos de ellos.

Esta fase del torneo es básicamente la ronda de los 16 mejores o los octavos de final.

De acuerdo con la NCAA, hay más de un origen para el nombre “Sweet 16”. Por un lado, la organización atribuye el nacimiento del término a comentaristas de la cadena CBS que habrían usado por primera vez este nombre durante transmisiones en la década de los ochentas.

Sin embargo, la organización también menciona al periódico “The Davenport Democrat and Leader” del estado de Iowa, ya que en este se usó el término en una de sus historias que trataba sobre básquetbol de bachilleratos en 1936.

Una vez que un equipo supera la ronda de los 16 mejores, entra a los cuartos de final, la cual se conoce como “Elite Eight”.

El nombre claramente hace referencia al número de equipos que disputan esta ronda y la NCAA atribuye su origen al Campeonato de Varones de Escuela Secundaria del estado de Illinois.

En 1956, este torneo pasó de tener 16 equipos a ocho y, de acuerdo con la NCAA, allí se nombró el torneo con la icónica frase.

Así como en la ronda de los ocho mejores, el nombre que se utiliza para referirse a las semifinales del torneo también hace una referencia directa al número de equipos clasificados.

La NCAA presenta al “Final Four” (o los cuatro últimos) prácticamente como un torneo aparte dentro del March Madness. Esto debido a que los tres partidos restantes se juegan en la misma sede.

Según la organización, el icónico nombre comenzó a ser utilizado en 1975, cuando el periodista Ed Chay escribió una historia sobre la Universidad de Marquette clasificando a las semifinales del torneo.

Chay habría escrito que Marquette era “una de las cuatro finales” del torneo disputado en 1974. En 1978, la NCAA comenzó a usar el término como suyo y más adelante registró la patente, lo cual significa que nadie más en Estados Unidos puede usar ese nombre para un torneo deportivo.

La NCAA también indicó cuál es el origen del nombre particular de su torneo nacional. De acuerdo con la organización, el término nació en 1939 gracias a un árbitro de bachillerato llamado Henry V. Porter.

Sin embargo, la NCAA no comenzó a usar este icónico nombre hasta 1982, cuando, según la organización, el locutor de CBS Brent Musburger lo utilizó durante sus transmisiones. Desde entonces, este ha sido el nombre del torneo de 64 equipos.

El March Madness 2026 ya comenzó y el partido final se disputará el 6 de abril en el Estadio Lucas Oil de Indianapolis. Cabe resaltar que este encuentro es conocido como “El Campeonato Nacional” y allí se medirán los dos mejores equipos de la competencia.

Recordemos que el máximo ganador de este torneo es la Universidad de California en Los Ángeles con 11 títulos, seguida por la Universidad de Kentucky con ocho.

Las universidades de Connecticut y de Carolina del Norte están igualadas en el tercer puesto con seis trofeos, mientras que Duke y la Universidad de Indiana son cuartas cada una con cinco títulos.

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