Viajeros en EE.UU. enfrentan tiempos de espera impredecibles en aeropuertos debido a que agentes de la TSA no reciben sueldo

Por CNN

Largas colas que duraban dos horas recibieron en la madrugada de este viernes a los viajeros en el control principal de seguridad de la TSA (Administración de Seguridad del Transporte) en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta.

Las autoridades de la terminal informaron tiempos de espera de 120 minutos antes de las 4:00 a.m., hora de Miami, y se mantuvo constante después de las 5:30 a.m.

En el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, se reportó una espera de 90 minutos en un puesto de control desde poco después de su apertura a las 3:50 a.m., hora del centro. Uno de los puestos de control de la terminal permanecerá cerrado el viernes debido a la falta de personal.

En los últimos días, más de un tercio de los empleados de la TSA de ambos aeropuertos no se ha presentado a trabajar.

Se prevé que el viernes sea un día de mucho movimiento debido a la continuación de la temporada de vacaciones de primavera. Se recomienda a los viajeros llegar temprano al aeropuerto y prever largas filas.

Los aeropuertos de todo Estados Unidos se enfrentan a largas colas en los controles de seguridad, ya que los empleados de la TSA afrontan su primera semana sin cobrar el sueldo completo durante el cierre parcial del gobierno que comenzó el mes pasado.

Esto es lo que necesitas saber:

Agentes ausentes: Por tercer día consecutivo, más de un tercio de los empleados de la TSA no se presentaron a trabajar en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos. Según el sistema de seguimiento de CNN, los tiempos de espera ya alcanzaban las dos horas este viernes por la mañana.

Por tercer día consecutivo, más de un tercio de los empleados de la TSA no se presentaron a trabajar en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta, uno de los aeropuertos más concurridos de Estados Unidos. Según el sistema de seguimiento de CNN, los tiempos de espera ya alcanzaban las dos horas este viernes por la mañana. Problema a nivel nacional: El miércoles, más del 10 % del personal de la TSA en todo Estados Unidos no se presentó a trabajar, según informó el Departamento de Seguridad Nacional. Además de Atlanta, otros terminales gravemente afectadas por la escasez de personal de la TSA ese día fueron el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston y el aeropuerto de Filadelfia, donde también se registró la ausencia de al menos un tercio de los agentes.

El miércoles, más del 10 % del personal de la TSA en todo Estados Unidos no se presentó a trabajar, según informó el Departamento de Seguridad Nacional. Además de Atlanta, otros terminales gravemente afectadas por la escasez de personal de la TSA ese día fueron el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston y el aeropuerto de Filadelfia, donde también se registró la ausencia de al menos un tercio de los agentes. Sin sueldo: Se espera que los empleados de la TSA sigan trabajando sin cobrar durante la suspensión de la financiación federal, aunque los líderes sindicales afirman que algunos trabajadores no pueden costear la gasolina ni el cuidado de los niños necesarios para ir a trabajar.

Se espera que los empleados de la TSA sigan trabajando sin cobrar durante la suspensión de la financiación federal, aunque los líderes sindicales afirman que algunos trabajadores no pueden costear la gasolina ni el cuidado de los niños necesarios para ir a trabajar. Cientos de personas renuncian: Al menos 366 agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) han dejado sus puestos de trabajo en medio del cierre parcial del Gobierno, según anunció el Departamento de Seguridad Nacional a principios de esta semana.

Los largos tiempos de espera en muchos de los principales aeropuertos de Estados Unidos son “un juego de niños” comparados con lo que podría suceder si no se consigue pronto la financiación de la TSA, declaró el secretario de Transporte del país.

Tras señalar que los agentes de la TSA ya no han recibido su salario completo debido a la falta de un acuerdo presupuestario para el Departamento de Seguridad Nacional, el secretario Sean Duffy declaró este jueves a CNBC que se avecina otra fecha límite para el pago de otro salario.

“Cuando llegue la próxima semana… y esté a punto de incumplirse otro pago, lo que está sucediendo ahora parecerá un juego de niños”, manifestó Duffy. “Creo que veremos aeropuertos pequeños cerrados. Veremos largas filas”.

Mientras largas filas de viajeros se extienden por los aeropuertos de todo el país esta semana, los empleados de la TSA, que están trabajando sin cobrar durante la ajetreada temporada de viajes de las vacaciones de primavera, se enfrentan a un efecto dominó de dificultades financieras entre bastidores.

“Los viajeros se han portado muy bien”, declaró Aaron Barker, presidente local del sindicato American Federation of Government Employees en Atlanta. “Lo sorprendente, sin embargo, es que mucha gente desconoce que estamos en medio de un cierre del Gobierno”.

Según explicó, los empleados se enfrentan a “avisos de desalojo, embargos de vehículos, refrigeradores vacíos y cuentas bancarias en descubierto”, mientras que los viajeros a los que atienden quizás ni siquiera se den cuenta de las dificultades.

Estos trabajadores han sufrido tres interrupciones en la financiación que han provocado la falta de pago de sus salarios en los últimos seis meses, según señaló el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en un comunicado de prensa el martes.

De acuerdo con el DHS, al menos 366 agentes de seguridad del transporte han dimitido desde el inicio del último cierre del Gobierno.

Algunas terminales han comenzado a pedir a los viajeros que ayuden a los agentes de la TSA.

El Aeropuerto Internacional de Denver, el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma y el Aeropuerto Internacional Harry Reid en Las Vegas han solicitado donaciones de artículos, incluyendo tarjetas de regalo para supermercados y gasolina, alimentos no perecederos, productos de higiene y artículos para bebés.

Los tiempos de espera en los controles de seguridad de la TSA varían mucho entre los aeropuertos debido a la escasez de personal de la agencia.

Pero, ¿qué ocurre si te ves atrapado en uno y, como consecuencia, pierdes tu vuelo?

Si bien las aerolíneas tienen responsabilidades con los pasajeros cuando los vuelos se retrasan significativamente o se cancelan por razones que están bajo su control, esas responsabilidades no se aplican a los retrasos en los controles de seguridad de la TSA, declaró Katy Nastro, experta en viajes de Going.com.

“A menos que los vuelos de los pasajeros se cancelen definitivamente o sufran retrasos importantes, los pasajeros quedan a merced de la aerolínea si pierden el vuelo”, indicó.

Según explicó, los pasajeros tampoco tienen derecho a reembolsos por vuelos perdidos debido a retrasos por motivos de seguridad, aunque las aerolíneas pueden reprogramar los vuelos según diferentes políticas.

En resumen: las aerolíneas no te van a compensar. Intentarán reubicarte en el siguiente vuelo.

CNN contactó a las principales aerolíneas para saber cómo están tratando de ayudar a los pasajeros afectados. Esto fue lo que dijeron:

American Airlines: Los pasajeros que pierdan sus vuelos debido a los controles de seguridad de la TSA serán reubicados gratuitamente en el siguiente vuelo disponible.

Delta Air Lines: La aerolínea ayudará a reprogramar los vuelos de los clientes que los pierdan debido a retrasos, según cada caso particular, y les pide que se pongan en contacto con ellos lo antes posible para revisar las opciones disponibles.

Southwest Airlines: Si bien insta a sus clientes a llegar con anticipación, especialmente durante las vacaciones de primavera, la aerolínea indicó que intenta reubicar a los pasajeros que pierden sus vuelos en el siguiente disponible y ofrece la posibilidad de cambiar la reserva sin penalización en los aeropuertos con largas filas.

CNN se ha puesto en contacto con United Airlines y JetBlue, pero no ha recibido respuesta.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.