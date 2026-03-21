Desenmascaran a Banksy. Pero, ¿qué tan valioso es el anonimato en el mundo del arte?

Por Lianne Kolirin, CNN

El mayor misterio del mundo del arte aparentemente fue resuelto: Banksy fue desenmascarado como un hombre de mediana edad, con gafas, de Bristol, Inglaterra, llamado Robin Gunningham.

Su nombre fue revelado en una amplia investigación de Reuters, aunque muchos dicen que ha sido un secreto a voces durante años, ya que el tabloide británico Mail on Sunday lo informó ya en 2008.

Fiel a su estilo, el artista anteriormente conocido como Banksy no ha confirmado ni desmentido su identidad y sigue manteniendo un perfil bajo. Sus representantes no respondieron a una solicitud de comentarios de CNN.

Cómo afectará la revelación —que acaparó titulares en todo el mundo— a su producción y a su valor sigue siendo incierto.

Banksy no es el único que prefiere permanecer en el anonimato. Entre los artistas que ocultan su identidad está Jerkface, un artista callejero de Nueva York conocido por sus interpretaciones únicas de personajes animados muy queridos.

En un correo electrónico a CNN —que no reveló su identidad—, Jerkface dijo que el anonimato ha sido valorado desde hace mucho tiempo en las artes.

“Si miras todos los campos creativos, el arte visual es uno de los pocos en los que se puede expresar algo sin la necesidad de revelar la propia identidad”, dijo. “Los actores y los músicos cambian su nombre real, pero a menudo no pueden ocultar fácilmente su rostro. Los escritores han estado ocultando su identidad durante siglos”.

“Creo que a la gente le gusta la honestidad de una persona abiertamente inventada”, dijo Jerkface. “La gente que aprecia a estos artistas no quiere saber quién está detrás de la máscara. Arruina el misterio”.

Añadió: “Hay una verdadera decepción con que se revele la identidad de Banksy. Es como decirle a alguien que la lucha libre no es real. Ya lo saben. No están buscando una prueba detallada”.

Nico Epstein es un consultor de arte radicado en Lisboa que también dirige una plataforma de arte en línea llamada Collector Connoisseur y da clases en la casa de subastas Christie’s sobre cómo coleccionar y evaluar arte. Dijo a CNN que desde hace tiempo había “rumores” en la industria sobre Gunningham, pero que está “decepcionado” de que se confirmen.

“Quería que el recuerdo del artista anónimo —y el misterio detrás de eso— siguiera vivo. Banksy es un superhéroe para muchísima gente. La gente quiere creer en ese cuento de hadas y ahora se ha terminado”.

Dijo que le había gustado la “neutralidad” de no saber si Banksy era hombre o mujer, ni cuál era su origen. “Ahora que se ha vinculado de forma definitiva con un viejo tipo blanco de Bristol, ya no me interesa tanto”.

Banksy hizo grandes esfuerzos por preservar su anonimato, pero es probable que al principio haya surgido por necesidad. “Ser un artista anónimo y misterioso era parte del personaje, pero también era una cuestión práctica que le permitía evitar ser detectado por las fuerzas del orden”, dijo Epstein.

Es probable que la revelación de Gunningham afecte el trabajo de Banksy, dijo Epstein, quien cree que el valor de su arte ya estaba cayendo.

Las obras de Banksy se venden por sumas enormes. En 2021, “Love is in the Bin”, la pintura que se autodestruyó parcialmente en una subasta tres años antes, se vendió por la asombrosa cifra de 18,5 millones de libras (US$ 25,4 millones).

“La gran pregunta es si seguirá siendo capaz de hacer obras interesantes ahora que ha quedado al descubierto”, dijo Epstein, citando las creaciones “icónicas” de Banksy en Ucrania y la Ribera Occidental. “Creo que le sería más difícil hacer eso y creo que habrá una cierta caída en la producción y en el valor financiero”.

Dicho esto, pasar del anonimato a ser un artista con nombre no perjudicó a figuras como Jean-Michel Basquiat, que empezó como el grafitero SAMO, o Brian Donnelly, conocido profesionalmente como KAWS. Pero esos ejemplos, según Epstein, son raros.

“Piensa en todos los artistas callejeros que no han tenido ningún reconocimiento. Tal vez quieren poder firmar trenes y vallas publicitarias y hacer lo suyo sin ser reconocidos de esa manera. Hay muchos artistas que mantienen ese anonimato, pero no van a ser reconocidos del mismo modo por la historia del arte”.

Los motivos para el anonimato varían, como explicó el artista detrás de Hey Reilly, una popular cuenta de Instagram que se burla de celebridades con imágenes alteradas mediante IA.

“Para un artista callejero, el anonimato suele ser un escudo contra el enjuiciamiento; para mí, es una herramienta de libertad creativa”, dijo el artista, identificado solo como Reilly.

En un correo electrónico a CNN, contaron que su anonimato es un subproducto de la “timidez” y de una evitación de toda la vida a ser fotografiados. Aunque a menudo a la gente le resulta “desconcertante”, Reilly dijo que el anonimato les hace sentirse “más libres”.

“En una cultura obsesionada con el ‘looksmaxxing’ y la actuación constante del selfie, hay un enorme alivio en simplemente decir: ‘No’. Negarse a participar en ese nivel de autoexposición no es solo una elección personal; es una postura antimoderna. Es una forma de recuperar tu libertad frente a un sistema que exige que conviertas tu cara en una marca antes de que se te permita ser artista”, dijeron.

“En esencia, el anonimato me permitió esquivar el constructo de ‘mírenme’ de las redes sociales, con el que simplemente no tenía ganas de lidiar. Pero al despojarse de la identidad personal, la obra adquiere una resonancia más universal”, dijo Reilly.

“Cuando sí me encuentro con seguidores en la vida real, tenemos este maravilloso momento ‘El mago de Oz’ de conexión genuina, solo que sin el selfie”.

Aunque suele asociarse con las artes visuales, el anonimato es común en otras disciplinas, incluida la música, con estrellas que antes fueron anónimas como la cantante australiana Sia y el dúo francés de electrónica Daft Punk.

En la literatura, las hermanas Brontë intentaron contrarrestar los prejuicios contra las mujeres publicando como hombres, mientras que el seudónimo George Eliot hace tiempo que eclipsó el nombre real de la escritora victoriana: Mary Ann Evans.

Mucho más recientemente, Elena Ferrante, el seudónimo de la autora italiana de la aclamada serie napolitana de novelas, que comienza con “My Brilliant Friend”, ha vendido millones de libros en todo el mundo. Al igual que con Banksy, la especulación febril ha llevado a muchos a intentar identificarla, pero hasta la fecha no se ha demostrado nada.

Un desenmascaramiento exitoso y de alto perfil fue el de Robert Galbraith, autor de la serie detectivesca de Cormoran Strike. Cuando el primer libro de Galbraith, “The Cuckoo’s Calling”, salió en 2013, su editorial describió al escritor como un exmiembro de la Rama de Investigación Especial de la Policía Militar Real. Esto, sugerían, explicaba la necesidad de un seudónimo.

Pero pronto se descubrió la verdad cuando The Sunday Times reveló que no era otro que J. K. Rowling. Cuando se conoció la noticia, Rowling dijo que la privacidad había sido “liberadora”, permitiéndole publicar “sin bombo ni expectativas”.

Friendred Peng, profesor titular en la University of the Arts London, dijo a CNN que hay “algo profundamente cautivador en el anonimato”.

“En una cultura en la que la identidad a menudo enmarca la interpretación, eliminarla permite que la obra se experimente sin sesgos ligados al origen, el género o la reputación, desplazando la atención del autor a la idea en sí”, dijo.

“Nos sentimos instintivamente atraídos por el mito, y las figuras anónimas generan intriga y narrativas culturales que pueden amplificar tanto la visibilidad como el significado.

“Pero cuando se rompe el anonimato, esa dinámica cambia. La obra puede volver a anclarse al contexto personal, lo que puede reducir su universalidad al reintroducir la biografía y, en ocasiones, los prejuicios. Por esta razón, el anonimato debe entenderse no como una ausencia, sino como una elección artística activa y significativa”.

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