“El regreso del siglo”: el fenómeno del k‑pop BTS ofreció en Seúl su primer concierto en años

Por Kati Chitrakorn y Hanako Montgomery, CNN

El momento que los fans de BTS han estado esperando llegó: los integrantes RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jung Kook actuando juntos sobre el escenario por primera vez en casi cuatro años.

En el corazón del regreso de BTS hay un concierto gratuito y público en Seúl para sus fans más fieles. Aunque solo 22.000 recibieron el “Golden Ticket” para asistir, se esperaba que el evento atrajera hasta 260.000 fans, lo que lo convertiría en el mayor concierto público de la historia de Corea del Sur.

El concierto de una hora forma parte de una gira promocional del nuevo quinto álbum de estudio de larga duración de BTS, “Arirang”. Publicado el día anterior y llamado así por una canción folclórica tradicional coreana que funciona como el himno nacional no oficial del país, explora temas como la identidad personal y el sentido de pertenencia. También precede a su gira mundial —la más grande de la banda hasta la fecha—, que abarcará 34 regiones entre abril de 2026 y marzo de 2027. Un documental sobre su esperada reunión, así como el concierto en vivo del regreso, ya está disponible en streaming en Netflix.

Varios fans de BTS que asistieron al concierto se inspiraron en el hanbok, un vestido tradicional coreano. En las semanas previas, las redes sociales se han inundado de inspiraciones de atuendos que incorporan el estilo del hanbok y sus accesorios.

Vivienne Ferrier, que llevaba una chaqueta y un vestido ornamentados hasta el suelo, junto con pasadores y accesorios tradicionales para el cabello coreanos, dijo a CNN que había viajado desde Estados Unidos para el concierto. “Elegí los colores rojo y blanco porque el álbum es rojo y blanco, así que quería celebrar lo que nos estaban mostrando. Este es un hanbok tradicional coreano. Y de verdad quería rendirle homenaje”, dijo.

Otros incorporaron toques de morado, el color simbólico de BTS y de su base de fans. Los propios BTS también han apostado por destacar la cultura coreana, al vender pasadores para el cabello, bolsitas y otros accesorios en colaboración con MU:DS, la marca oficial de merchandising del Museo Nacional de Corea.

El concierto se inauguró con los integrantes de BTS caminando hacia el escenario por la histórica “King’s Road”, un camino ceremonial a través del Palacio Gyeongbokgung tradicionalmente reservado para los reyes durante la dinastía Joseon. Cada miembro optó por un look monocromático en blanco y negro, compuesto por tops fluidos, prendas exteriores estructuradas y pantalones de corte holgado. El espectáculo comenzó con una interpretación de “Body to Body”, la primera pista del álbum recién lanzado del grupo, con BTS acompañado en el escenario por bailarines que vestían hanboks y otros atuendos tradicionales coreanos. El grupo también interpretó canciones más antiguas como “Butter”.

Cabe destacar que el concierto fue dirigido por Hamish Hamilton, el director británico reconocido por su trabajo en grandes eventos de entretenimiento, incluido el show de medio tiempo anual del Super Bowl y los premios Oscar, lo que da una idea de la magnitud del regreso de BTS.

En declaraciones a CNN por correo electrónico, Hamilton describió la producción como “entre las más desafiantes” en términos de “pura complejidad logística”.

El diseño del escenario, construido por los reconocidos especialistas en eventos y producción Guy Carrington y Florian Wieder, se inspiró en el concepto de un marco de cuadro: “Una estructura que, por un lado, ancla el espectáculo en la energía moderna de BTS y, al mismo tiempo, honra la importancia histórica y cultural del lugar”, dijo. “No queríamos llegar y construir algo que se sintiera en desacuerdo con la ubicación (y) simplemente plantar un concierto en medio de uno de los espacios más sagrados de Seúl”.

Aun así, pese a los amplios preparativos (para alimentar la producción, el equipo está tendiendo 9,4 km de cable eléctrico), mucho depende de que BTS ofrezca una actuación impecable. “Este es un espacio público, lo que significa que no hubo ensayo con la banda en el escenario real antes de la noche, algo con lo que no me había encontrado antes en mi carrera”, dijo Hamilton.

Al reflexionar sobre su experiencia trabajando con BTS, que han estado practicando para su gran regreso dentro de un estudio, lo que más le impresionó a Hamilton fue su compañerismo y la “reflexión y dedicación a su trabajo”, dijo. “Escuchan. Hacen preguntas. Aportan ideas. Se toman el pelo y se ríen juntos. Está claro que son siete amigos que, casualmente, están entre las personas más famosas de la Tierra”.

La ética de trabajo de BTS también ha dejado huella en Hamilton, quien, después de trabajar en el Super Bowl de este año, reunió a los siete integrantes de BTS para volver a verlo juntos. “Querían entender cómo se arma todo esto. Ese nivel de implicación por parte de un artista de esta talla es un verdadero regalo”.

Considerada ampliamente como la mayor boy band del mundo, BTS ha estado en pausa desde 2022 mientras sus integrantes completaban el servicio militar obligatorio en Corea del Sur, donde casi todos los hombres físicamente aptos están obligados a servir en el ejército durante 18 meses.

Los fans de BTS —conocidos como ARMY (siglas de “Adorable Representative M.C. for Youth”)— comenzaron a hacer fila temprano por la mañana y esperaron para poder acceder a un área vallada dentro de la plaza Gwanghwamun, el espacio público al aire libre en el centro de Seúl que también alberga el famoso Palacio Gyeongbokgung, donde se celebraba el evento del sábado. Quienes no tenían entradas también se reunieron alrededor del recinto, con la esperanza de ver aunque fuera un vistazo de sus ídolos.

“Este es el regreso del siglo”, dijo Hye Jin Lee, profesora clínica asociada de comunicación en la USC Annenberg School for Communication and Journalism en Los Ángeles. “Es la primera vez (en bastante tiempo) que vemos a BTS actuar como grupo. Algunos de los miembros se han centrado en sus carreras en solitario, así que será interesante ver cómo ha cambiado el propio fandom de BTS. Todo el mundo está esperando ver cómo será este regreso”.

“Pura alegría” es lo que Hamilton espera que los espectadores se lleven del concierto de este fin de semana. “Cientos de miles de personas van a estar en Seúl, dejándose llevar por la positividad de la música, y millones más lo verán desde todo el mundo. Quienes lo vean desde casa deberían sentirse tan presentes como quienes estén de pie en la plaza Gwanghwamun, sintiendo la emoción del regreso de la banda, el orgullo de Corea en un escenario mundial y el amor entre BTS y el ARMY que ha mantenido esto vivo durante cuatro años de espera”.

Aunque la entrada era gratuita, los asistentes debían reservar con antelación, y las entradas se agotaron de inmediato. Unidades policiales especiales y medidas de seguridad adicionales (incluidas secciones designadas para fans sin entrada y el cierre de sitios e instituciones culturales cercanas, como el Museo Nacional del Palacio de Corea, el Museo Nacional de Historia Contemporánea de Corea y el Centro Sejong para las Artes Escénicas) fueron desplegadas alrededor de la plaza para gestionar la gran afluencia prevista. También se desplegaron perros rastreadores para inspeccionar la zona ese día.

La Policía ha estado celebrando reuniones desde diciembre con el objetivo de garantizar la gestión de multitudes y la seguridad. Según la Policía, se desplegarían cerca de 6.000 agentes y más de 4.000 miembros de personal de seguridad de Hybe.

En una reunión del gabinete a principios de esta semana, el presidentede Corea del Sur, Lee Jae Myung, describió el concierto como “una oportunidad importante para demostrar la excelencia de la K-culture y la alta posición de Corea del Sur ante el mundo”, al tiempo que subrayó que la seguridad debe ser la máxima prioridad. Señaló que todas las autoridades pertinentes “deben mantenerse en máxima alerta y prepararse a fondo para todas las situaciones posibles”, incluidas “posibles amenazas terroristas”, aunque “la probabilidad no sea alta”.

BTS no es ajeno a ofrecer actuaciones gratuitas y de acceso público. En 2022, unos 50.000 asistentes llenaron el estadio Asiad en Busan —la segunda ciudad más poblada de Corea del Sur después de Seúl— para el concierto gratuito de BTS “Yet to Come in Busan”. El evento emblemático, destinado a apoyar la candidatura de Corea del Sur para albergar la Exposición Mundial de 2030, incluyó la primera interpretación en vivo del grupo de “Run BTS” y fue disfrutado por millones más que lo siguieron en línea. Este tipo de iniciativas son organizadas predominantemente (y también financiadas) por su agencia HYBE, con el apoyo de patrocinadores corporativos.

El enorme evento de este fin de semana marcó la primera aparición de BTS con todos sus integrantes en años y consolidó la conexión excepcionalmente profunda del grupo de k-pop con su vasta base de fans. En el centro del éxito de BTS está la comunicación altamente interactiva y constante que mantienen con ARMY. Apenas un mes antes, por el Día de San Valentín, BTS instaló muros de rosas en Seúl, Los Ángeles y Londres. Quienes visitaron estos pop-ups recibieron rosas gratis con códigos QR que enlazaban a una página interactiva que incluía una lista de reproducción musical seleccionada por sus integrantes. Al mismo tiempo, plantearon una pregunta críptica —“¿Cuál es tu canción de amor?”— que apareció en vallas publicitarias de todo el mundo.

“Mientras que los artistas pop occidentales y sus fans tienden a mantener una relación jerárquica convencional —celebridades como ídolos y fans como adoradores—, los ídolos del k-pop y sus fans a menudo construyen su relación más como socios comerciales”, dijo Stephanie Choi, profesora asistente de etnomusicología en la Universidad de Colorado Boulder. Ella cree que es un movimiento astuto. “Los fans funcionan como los promotores más eficaces, que son quienes mejor conocen a los ídolos”, dijo Choi, señalando que eventos como el concierto gratuito “generarían historias adicionales e historias compartidas que fortalecen aún más la relación ídolo–fan”.

Combinado con los temas del nuevo álbum de BTS, añadió Choi, esto también ayudaría a “promover el turismo entre los fans internacionales”.

Kim Yu-hyuk, analista del banco de inversión con sede en Seúl IBK Investment & Securities, estima que el regreso de BTS generaría al menos 2,9 billones de wones surcoreanos (unos US$ 1.930 millones), una cifra que, según Bloomberg, podría llegar a rivalizar con los US$ 2.000 millones de ingresos de la gira “Eras Tour” de Taylor Swift. “Arirang” ya supera los 4 millones de pedidos anticipados, y se espera que las ventas acumuladas alcancen aproximadamente 6 millones de copias, escribió, describiendo el impulso de la banda como “fuerte”. Añadió: “Se espera que este regreso vaya más allá del desempeño de BTS y sirva como una oportunidad para ampliar la trayectoria de crecimiento general de la industria del k-pop”.

El nuevo álbum de BTS ha generado mucha conversación sobre los significados detrás de su nombre, “Arirang”. Se cree que la canción coreana de la que toma su nombre se originó al menos durante la dinastía Joseon (1392–1910) y existe en cientos de variaciones. Al simbolizar identidad cultural, resiliencia y unidad, la melodía pasó a representar la resistencia coreana durante el dominio colonial japonés (1910–1945) y hoy cuenta con el reconocimiento de la UNESCO.

El tráiler de Netflix del concierto público, en el que aparece BTS con el palacio como telón de fondo tanto de día como de noche, sugería una especie de regreso cultural a casa para los integrantes, en un momento en que los jóvenes coreanos están redescubriendo activamente su herencia y redefiniendo su cultura para adaptarla a sus gustos.

Por ejemplo, aunque el hanbok normalmente se ha usado en ocasiones más especiales y no tanto de manera casual, se ha vuelto tendencia entre los locales y también a nivel internacional, a medida que estrellas del k-pop, incluidas BTS y Blackpink, lucen versiones modernizadas en sus videoclips. También se puede ver a muchos jóvenes visitantes de palacios antiguos y otras atracciones turísticas de Seúl alquilando hanboks en tiendas de renta, mientras que algunas marcas de moda lo han reinterpretado para un estilo de vida moderno.

El regreso de BTS sin duda será observado con lupa, y hay quienes esperan que el grupo aporte energía renovada a la industria del k-pop, donde un número creciente de artistas no es étnicamente coreano. Muchos también cantan en coreano, además de en inglés y japonés. (Cuando Blackpink lanzó su nuevo miniálbum “Deadline” en febrero, fue distinto a su música anterior en que las canciones eran casi por completo en inglés). También se están formando grupos más nuevos, que se basan en el marco tradicional del k-pop pero cantan en idiomas distintos del coreano: Katseye en Estados Unidos, Santos Bravos de América Latina y DearALICE en el Reino Unido.

“Lo que me parece interesante es que el título del álbum de BTS lleva el nombre del espíritu de Corea”, dijo Lee, de la USC Annenberg School. “Cuando se reveló, mucha gente se emocionó. Decían: ‘Oh, BTS va a mostrar cómo se puede hacer el k-pop’. Pero las 14 canciones (del nuevo álbum) tienen títulos en inglés y los nombres asociados a estos temas son como Ryan Tedder (compositor y productor discográfico estadounidense) y Diplo (DJ y productor musical estadounidense), así que ha habido cierta confusión sobre si será música más occidental”.

El viernes, cuando BTS lanzó el primer video musical de una canción (“Swim”) de su nuevo álbum, algunos espectadores lo interpretaron como un giro estratégico hacia el mercado del pop occidental. Con BTS a bordo de un barco deslizándose sobre un océano resplandeciente, la canción está cantada íntegramente en inglés. También participa la actriz estadounidense Lili Reinhart, conocida sobre todo por su papel en la serie dramática juvenil “Riverdale”, y fue dirigido por Tanu Muino, quien ha trabajado en videos nominados al Grammy para Lil Nas X y Harry Styles.

A medida que BTS avanza en esta dirección, ¿corren el riesgo de perder el favor de los fans? Al fin y al cabo, constantemente surgen nuevos talentos y, durante su pausa, han empezado a pisarles los talones. Stray Kids, por ejemplo, ha superado a BTS en la ruptura de récords en la lista Billboard 200, al conseguir la mayor cantidad de álbumes consecutivos en el puesto número 1 entre los actos de k-pop hasta septiembre de 2025.

En opinión de Lee, hará falta mucho más que eso. “Si solo miramos los números, entonces parece que estos grupos se están acercando. Pero cuando se trata del poder de marca, no estoy segura de que sea lo mismo. Stray Kids han tenido mucho éxito, pero no tienen el mismo nivel de reconocimiento de nombre en Corea”; en particular entre una base de fans multigeneracional, dijo Lee. “Hay un orgullo nacional ligado al éxito de BTS”.

Tan sólida es la posición de BTS que, según Lee, incluso políticos locales están intentando subirse a su éxito. “Con las elecciones de mitad de mandato que se acercan en Corea, algunos políticos ven el concierto como una buena oportunidad de relaciones públicas… y lo están usando para destacar sus logros, aunque no hayan hecho nada (para que BTS actúe)”, dijo. “El k-pop siempre ha sido una parte importante del esfuerzo del Gobierno por aumentar su poder blando. El hecho de que BTS pueda usar el palacio para su actuación se debe a que han obtenido la aprobación de la ciudad de Seúl… que ve esto como algo que beneficia a Corea y que resalta la cultura y el patrimonio coreanos”.

“Solo un grupo del calibre de BTS puede hacer que esto suceda”.

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Con información de Yoonjung Seo y Gawon Bae, de CNN.