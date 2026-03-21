La ofensiva del Pentágono contra la prensa encuentra una fuerte resistencia

Análisis por Brian Stelter, CNN

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha tomado medidas para obstaculizar la cobertura informativa del Pentágono durante más de un año. Ahora, por fin, ha encontrado cierta resistencia.

El fallo del viernes de un juez federal que anuló las restricciones de prensa del Pentágono fue celebrado por la organización de noticias que demandó la política, The New York Times, y por una amplia gama de defensores de la Primera Enmienda.

“Este es un gran día para la libertad de prensa en Estados Unidos”, dijo la Asociación de Prensa del Pentágono, que representa a decenas de periodistas que cubren regularmente a las Fuerzas Armadas. “También esperamos que sea una oportunidad de aprendizaje para el liderazgo del Pentágono, que tomó medidas extremas para limitar el acceso de la prensa a la información en tiempos de guerra”.

Algunos reporteros que fueron expulsados del complejo del Pentágono el otoño pasado ahora buscan la manera de recuperar sus credenciales.

Sin embargo, la oficina de prensa de Hegseth dice: “No estamos de acuerdo con la decisión y presentaremos una apelación inmediata”, lo que indica que seguirá buscando confrontación con los medios de comunicación.

En recientes ruedas de prensa sobre la guerra en Irán, Hegseth ha reflejado el lenguaje hiperbólico del presidente Trump sobre los medios y ha hecho afirmaciones claramente falsas sobre la cobertura informativa.

De forma más alarmante, desde la perspectiva de los corresponsales del Pentágono, también ha obstaculizado el libre flujo de información sobre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, en parte mediante las restrictivas normas de acreditación de prensa que The Times impugnó ante los tribunales.

Las normas tuvieron el efecto de reemplazar a grandes medios de comunicación como The Times y CNN por un grupo seleccionado a dedo de medios relativamente pequeños y de marcada tendencia de derecha.

No obstante, las normas rozaron la inconstitucional, escribió el juez superior del Tribunal de Distrito de Estados Unidos Paul Friedman en el fallo del viernes.

La política es “discriminación por punto de vista”, escribió Friedman, “no basada en el punto de vista político, sino más bien basada en el punto de vista editorial, es decir, si el individuo u organización está dispuesto a publicar solo historias que sean favorables o servidas con cuchara por el liderazgo del departamento”.

Los gobiernos intentan de forma rutinaria fomentar una cobertura favorable, pero Hegseth ha ido mucho más lejos desde que dejó Fox News para unirse al Departamento de Defensa, al que rebautizó como el Departamento de Guerra.

Uno de sus primeros movimientos fue expulsar a algunos medios de comunicación, incluido CNN, de espacios de trabajo mediáticos de larga data dentro del complejo del Pentágono.

Se presentó como un “programa de rotación de medios” temporal, impulsando a medios pro-Trump que nunca habían tenido presencia en el Pentágono. Durante un año, Breitbart debía reemplazar a NPR, One America News Network a NBC News, y así sucesivamente.

Pero cualquier argumento a favor de la diversidad mediática se vio socavado por la inaccesibilidad del departamento.

Los portavoces de Hegseth se negaron a realizar conferencias de prensa regulares, cerraron la sala de ruedas de prensa del Pentágono e impusieron el acceso a zonas clave del complejo para los periodistas, sin una escolta oficial.

En mayo de 2025, la Asociación de Prensa del Pentágono calificó las restricciones como “un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho de Estados Unidos a saber qué está haciendo su Ejército”.

Para muchos reporteros asignados a la fuente, era evidente que Hegseth quería apuntalar a medios propagandísticos mientras castigaba a los medios tradicionales.

Se promocionó a sí mismo en Fox, por ejemplo, y dio acceso a creadores de contenido de derecha, mientras criticaba duramente a lo que llamó la “prensa engañosa” sesgada.

En septiembre, su oficina de prensa difundió una nueva política que controlaba las credenciales de prensa que otorgan acceso físico al complejo del Pentágono.

La política cuestionó la capacidad de los reporteros para recopilar información libremente, por ejemplo, mediante filtraciones de fuentes dentro de las Fuerzas Armadas, al permitir que el Pentágono suspendiera o revocara credenciales debido a la cobertura informativa.

Abogados de medios dijeron que las reglas revisadas criminalizaban la cobertura rutinaria. Así que, en lugar de acatar la nueva política, periodistas de prácticamente todos los principales medios de comunicación estadounidenses entregaron sus acreditaciones de prensa en masa el pasado octubre.

El Pentágono dio credenciales a lo que llamó “la próxima generación del cuerpo de prensa del Pentágono”, compuesto por medios afines al movimiento MAGA que apenas son conocidos para el resto de Estados Unidos.

Esos medios fueron recibidos en los espacios de trabajo del edificio, aunque se dice que los cubículos y las oficinas están prácticamente vacíos. Al poco tiempo, algunos de esos medios también comenzaron a quejarse de una falta de transparencia por parte del Pentágono.

Cuando Estados Unidos e Israel comenzaron ataques en Irán, y el Pentágono reanudó sesiones informativas de prensa algo regulares, Hegseth llamó casi exclusivamente a medios alineados con MAGA a los que se les dieron asientos en primera fila en la sala de sesiones informativas.

Representantes de medios más grandes con decenas de años de experiencia cubriendo a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos —a quienes se les concedió acceso temporal al edificio— fueron ubicados al fondo y, por lo general, ignorados.

Además, The Washington Post informó que el Pentágono “prohibió el acceso a fotógrafos de prensa” en algunas sesiones informativas después de que los fotógrafos publicaran fotos de Hegseth “que su personal consideró ‘poco favorecedoras’”.

A esos fotógrafos se les permitió regresar para la sesión informativa del 19 de marzo.

Sin embargo, Hegseth añadió ese día un nuevo argumento contra los medios a su repertorio, afirmando que la “prensa deshonesta y anti-Trump no se detendrá ante nada —lo sabemos, a estas alturas— para minimizar el progreso, amplificar cada costo y poner en duda cada paso”.

Los diagnosticó con el Síndrome de Trastorno de Trump (TDS, por sus siglas en inglés), un insulto recurrente entre los seguidores de MAGA.

Hegseth también dijo que Irán quiere “difundir imágenes falsas generadas por IA, que, por cierto, a veces nuestra prensa cae, como la de Abraham Lincoln en llamas”.

Su afirmación de que la prensa estadounidense cayó en esas imágenes falsas es, en sí misma, falsa. Como informó Daniel Dale, de CNN: “No hay evidencia de que los principales medios estadounidenses promovieran videos falsos del Lincoln en llamas”. De hecho, varios medios estadounidenses, incluido The Times, desmintieron los videos.

Cuando presentó una demanda contra el Departamento de Defensa el pasado diciembre, The Times dijo que las restricciones a las acreditaciones de prensa eran “un intento de ejercer control sobre la cobertura que al Gobierno no le gusta”.

Cuando Friedman falló a favor el viernes, The Times lo trató como noticia de portada, y un portavoz dijo que el fallo “hace valer los derechos protegidos constitucionalmente de la prensa libre en este país”.

“Los estadounidenses merecen transparencia sobre cómo se gobierna su país, y las acciones que las Fuerzas Armadas están llevando a cabo en su nombre y con sus impuestos”, afirmó The Times.

Julian Barnes, el reportero de The Times nombrado como demandante, escribió en X: “Esta es una gran victoria para la prensa, el público y las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, que combaten mejor cuando son observadas por un cuerpo de prensa sólido”.

Periodistas de otros medios también siguen el caso de cerca. Un portavoz de CNN dijo sobre el fallo: “Este es un avance alentador y estamos evaluando los próximos pasos y lo que esto significa para CNN”.

Mientras tanto, la mayor parte del periodismo original sobre asuntos militares todavía ha sido producido por los medios tradicionales que perdieron el acceso al complejo del Pentágono el pasado otoño.

Si bien Hegseth y sus adjuntos han adoptado una postura hostil hacia la prensa, los mandos y el personal militar de base no lo han hecho.

Cuando se emitió el fallo, reporteros asignados a la fuente que anteriormente habían trabajado dentro del Pentágono recibieron mensajes de personal militar diciendo cosas como: “¿Esto significa que los veremos el lunes?”

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