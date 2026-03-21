Largas filas en aeropuertos de EE.UU. mientras trabajadores de la TSA siguen sin sueldo. Recomendaciones para los viajeros

Por Alaa Elassar, CNN

Los trabajadores de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), que no reciben sueldo, están teniendo dificultades para mantenerse a flote —y en el trabajo— en medio de un cierre parcial del Gobierno que ha frustrado a los viajeros que avanzan lentamente por las filas de seguridad, que en ocasiones se han extendido durante horas. Se prevé que los tiempos de espera impredecibles continúen este fin de semana.

“Me da pena por todos, excepto por la gente de Washington”, declaró Carlos Monroe, un viajero cuya familia esperó más de tres horas en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta la madrugada del viernes, pero aun así perdió su vuelo de las 6:00 a.m.

“Esto no es justo”, se lamentaba Monroe desde el patio de comidas del aeropuerto, mientras su esposa permanecía sentada cerca con la cabeza gacha. “Los poderosos no pagan las consecuencias por los débiles”.

A primera hora de este sábado, la presión era visible en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y en el Aeropuerto Intercontinental George Bush, en Houston, donde los tiempos de espera en el control de seguridad superaron las dos horas, aunque mejoraron a lo largo del día.

“¡Esto es una locura! No pensamos que iba a ser tan malo”, dijo la viajera Bruna Ray a Rafael Romo, de CNN, en Atlanta, la mañana de este sábado.

“Delta no nos dijo que estuviéramos aquí antes de la recomendación de dos a tres horas”, dijo a CNN el viajero británico Lee George Bond. “Así que tal vez deberían habernos dicho que estuviéramos aquí cinco horas antes”.

La situación está a punto de deteriorarse aún más, ya que algunos agentes de la TSA, a quienes algunos legisladores acusan de ser “peones políticos”, siguen trabajando sin cobrar desde que comenzó el cierre a mediados de febrero, mientras que otros, al límite de sus fuerzas, están abandonando el trabajo por completo.

Los funcionarios advierten que esto podría ser solo el comienzo. El secretario de Transporte, Sean Duffy, dijo que las interrupciones actuales “no son nada” comparadas con lo que podría ocurrir si los trabajadores de la TSA se pierden otro cheque de pago, un escenario que podría empujar a un sistema ya tensionado más cerca del colapso. Y si el cierre continúa, algunos aeropuertos podrían verse obligados a cerrar, han dicho otros funcionarios.

El presidente Donald Trump dijo este sábado que desplegaría agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en los aeropuertos de EE.UU. el lunes si no se llega a un acuerdo para financiar al Departamento de Seguridad Nacional.

No está claro qué función desempeñarían los agentes de ICE, ya que no están capacitados para el control de seguridad aeroportuaria. Los agentes de control de la TSA tienen un período de capacitación de varios meses antes de estar en el puesto, aunque empleados de aerolíneas y empresas privadas de seguridad se han asociado para controlar las filas y vigilar las puertas de salida.

CNN se ha comunicado con el Departamento de Seguridad Nacional.

Se supone que los aeropuertos son lugares de constante movimiento, un flujo continuo de salidas y llegadas, de reencuentros y escapadas. Pero esta semana, ese ritmo se está rompiendo, y los viajeros se preguntan cuándo podrán reunirse con las personas y los lugares que les esperan al otro lado.

Esto es lo que debes saber.

Durante más de un mes, los agentes de la TSA se han estado presentando en aeropuertos de todo el país sin recibir su salario completo.

Para muchos, se ha convertido en una rutina familiar y frustrante.

Esta es la tercera crisis en tan solo seis meses. Mientras los legisladores siguen estancados en las negociaciones sobre la financiación del DHS, esta vez en el marco de un debate más amplio sobre inmigración, más de 61.000 empleados se ven afectados.

La baja moral y las dificultades económicas están llevando a los trabajadores al límite y, cada vez más, a abandonar sus puestos de trabajo.

“Un agente de la TSA no gana la mayor cantidad de dinero… y están pagando el alquiler y tratando de poner comida sobre la mesa. En realidad no pueden llegar a fin de mes durante este tiempo”, dijo Duffy a Fox News este sábado. “Así que van a elegir un camino profesional diferente, y se irán a otro lugar”.

Durante seis días seguidos, las tasas de ausencias se han mantenido por encima del 9 %, con un récord de 10,22 % de absentismo establecido el lunes, mientras los empleados continúan trabajando sin paga. Al menos 366 agentes han renunciado desde que comenzó el cierre, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

El impacto ha sido más severo en algunos aeropuertos. Más de un tercio del personal de seguridad del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta estuvo ausente a principios de esta semana, lo que obligó a los pasajeros a esperar en las filas de seguridad hasta dos horas.

El viernes, más de la mitad de los empleados de la TSA no se presentaron a trabajar en el Aeropuerto Internacional William P. Hobby de Houston.

“No esperaría que ellos [los trabajadores de la TSA] vinieran a trabajar si no les están pagando, así que es como… ¿qué vamos a hacer?”, dijo el viajero Avishai Harris, que viajaba de Atlanta a Washington este sábado por la mañana.

Trump sugirió este sábado que agentes del ICE podrían ser desplegados en los aeropuertos para asumir funciones de seguridad y también para llevar a cabo arrestos migratorios, apuntando específicamente a “inmigrantes indocumentados”, con un énfasis declarado en los provenientes de Somalia.

“Si los demócratas de la izquierda radical no firman inmediatamente un acuerdo para permitir que nuestro país, en particular, nuestros aeropuertos, vuelvan a ser LIBRES y SEGUROS, trasladaré a nuestros brillantes y patrióticos agentes del ICE a los aeropuertos, donde harán seguridad como nadie la ha visto antes”, escribió Trump, en parte, en Truth Social.

No está claro si los agentes del ICE podrían desempeñar funciones completas de control, pero potencialmente podrían ayudar en roles más limitados, como gestionar las filas, orientar a los pasajeros o ayudar a mover a las personas a través del proceso en el control de seguridad, para liberar a los agentes de la TSA capacitados para funciones críticas de seguridad.

Más temprano en el día, Elon Musk recurrió a su plataforma X para ofrecerse a pagar los salarios del personal de la TSA durante el estancamiento de financiamiento que, según dijo, está “afectando negativamente las vidas de tantos estadounidenses en aeropuertos de todo el país”.

No está claro si existe una vía legal para que Musk pague salarios del Gobierno como sugiere. CNN se ha puesto en contacto con el Gobierno de Trump para solicitar comentarios.

La presión es muy personal para muchos trabajadores. Aaron Barker, líder sindical que representa a los empleados de la TSA en Atlanta, declaró a CNN que los agentes están lidiando con “avisos de desalojo, embargos de vehículos, refrigeradores vacíos y cuentas bancarias en descubierto”, todo ello mientras siguen presentándose a trabajar para mantener los aeropuertos en funcionamiento.

Un agente de la TSA en Atlanta, que se mudó recientemente por este trabajo, le contó a CNN que ha tenido que pedir prórrogas para el alquiler y los pagos del coche, ya que se prepara para la posibilidad de no recibir otro sueldo. “Es más de lo que puedo expresar”, comentó, describiendo la presión.

El apoyo local, desde comidas gratuitas hasta ayudas para aparcar, ha sido útil, pero solo temporalmente.

“¿En qué momento se romperá la represa para tantos de nosotros?”, preguntó.

Otra empleada de la TSA conoce muy bien esa presión. Lakeya White, que creció en la pobreza, declaró que veía su trabajo en la TSA como un camino hacia la estabilidad y un futuro que se había esforzado mucho por construir.

“Al conseguir este trabajo, sentí que por fin lo había logrado”, manifestó a CNN. “Y luego, de alguna manera, me lo arrebataron”.

A finales del año pasado, un cierre del Gobierno que duró 43 días, el más largo de la historia de Estados Unidos, terminó después de que muchos agentes de la TSA y controladores de tráfico aéreo de la Administración Federal de Aviación dejaran de presentarse a trabajar, lo que interrumpió los viajes.

Tras sufrir repetidos cierres del Gobierno, White afirmó que la presión se volvió insoportable. Hace dos semanas, finalmente dejó la agencia después de cuatro años.

“Ir a trabajar sabiendo que te deberían pagar, para luego revisar tu cuenta cada dos semanas y no ver nada, es devastador, sinceramente, porque sabes que ahora tienes que trabajar diez veces más para ponerte al día, reconstruir tus ahorros y volver a sentirte tranquila”, indicó.

La presión sobre el personal de la TSA está repercutiendo directamente en las operaciones aeroportuarias y, según advierten los expertos, en posibles problemas de seguridad.

La situación se está desarrollando durante el período de mayor afluencia de viajeros en las vacaciones de primavera, pero la preocupación va más allá de las molestias.

El exadministrador de la TSA, John Pistole, advirtió que los tiempos de espera prolongados y las largas filas de seguridad podrían crear una peligrosa vulnerabilidad. Grandes grupos de viajeros reunidos en filas lentas podrían representar lo que describió como un posible “blanco fácil”.

“Desde el punto de vista de un terrorista suicida o un tirador… es un doble problema”, comentó Pistole a CNN, señalando tanto la concentración de personas como la presión sobre el sistema.

Agravando el problema está el clima. Se espera que un sistema traiga riesgos de tiempo severo a partes del valle de Ohio este fin de semana, incluidos vientos dañinos, granizo y la posibilidad de tornados aislados.

Mientras tanto, los pasajeros en sillas de ruedas, los padres con cochecitos de bebé y los viajeros que necesitaban asistencia adicional, ya sea por discapacidad o por dificultades de comunicación, estaban siendo dirigidos a una fila separada el viernes por la mañana en el aeropuerto principal de Atlanta.

Pero incluso esa cola, que normalmente supone un breve desvío antes del control de seguridad, serpenteaba más allá de la zona principal de seguridad y se extendía hasta el atrio del aeropuerto.

Ambria Britt, que padece esclerosis múltiple y no puede permanecer de pie durante largos periodos, se vio obligada a pagar a un desconocido para que empujara su silla de ruedas a través de la cola abarrotada.

“Normalmente, sigo adelante sin más”, declaró a CNN. “Simplemente no lo entiendo. Páguenles a sus trabajadores, porque los necesitamos”.

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Con información de Ryan Young, Devon M. Sayers, Aaron Cooper, Alexandra Skores, Andy Rose y Rebekah Riess, de CNN.