Los cortes de internet perturban la vida cotidiana en Rusia, alimentando los temores de una represión digital

Por Anna Chernova y Nathan Hodge, CNN

Responder a un mensaje de un amigo, pedir una pizza o solicitar un taxi con un dispositivo móvil pueden parecer tareas sencillas en una ciudad del siglo XXI totalmente conectada como Moscú.

Sin embargo, los residentes de la capital rusa están descubriendo que sus teléfonos inteligentes han perdido funcionalidades debido a un apagón sin precedentes del internet móvil.

Rusia lleva tiempo aplicando cierta censura digital, prohibiendo aplicaciones de redes sociales como Facebook e Instagram. Pero desde principios de marzo, Moscú ha sufrido cortes de internet y de telefonía móvil sin precedentes.

Los residentes de la capital, una ciudad de 13 millones de habitantes, se quejan de no poder desplazarse por el centro ni usar sus aplicaciones móviles favoritas.

Las interrupciones parecen haber dificultado aún más las llamadas de voz y el envío de SMS. Algunos están comprando por pánico walkie-talkies, mapas de papel e incluso buscapersonas.

El último bloqueo se suma a esfuerzos similares en todo el país.

Durante meses, las interrupciones del servicio de internet móvil han afectado a las regiones rusas, particularmente a las provincias fronterizas con Ucrania, que ha llevado a cabo incursiones y ataques dentro del territorio ruso para contrarrestar la invasión a gran escala de Rusia.

Algunas regiones han reportado no tener acceso a internet móvil desde el verano.

Pero los apagones más recientes han afectado a los principales centros de riqueza y poder del país: Moscú y San Petersburgo, la segunda ciudad más grande de Rusia.

Las autoridades afirman que el bloqueo del servicio de internet móvil en la capital y otras regiones forma parte de un esfuerzo de seguridad para contrarrestar los “métodos cada vez más sofisticados” de los ataques ucranianos.

A diferencia de Irán, donde las autoridades han impuesto un bloqueo generalizado, en Rusia el acceso a internet no está completamente restringido.

En la capital y en otras partes del país, los rusos pueden acceder a la red mediante Wi-Fi.

Algunos rusos han respondido con humor viral en internet: las redes sociales están inundadas de chistes y memes sobre el envío de cartas por palomas mensajeras o el uso de teléfonos inteligentes como paletas de ping-pong.

Sin embargo, las interrupciones del servicio también han tenido graves consecuencias en la vida real.

“Es como si nos estuvieran quitando el suelo de debajo de los pies”, declaró Svetlana, residente de las afueras de Moscú, quien depende de un flujo constante de datos para controlar los niveles de azúcar en la sangre de su hijo diabético de 8 años, Vanya.

Utiliza la aplicación de mensajería Telegram para enviarle instrucciones detalladas sobre la dosis de insulina necesaria.

“Esta restricción de internet parece tan ilógica”, se quejó Svetlana, quien pidió que no se publicara su apellido por motivos de privacidad. “Durante años —no solo años, sino décadas— nos dijeron que internet y la digitalización eran geniales e importantísimos, que todo debía estar en línea, que teníamos servicios de Gobierno electrónico, que todo se estaba digitalizando… Y de repente, todo lo que habíamos construido, todo en lo que nos habían animado a confiar, está restringido… Nadie entiende por qué ni con qué propósito”.

Las especulaciones se centran en si las autoridades están poniendo a prueba su capacidad para reprimir las protestas públicas en caso de que se intente reintroducir medidas de movilización impopulares para encontrar nuevos efectivos para la guerra en Ucrania.

Las teorías también apuntan a si las interrupciones del servicio de internet móvil podrían preceder a un apagón digital más generalizado; o si las nuevas restricciones reflejan un clima de creciente temor y paranoia dentro del Kremlin, mientras observa cómo se desarrollan los esfuerzos de cambio de régimen liderados por Estados Unidos contra aliados rusos como Venezuela e Irán.

En un informe publicado días antes de que los cortes de internet móvil afectaran a Moscú, el Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro con sede en Estados Unidos, abordó varias teorías sobre la presión ejercida durante meses para imponer mayores restricciones digitales.

“Es posible que el Kremlin esté acelerando su campaña de censura en internet para anticiparse a la reacción interna y proteger al régimen ante futuras decisiones que probablemente sean impopulares en el país”, señala el estudio.

“La campaña de censura en internet, de tener éxito, podría minimizar el riesgo de manifestaciones importantes o la formación de nuevos grupos de la sociedad civil fuera del control del Kremlin”, teorizó.

En lugar de un único apagón a nivel nacional, Rusia parece estar avanzando hacia un modelo de interrupciones y degradación del servicio, localizadas, recurrentes y selectivas, según Mikhail Klimarev, experto ruso en libertad en Internet y director de la Sociedad para la Protección de Internet.

Según explicó, los sectores más afectados por las restricciones son aquellos que dependen del comercio electrónico, como los servicios de mensajería, los taxis y los comercios minoristas.

El miércoles, los proveedores de telefonía móvil rusos enviaron notificaciones informando de que habría “restricciones temporales” en el acceso a internet móvil en algunas zonas de Moscú por motivos de seguridad, según informó la agencia estatal de noticias rusa RIA-Novosti.

Las restricciones se mantendrán “mientras sean necesarias medidas adicionales para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos”, declaró el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, el 11 de marzo.

El coste potencial para las empresas podría ser elevado. Según el diario económico Kommersant, la interrupción del servicio de internet móvil en Moscú durante menos de una semana podría haber costado a las empresas entre US$ 34,8 y US$ 58 millones de dólares.

Algunos moscovitas expresaron una sensación de desesperación.

Leonid, un gerente de ventas de TI de 34 años que vive en Moscú y cuyo nombre CNN cambió por motivos de seguridad, describió una creciente inquietud ante las restricciones y afirmó que estas menoscababan su capacidad para trabajar.

“Entendemos que, si las autoridades logran bloquear tanto las VPN (redes privadas virtuales) como Telegram, tendremos que abandonar el país, y no sé por cuánto tiempo”, declaró.

Además de prohibir numerosas plataformas de redes sociales, Rusia bloquea las llamadas en aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram.

Roskomnadzor, el regulador de comunicaciones del país, ha introducido una “lista blanca” de aplicaciones aprobadas, aunque Klimarev afirmó que el proceso de selección era poco transparente.

Rusia también ha puesto a prueba lo que denomina “internet soberana”, una red prácticamente aislada del resto del mundo mediante un cortafuegos.

Estas interrupciones están alimentando la preocupación generalizada por el endurecimiento del control estatal.

Paralelamente al bloqueo de internet, el Kremlin también ha estado impulsando la imposición de una aplicación de mensajería controlada por el Estado, llamada Max, como portal principal del país para los servicios estatales, los pagos y la comunicación cotidiana.

Se ha especulado con la posibilidad de que el Kremlin esté planeando prohibir por completo Telegram, la aplicación de mensajería más utilizada en Rusia. Roskomnadzor declaró que estaba restringiendo Telegram por supuestamente incumplir las leyes rusas.

“Rusia ha abierto una causa penal contra mí por “ayudar al terrorismo””, declaró Pavel Durov, fundador de Telegram y de origen ruso, en X el mes pasado.

“Cada día, las autoridades inventan nuevos pretextos para restringir el acceso de los rusos a Telegram, en su afán por reprimir el derecho a la privacidad y la libertad de expresión. Un triste espectáculo de un Estado que teme a su propio pueblo”, denunció.

El experto en libertad en internet, Klimarev, afirmó que, en teoría, el Gobierno ruso tiene la capacidad técnica para bloquear o desconectar completamente internet.

Especuló que diversos factores podrían desencadenar un cierre total de internet, como una escalada importante en la guerra de Ucrania o un colapso económico.

“En cualquier situación en la que las autoridades perciban algún tipo de peligro para sí mismas y acepten la creencia de que internet es peligroso, aunque no sea cierto, lo cerrarán”, apuntó. “Igual que en Irán”.

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