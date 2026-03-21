Lula critica acciones de EE.UU. sobre Venezuela y Cuba, mientras Petro cuestiona la capacidad de ONU para evitar conflictos

Por Uriel Blanco, CNN en Español

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó este sábado las acciones de Estados Unidos sobre Venezuela y Cuba, países que han visto en los últimos meses ataques militares en su territorio y amenazas de tomas de control, respectivamente.

Durante el Foro de Alto Nivel de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y África —evento que antecede a la X Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno del organismo, a celebrarse también este sábado—, Lula da Silva cuestionó el accionar de EE.UU.

“No es posible, no podemos admitir que los demás piensen que son dueños de nosotros. Miren lo que hacen con Cuba en este momento, miren lo que hicieron con Venezuela. Eso no es democrático”, dijo en su intervención en el foro, en referencia a EE.UU. “¿En qué párrafo, en qué artículo de la carta de las Naciones Unidas se dice que un presidente de un país puede invadir a otro? ¿En qué documento del mundo está escrito? Ni siquiera en la Biblia”, añadió.

Lula da Silva dijo que, al conquistar la soberanía y la independencia, los países de la región “no somos más países colonizados”.

“No podemos permitir que alguien pueda entrar en los asuntos y en la integridad territorial de nuestros países”, enfatizó, al referirse al ataque de EE.UU. el 3 de enero en Venezuela, donde capturó al presidente derrocado Nicolás Maduro, y al endurecimiento del embargo a Cuba desde entonces.

Por la tensión actual en la región, Lula da Silva lamentó la capacidad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ejercer un papel decisivo en los conflictos internacionales: “Lo que vemos en el mundo es la falta total y absoluta de funcionamiento de las Naciones Unidas”.

En su intervención el Foro Celac-África, el presidente de Colombia, Gustavo Petro —anfitrión del foro y la cumbre—, habló en el mismo sentido de su par brasileño y señaló que las Naciones Unidas “ya no sirven”.

“Las Naciones Unidas no pueden impedir las guerras (…) Perfectamente alguien puede decir que ya no sirven”, dijo Petro en el foro realizado en Bogotá.

Petro no estuvo presente en la apertura del foro, pero acudió posteriormente al inicio de las intervenciones de los jefes de Estado.

Según el presidente de Colombia, la ONU, creada en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, para preservar la paz y la seguridad internacionales, podría “entrar en una parálisis” por su incapacidad para resolver problemas globales, sobre todo los conflictos armados.

Petro apoyó su argumento en las guerras en Medio Oriente y Ucrania, las cuales siguen su curso y los organismos internacionales no han podido hacer nada para detenerlas.

Por su parte, México llamó a fortalecer el sistema multilateral en un momento internacional “complejo”.

Juan Ramón de la Fuente, canciller de México, dijo en su participación que “el contexto internacional actual, como se ha dicho reiteradamente, es de los más complejos lejos que se recuerden”.

“Frente a estos desafíos, México reitera la importancia de fortalecer decididamente el multilateralismo”, señaló. Tanto América Latina y el Caribe como África “tienen mucho que aportar en la defensa justamente del derecho internacional y de los principios de no intervención, libre autodeterminación y solución pacífica de los conflictos”, agregó.

En su turno durante el foro, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, recalcó la disposición de la isla para mantener un “diálogo serio” y “sin injerencias” con EE.UU.

“Estaremos también dispuestos a un diálogo serio y responsable con el gobierno de Estados Unidos sin injerencia en los asuntos internos ni en los sistemas políticos, económicos y sociales respectivos”, dijo.

El mensaje de Rodríguez está en sintonía con lo que el Gobierno de Cuba dijo el viernes, cuando afirmó que los sistemas políticos, incluido el cargo del presidente Miguel Díaz-Canel, no son parte de las negociaciones con EE.UU.

“Lo que sí puedo confirmar categóricamente, y está entre las líneas de lo que dijo el presidente (Díaz-Canel), es que el sistema político cubano no es objeto de negociación y, por supuesto, ni el presidente ni el cargo de ningún directivo en Cuba es objeto de negociación con Estados Unidos ni con el gobierno de ningún país”, declaró el viernes Carlos Fernández de Cossío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, en conferencia de prensa desde La Habana.

La semana pasada, Díaz-Canel confirmó que funcionarios de su Gobierno dialogaron con Estados Unidos para buscar soluciones al embargo impuesto en la isla, que los cubanos consideran un bloqueo.

Díaz-Canel agregó que los diálogos con EE.UU. eran parte “de un proceso muy sensible que se aborda con responsabilidad y mucha sensibilidad… Hemos expresado nuestra voluntad de continuar el proceso bajo los principios de la igualdad y el respeto a los sistemas políticos de ambos países, a la soberanía y a la autodeterminación”.

Cuba atraviesa una de las crisis económicas y sociales más graves de su historia, con apagones recurrentes, protestas y escasez de bienes básicos no vistos desde el llamado “periodo especial” de comienzos de la década de 1990.

La situación en Cuba empeoró notablemente a partir del derrocamiento de Maduro, lo que llevó a la suspensión de los envíos de petróleo venezolano a Cuba. Después, Trump amenazó con imponer aranceles a todos los países que enviaran crudo a Cuba, por lo que México, su segundo mejor proveedor, interrumpió los envíos de combustible, aunque mantiene sus entregas de ayuda humanitaria para la isla.

Sin el combustible de Venezuela y México, y con el embargo económico impuesto por EE.UU., Cuba vive una situación crítica. La crisis se enmarca en el contexto general de la tensa relación que La Habana mantiene con Washington desde el triunfo de la revolución en 1959.

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Con información de la agencia EFE.