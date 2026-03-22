Asfura y Noem hablaron en Honduras de inversión, migración y seguridad

Por EFE

El presidente de Honduras, Nasry ‘Tito’ Asfura, y la exsecretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, hablaron este domingo en Tegucigalpa de inversiones, migración y seguridad, informó el mandatario del país centroamericano.

Asfura dijo escuetamente a periodistas, tras el encuentro de una hora con Noem en la Casa Presidencial, en Tegucigalpa, que la reunión tuvo “muy buena receptividad en temas de inversión y seguridad para nuestro país”.

Hablaron de “una América más fortalecida, de respeto, de futuro, de inversión, que es lo que necesitamos para salir adelante”, subrayó Asfura, quien señaló que “lógicamente” abordaron el “tema de migración” y la importancia de ambos países “para trabajar directamente, para trabajar juntos y hacer una América más próspera”.

El mandatario resaltó que Estados Unidos es “aliado principal” de Honduras y que con otros países amigos van a “trabajar juntos, de frente para solucionar, enfrentar los problemas de nuestra nación”.

Noem, enviada especial para el Escudo de las Américas, cargo que recién le asignó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó este domingo a Honduras y al salir de la Casa Presidencial no dio declaraciones a la prensa.

El secretario hondureño de Defensa, Enrique Rodríguez, indicó que con Noem dialogaron sobre repotenciar a las Fuerzas Armadas de Honduras con “equipo, recursos y activos estratégicos con la finalidad de poder enfrentar los desafíos que hoy se enfrentan”.

Añadió que en 2026 las Fuerzas Armadas de Honduras enfrentan otros retos, como el combate al crimen transnacional, la seguridad de las fronteras y coordinar esfuerzos para brindar seguridad interna con la Secretaría de Seguridad, cuyo titular es Gerson Velásquez, quien también participó en la reunión con Noem.

Velásquez afirmó que en la reunión plantearon “algunas de nuestras necesidades nacionales para fortalecer la lucha contra el crimen organizado”.

“Todos sabemos que esta reunión es parte de una serie de acciones mediante las cuales se pretende operacionalizar la alianza del Escudo de las Américas que ya todos ustedes conocen en ese contexto”, agregó.

Además, señaló que la enviada de Washington estaba interesada en “algunos aspectos específicos sobre sus intereses de lucha contra el crimen organizado, especialmente sobre aquellos temas del crimen organizado transnacional y el narcotráfico”, y cómo unir “esfuerzos para combatir las redes de trata y tráfico de personas”.

“Pero también nosotros como Estado hemos dejado planteado algunas necesidades locales para fortalecer la seguridad ciudadana, como es el combate a las estructuras y las redes de extorsión que tanto están afectando a nuestro país”, acotó.

El excanciller y embajador hondureño en Washington, Roberto Flores, expresó que la visita de Noem “representa un paso significativo en las relaciones entre Estados Unidos” y que ella “indiscutiblemente que va a sumir un papel muy importante” tras concluir “su función como secretaria en el Departamento de Seguridad Nacional a fin de mes”.

También, subrayó que Noem dará seguimiento al Escudo de las Américas, lanzado el pasado 7 de marzo por el presidente de EE.UU. en Florida, y que la alta funcionaria llegó al país procedente de República Dominicana, desde donde continuará hacia Costa Rica.

En la víspera, Asfura dijo escuetamente a los periodistas que el pasado día 7 de marzo se reunió en Florida con presidentes y líderes electos de América Latina para reforzar la cooperación en la lucha contra el crimen organizado, en el marco de la cumbre Escudo de las Américas liderada por Trump.

Trump formalizó entonces la creación de una coalición militar junto a presidentes latinoamericanos de derecha para derrotar a los carteles, en la que no participa México, en medio de la tensión por un posible ataque estadounidense contra el narcotráfico en territorio mexicano.

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