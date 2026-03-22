La violencia no para en la Ribera Occidental: al menos 10 ataques de colonos israelíes contra palestinos por día en marzo

Por Zeena Saifi, CNN

Colonos israelíes lanzaron ataques contra varias comunidades palestinas en la Ribera Occidental ocupada el sábado, incendiando viviendas y vehículos e hiriendo al menos a 11 palestinos, según testigos y grupos de activistas.

En uno de los ataques más graves, un video obtenido por CNN muestra a colonos incendiando autos y propiedades en la aldea de Jalud, al sur de Nablus. Imágenes de CCTV de la aldea muestran a decenas de colonos encapuchados y enmascarados bajando por una calle armados con garrotes.

El grupo activista Red Sumud dijo que los colonos atacaron Jalud y la cercana Qaryout en oleadas, vandalizando e incendiando más de 10 viviendas.

Un ataque similar se produjo en Fundiqmiya, que se encuentra al norte de Nablus, donde un gran grupo de colonos irrumpió en la aldea, destrozó autos e incendió al menos dos viviendas, según Sumud y videos del lugar.

Mustafa Barghouti, jefe de la Iniciativa Nacional Palestina, dijo que los colonos están aprovechando la guerra con Irán “para lanzar ataques terroristas contra civiles palestinos en la Ribera Occidental”. Barghouti dijo que los colonos incluso incendiaron la sala de emergencias de la clínica médica en Jalud.

CNN se ha puesto en contacto con las fuerzas israelíes para solicitar comentarios sobre la ola nocturna de violencia de colonos.

Los ataques ocurren después de que un colono israelí muriera en un choque automovilístico con un residente palestino en la aldea de Beit Imrin más temprano el sábado. Las fuerzas israelíes dijeron que estaban examinando la posibilidad de que el accidente hubiera sido un ataque intencional. Según activistas israelíes, los colonos hicieron llamados a vengar la muerte del colono.

La violencia en la Ribera Occidental ha aumentado desde el inicio de la guerra de EE.UU. e Israel contra Irán. Yesh Din, un grupo israelí de derechos humanos, dijo la semana pasada que hubo un promedio de 10 ataques de colonos por día contra palestinos desde comienzos de marzo.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han hecho poco para detener de manera efectiva la ola de ataques, pese a la condena de la violencia por parte del jefe del Estado Mayor de las FDI, el teniente general Eyal Zamir.

“Cualquiera que piense que estas acciones contribuyen a la seguridad está equivocado. Son moral y éticamente reprobables, y causan un daño estratégico extraordinario a los esfuerzos de las FDI”, dijo la semana pasada.

The-CNN-Wire

™ & © 2026 Cable News Network, Inc., a Warner Bros. Discovery Company. All rights reserved.