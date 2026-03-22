Padrino López reconoció que tuvo “decisiones difíciles” con “inevitables consecuencias” durante su gestión como ministro

Por Gonzalo Zegarra, CNN en Español

El exministro de Defensa de Venezuela Vladimir Padrino López, quien ocupó el cargo por más de una década hasta hace unos días, habló sobre su gestión y aseguró que su “gran objetivo” fue “evitar una guerra” y celebró haberlo logrado.

Padrino, señalado por organizaciones de derechos humanos como uno de los responsables de la represión de los últimos años en el país, declaró en un mensaje en sus redes sociales: “En este proceso de reconciliación que impulsa la República (…) reconozco que en mis años al frente del Ministerio de la Defensa, hubo decisiones difíciles de tomar con las inevitables consecuencias”.

Admitió también que ello le valió críticas de la oposición y acusaciones internacionales. “Debo decir que tales decisiones siempre se inclinaron por la paz y la vida de los venezolanos y venezolanas”, agregó, sin dar detales de a qué medidas o hechos concretos se refería, ni cuáles fueron los efectos de las mismas.

El exministro aseguró que si el país se hubiera precipitado a “una guerra fraticida”, el sistema democrático estaría fragmentado en una “perversa vorágina de los golpes y contragolpes”, con la “inevitable consecuencia de la anarquía, el caos, la desolación y la anomia”.

Padrino tampoco dio mayores detalles sobre las causas de su salida, anunciada el miércoles por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, quien no fue mencionada en el comunicado. Ese día, Padrino agradeció a la mandataria y felicitó a su sucesor, el general Gustavo González López.

Padrino también afirmó este domingo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela fue incitada “incontables veces” al “aventurismo y la barbarie” por “sectores extremistas”, y agregó: “El Estado se defendió con determinación y la FANB se colocó en primera línea, cual muro de contención, tarea que le hizo víctima de ofensas, odio e infamias”.

El exministro fue nombrado en el cargo por Nicolás Maduro en octubre de 2014, luego de una oleada de protestas masivas contra el Gobierno chavista.

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