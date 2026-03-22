Qué se espera en los aeropuertos tras el anuncio de Trump de enviar agentes del ICE

Por Danya Gainor, CNN

Mientras un número cada vez menor de agentes de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) trabajan para mantener en movimiento las largas filas de seguridad a pesar de no recibir paga, el presidente Donald Trump intervino el sábado, al anunciar que enviará agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los aeropuertos antes de este lunes si el Congreso no llega a un acuerdo sobre un plan para poner fin al cierre parcial del gobierno.

La administración Trump no aclaró qué funciones desempeñarán los agentes del ICE en los aeropuertos, ya que no están capacitados para realizar controles de seguridad, mientras que los agentes de la TSA deben someterse a meses de capacitación. CNN se ha puesto en contacto con la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional, al que pertenece la TSA, para obtener comentarios.

“El presidente puede hacer que (agentes de ICE) vengan allí, pero no veo cómo eso nos ayuda a superar este período”, dijo a CNN George Borek, funcionario de la TSA de Atlanta y delegado sindical, reiterando la necesidad de una capacitación adecuada.

Mientras los líderes de ambos partidos intentan llegar a un acuerdo para financiar el DHS, que incluye a 61.000 empleados de la TSA que han estado trabajando sin cobrar, hay pocos indicios de que el estancamiento vaya a resolverse pronto en el Capitolio antes del receso programado.

La amenaza de Trump surge en un momento en que cientos de agentes de la TSA han renunciado debido a la falta de financiación, los viajeros frustrados se enfrentan a interminables colas en los controles de seguridad de algunos aeropuertos importantes, y las autoridades advierten que la situación podría empeorar si continúa el enfrentamiento entre republicanos y demócratas sobre la aplicación de las leyes federales de inmigración.

Esto es lo que nos espera mientras el caos y la incertidumbre siguen ensombreciendo los aeropuertos de todo el país.

No está claro qué tipo de alivio —si es que alguno— podrían proporcionar los agentes del ICE para reducir las largas esperas en los controles de seguridad, en caso de que el presidente los desplegara. Los agentes podrían desempeñar funciones limitadas, como gestionar las filas, dirigir a los pasajeros o facilitar el paso por el control, para así liberar a los oficiales capacitados de la TSA para funciones de seguridad críticas.

El anuncio de Trump tampoco especificó a qué aeropuertos podrían dirigirse los agentes del ICE.

Según Borek, la contratación de personal sin formación podría plantear sus propios problemas.

“Si se contrata a personas sin formación y que no saben qué buscar, sin duda podría haber problemas”, dijo. Incluso los agentes de la TSA con formación deben volver a certificarse tras tomarse 30 días de baja médica, explicó Borek.

Y a medida que las dificultades financieras y la baja moral obligan a los agentes de la TSA a abandonar sus puestos de trabajo, es de esperar que los viajeros sigan viendo largas colas en algunos aeropuertos.

Durante seis días consecutivos la semana pasada, las tasas de ausencias de la TSA se mantuvieron por encima del 9 %, con un récord del 10,22 % de absentismo registrado el lunes, ya que los empleados continúan trabajando sin cobrar.

Las repercusiones para los viajeros debido a las ausencias han variado enormemente según el aeropuerto, y la incertidumbre podría continuar. Más de un tercio del personal de seguridad del Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta estuvo ausente la semana pasada, lo que obligó a los pasajeros a esperar en las filas de seguridad hasta dos horas. El viernes, más de la mitad del personal de la TSA no se presentó a trabajar en el Aeropuerto Internacional William P. Hobby de Houston.

El secretario del Departamento de Transporte dijo que, sin un proyecto de ley de financiación para poner fin al cierre, la próxima semana de viajes será peor que nunca.

“Estos serán días buenos comparados con lo que sucederá dentro de una semana, cuando Estados Unidos intente viajar”, ​​declaró el secretario Sean Duffy a Jake Tapper de CNN el viernes. Los problemas de viaje, con sus largas esperas en los controles de seguridad, parecerán un juego de niños, añadió.

Si el cierre no termina para este viernes, que es el próximo día de pago para los trabajadores de la TSA, la situación “va a empeorar mucho en las próximas semanas”, ya que cada vez menos agentes acudirán a trabajar, dijo Borek.

“En realidad, estoy pidiendo disculpas a los pasajeros a medida que pasan”, dijo.

Si la escasez de personal de la TSA empeora, es posible que algunos aeropuertos cierren por completo.

“No es exagerado decir que podríamos tener que cerrar literalmente aeropuertos, sobre todo los más pequeños, si aumentan las tasas de ausencias”, declaró el martes Adam Stahl, administrador adjunto interino de la TSA.

La TSA no tiene la potestad de cerrar unilateralmente un aeropuerto. Sin embargo, los pasajeros y las tripulaciones deben someterse a controles antes de volar, y si no hay nadie que lo haga, los viajeros no podrán volar.

Hasta el momento, la TSA no ha suspendido todos los controles en ningún aeropuerto durante el cierre del Gobierno, y los expertos dicen que la agencia agotará todas las demás opciones posibles antes de hacerlo.

Mientras tanto, algunos aeropuertos no se han visto afectados en gran medida por el último cierre. En 20 aeropuertos de Estados Unidos, el control de seguridad no lo realiza la TSA, sino empresas privadas, y en sus puntos de control no se observan largas filas.

Aeropuertos como el Internacional de San Francisco, el Internacional de Kansas City, el de Orlando Sanford y otras 17 instalaciones más pequeñas participan en el Programa de Colaboración para el Control de Seguridad de la TSA, que utiliza contratistas en los puntos de control.

El cierre parcial del Gobierno es uno de los tres problemas de financiación que han provocado que el personal de la TSA no haya recibido su salario en los últimos seis meses, poco después del histórico cierre de 43 días a finales del año pasado y de una breve interrupción en enero.

Los agentes de la TSA que trabajan sin cobrar durante la ajetreada temporada de viajes de las vacaciones de primavera están a punto de seguir enfrentándose a un efecto dominó de dificultades financieras entre bastidores, que incluyen desahucios, neveras vacías y cuentas bancarias en descubierto.

Siguen atrapados en medio de un punto muerto en el Congreso respecto a la financiación. Decenas de miles de empleados de la TSA se ven obligados cada día a elegir entre quedarse en casa o presentarse a trabajar sin cobrar y ayudar a los viajeros frustrados a pasar por los aeropuertos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) informó que más de 400 agentes han optado por una tercera opción desde el inicio del cierre del gobierno: renunciar definitivamente.

Los líderes sindicales dijeron que algunos trabajadores de la TSA optaron por renunciar y muchos otros se han tomado un tiempo libre no programado porque no pueden costear la gasolina o el cuidado de los niños necesarios para ir a trabajar.

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Con información de Aaron Cooper, Alexandra Skores, Holly Yan, Alaa Elassar, Rebekah Riess y Taylor Romine, de CNN.